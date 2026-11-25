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एशिया कप राइजिंग स्टार्स सेमीफाइनल, इंडिया का सामना श्रीलंका से, तो पाकिस्तान का बांग्लादेश से होगा मुकाबला

एशिया कप राइजिंग स्टार्स सेमीफाइनल, इंडिया का श्रीलंका से होगा सामना ( IANS )

Asia Cup Rising Stars Semifinals: कतर की राजधानी दोहा में जारी ऐशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट अपने अंतिम पड़ाव में है. टूर्नामेंट का चैंपियन मिलने के लिए सिर्फ तीन मैच और खेलने हैं. जिसमें दो सेमीफाइनल और एक फाइनल मैच शामिल है.

भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की ए टीमों ने अपने अपने ग्रुप में टॉप टू स्थान हासिल करके सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया है. ग्रुप ए से श्रीलंका और बांग्लादेश ने अंतिम चार के लिए क्वालीफाई किया है. जबकि अफगानिस्तान और हांगकांग बाहर हो गए. वहीं ग्रुप बी से पाकिस्तान और भारत ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया है. जबकि नेपाल और यूएई अपने-अपने ग्रुप मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए.