एशिया कप राइजिंग स्टार्स सेमीफाइनल, इंडिया का सामना श्रीलंका से, तो पाकिस्तान का बांग्लादेश से होगा मुकाबला
एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के सेमीफाइनल मैच 26 और 27 नवंबर को खेले जाएंगे.
Published : November 25, 2026 at 5:07 PM IST
Asia Cup Rising Stars Semifinals: कतर की राजधानी दोहा में जारी ऐशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट अपने अंतिम पड़ाव में है. टूर्नामेंट का चैंपियन मिलने के लिए सिर्फ तीन मैच और खेलने हैं. जिसमें दो सेमीफाइनल और एक फाइनल मैच शामिल है.
भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की ए टीमों ने अपने अपने ग्रुप में टॉप टू स्थान हासिल करके सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया है. ग्रुप ए से श्रीलंका और बांग्लादेश ने अंतिम चार के लिए क्वालीफाई किया है. जबकि अफगानिस्तान और हांगकांग बाहर हो गए. वहीं ग्रुप बी से पाकिस्तान और भारत ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया है. जबकि नेपाल और यूएई अपने-अपने ग्रुप मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए.
पहला सेमीफाइनल
टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच 26 नवंबर को खेला जाना है. ये मैच भारतीय समय के अनुसारा दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा. दोनों ही टीमें शानदार फॉर्म में हैं. भारत अपने पिछले मैच में यूएई को बुरी तरह से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा है. मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 52 गेंदों 28 छक्कों के साथ दोहरा शतक जड़ा था. जिसकी वजह से इंडिया-ए ने 250 रनों के लक्ष्य को 14.2 ओवर में ही चेज करके सबको हैरान कर दिया. लेकिन उन्हें ग्रुप मैच में पाकिस्तान से हार का भी सामना करना पड़ा. वहीं श्रीलंका अभी तक टूर्नामेंट में अजेय रही है. इस वजह से दोनों टीमों के बीच एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है.
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दोनों टीमों का स्क्वाड
इंडिया A: तिलक वर्मा (कप्तान ), कुमार कुशाग्र, प्रभसिमरन सिंह, वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, आयुष बडोनी, हर्ष दुबे, तनुष कोटियान, शाहबाज अहमद, सूर्यांश शेडगे, अर्शद खान , हर्षित राणा, विपराज निगम, प्रिंस यादव.
श्रीलंका A: पवन रत्नायके (कप्तान), लसिथ क्रूसपुले, निशान मदुश्का, निपुन धनंजय, एस षणमुगनाथन, सिनेथ जयवर्धने, रविंदु फर्नांडो, चमिका हीनातिगाला, जनिथ लियानागे, वानुजा साहन, लाहिरू समराकून, दुविंदु रणतुंगा, दुलाज समुदिता, गारूका संकेत, विजयकांत वियासकांत.
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दूसरा सेमीफाइनल
टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान शाहीन और बांग्लादेश ए टीम के बीच खेला जाएगा. ये मैच 27 नवंबर को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 से शुरू होगा. पाकिस्तान टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही है और वो अपने ग्रुप को टॉप करके इस मुकाबले में पहुंची है. जिसमें भारत को 48 रनों से मात देना भी शामिल है. वहीं बांग्लादेश को ग्रुप मैच में श्रीलंका से एक हार का सामना करना पड़ा था.
दोनों टीमों का स्क्वाड
पाकिस्तान शाहीन: अब्दुल समद (कप्तान), रोहेल नजीर (विकेटकीपर), हसन नवाज, माज सदाकत, हैदर अली, शाहजेब खान, फरहान यूसुफ, शमील हुसैन, दानिश अजीज, साद मसूद, सुफियान मोकीम, मोहम्मद हसनैन, अहमद दानियाल, आकिफ जावेद, मुहम्मद इमरान रंधावा अली रजा.
बांग्लादेश ए: सैफ हसन (कप्तान), परवेज हुसैन इमोन, इफ्तखार हुसैन इफ्ती, शहादत हुसैन दीपू, यासिर अली चौधरी, सब्बीर रहमान, अफीफ हुसैन ध्रुबो, इरफान शुक्कुर (विकेटकीपर), समियुन बसीर रतुल, रकीबुल हसन, एमडी रुबेल, चौधरी मोहम्मद रिजवान, इकबाल हुसैन इमोन, रिपन मोंडोल, मोहम्मद सैफुद्दीन.
खिताबी मुकाबला
एशिया कप राइजिंग स्टार्स का फाइनल मुकाबला 29 नवंबर को खेला जाएगा. अगर भारत और पाकिस्तान अपने अपने सेमीफाइनल मैच जीत जाते हैं तो फैंस को एक बार फिर दोनों देशों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा. ग्रुप मैच के दौरान जिस तरह से दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच गर्मी और जोश देखा गया, उसको देखते हुए फाइनल मुकाबला भी काफी ज्यादा स्लेजिंग वाला होगा.