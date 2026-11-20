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एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में नेपाल 26 रन पर ढेर, भारत ने 306 रनों से दर्ज की बड़ी जीत

तिलक वर्मा और कुमार कुशाग्रा की सेंचुरी ( AP )

IND A vs NEP: कतर की राजधानी दोहा में खेले जा रहे एशिय कप राइजिंग स्टार्स 2026 के मैच में शुक्रवार को इंडिया ए ने नेपाल को 306 रनों से बुरी तरह मात दी. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान तिलक वर्मा और कुमार कुशाग्र के शतकों की बदौलत 50 ओवर में 9 विकेट पर 332 रन बनाए. उसके बाद प्रिंस यादव और हर्षित राणा की शानदार गेंदबाजी की वजह से नेपाल की पूरी टीम 11.3 ओवर में केवल 26 रनों पर ही ढेर कर दिया. जो लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास का पांचवां सबसे छोटा स्कोर बन गया.

लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे छोटा स्कोर

18 रन, वेस्टइंडीज अंडर-19 बनाम बारबाडोस 2007

19 सराकेन्स बनाम कोल्ट्स सीसी 2012

23 रन, मिडिलसेक्स बनाम यॉर्कशर 1974

24 रन, ओमान बनाम स्कॉटलैंड 2019

26 रन, नेपाल बनाम इंडिया-ए 2026

तिलके-कुशाग्र का शानदार शतक

कप्तान तिलक वर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र ने मैच में शानदार पारी खेली. बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद भारत ए की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम को शुरुआती झटके लगे. जिसमें वैभव सूर्यवंशी (26), अभिषेक शर्मा (9) और आयुष बडोनी (2) के विकेट शामिल थे. भारत ने 42 पर अपने तीन विकेट खो दिए थे. लेकिन इसके बाद तिलक और कुशाग्र ने मोर्चा संभालते हुए आक्रामक बल्लेबाजी की और टीम को नौ विकेट पर 332 रन के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 206 रन की साझेदारी निभाई. तिलक वर्मा (IANS) तिलक ने 113 गेंदों में छह चौकों और चार छक्कों की मदद से 107 रन की पारी खेली. कुशाग्र ने उनसे भी अधिक आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 102 गेंद में 10 चौकों और पांच छक्कों की मदद से 117 रन बनाए. अंतिम ओवरों में सूर्यांश शेडगे ने भी तेजतर्रार बल्लेबाजी की, उन्होंने केवल 14 गेंद में नाबाद 36 रन बनाए. नेपाल की ओर से बाएं हाथ के स्पिनर ललित राजबंशी (61 रन पर तीन विकेट) और लेग स्पिनर संदीप लामिछाने (61 रन पर तीन विकेट) ने छह विकेट साझा किए जबकि मध्यम गति के गेंदबाज नंदन यादव ने 49 रन देकर दो विकेट लिए.