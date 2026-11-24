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एशिया कप राइजिंग स्टार्स: वैभव सूर्यवंशी ने 28 गेंदों में शतक जड़कर तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने 28 गेंदों में शतक जड़कर तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड ( IANS )

Vaibhav Sooryavanshi Record: कतर की राजधानी दोहा में एशिया कप राइजिंग स्टार्स का टूर्नामेंट में खेला जा रहा है. जिसमें इंडिया ए अपने आखरी ग्रुप बी मुकाबले में यूएई का सामन कर रहा है. 250 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंडिया ए ने तूफानी शुरुआत की. जिसमें वैभव सूर्यवंशीन ने 28 गेंदों पर शतक जड़कर इतिहास रच दिया है. वो अब लिस्ट ए क्रिकेट (50 ओवर के मैच) में सबसे तेज सेंचुरी करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का जेक फ्रेजर-मैकगर्क का रिकॉर्ड तोड़ा है. जिन्होंने 29 गेंद में शतका जड़ा था.



लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज सेंचुरी

28 गेंदें: वैभव सूर्यवंशी - इंडिया A बनाम UAE (2026)

29 गेंदें: जेक फ्रेजर-मैकगर्क — साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाम तस्मानिया (2023–24) 31 गेंदें: एबी डी विलियर्स — दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज (2014–15)