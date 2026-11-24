एशिया कप राइजिंग स्टार्स: वैभव सूर्यवंशी ने 28 गेंदों में शतक जड़कर तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड
वैभव सूर्यवंशी ने 28 गेंदों में 4 चौकों और 14 छक्कों की मदद से शतक जड़कर एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.
Published : November 24, 2026 at 4:53 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi Record: कतर की राजधानी दोहा में एशिया कप राइजिंग स्टार्स का टूर्नामेंट में खेला जा रहा है. जिसमें इंडिया ए अपने आखरी ग्रुप बी मुकाबले में यूएई का सामन कर रहा है. 250 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंडिया ए ने तूफानी शुरुआत की. जिसमें वैभव सूर्यवंशीन ने 28 गेंदों पर शतक जड़कर इतिहास रच दिया है. वो अब लिस्ट ए क्रिकेट (50 ओवर के मैच) में सबसे तेज सेंचुरी करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का जेक फ्रेजर-मैकगर्क का रिकॉर्ड तोड़ा है. जिन्होंने 29 गेंद में शतका जड़ा था.
लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज सेंचुरी
28 गेंदें: वैभव सूर्यवंशी - इंडिया A बनाम UAE (2026)
29 गेंदें: जेक फ्रेजर-मैकगर्क — साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाम तस्मानिया (2023–24)
31 गेंदें: एबी डी विलियर्स — दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज (2014–15)
32 गेंदें: साकिबुल गनी — बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश (2025–26)
33 गेंदें: ईशान किशन — झारखंड बनाम कर्नाटक (2025–26)
35 गेंदें: अनमोलप्रीत सिंह — पंजाब बनाम अरुणाचल प्रदेश (2024–25)