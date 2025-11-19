ETV Bharat / sports

एशिया कप राइजिंग स्टार्स: भारत ट्रॉफी से दो कदम दूर, ओमान को हराकर पहुंचा सेमीफाइनल में

Asia Cup Rising Stars 2025: भारत ए ने ओमान के 135 रनों के लक्ष्य को 17.5 ओवर में ही हासिल कर लिया.

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में भारत की ए टीम
एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में भारत की ए टीम (AFP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 19, 2025 at 10:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में पाकिस्तान ए से मिली हार के बाद भारत ए ने ग्रुप मैच में ओमान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया. भारतीय टीम ने मंगलवार 18 नवंबर को दोहा में खेले गए मैच में छह विकेट से जीत हासिल की. इस जीत से नॉकआउट चरण के मैचों से पहले भारत ए का आत्मविश्वास बढ़ेगा.

वैभव सूर्यवंशी सस्ते में हुए आउट
भारत ए स्पिनरों के लिए मददगार पिच पर 136 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहा था. लगातार आक्रामक पारियों से धूम मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी पारी की शुरुआत में ही आउट हो गए. वह 13 गेंदों में केवल 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. प्रियांश आर्य भी 10 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे भारत का स्कोर 28/2 हो गया.

इसके बाद नमनधीर और हर्ष दुबे ने तीसरे विकेट के लिए 31 रनों की साझेदारी की. नमनधीर 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे. हर्ष ने टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई और टीम को छह विकेट से जीत दिलाई. हर्ष दुबे ने 44 गेंदों पर नाबाद 53 रन बनाए.

स्पिनरों की शानदार गेंदबाजी
इससे पहले, भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले बल्लेबाजी कर रहे ओमान को 135/7 पर रोक दिया. गुरजपनीत सिंह और सुयश शर्मा ने दो-दो विकेट लिए, जबकि विजयकुमार व्यशाक, हर्ष दुबे और नमनधीर ने एक-एक विकेट लिया. ओमान के लिए वसीम अली ने 45 गेंदों पर नाबाद 54 रनों की पारी खेली.

तीन टीमें पहुंची सेमीफाइनल में
इस जीत के साथ, भारत ए ने प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और अब सेमीफाइनल में उनका मुकाबला ग्रुप ए की शीर्ष टीम से होगा. ग्रुप बी से पाकिस्तना ने भी सेमीफाइनल में अपने सीट पक्की कर ली है.

ग्रुप ए में, बांग्लादेश ए दो मैचों में दो जीत के साथ शीर्ष पर है. श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए दोनों ने अब तक खेले गए दो मैचों में एक जीत के साथ दो-दो अंक अर्जित किए हैं. इस प्रकार, बांग्लादेश और श्रीलंका की ए टीमों के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना है.

ये भी पढ़ें

भारत-पाकिस्तान मैच में एक कैच ने खड़ा किया विवाद, जानिए क्या है अंदर की बात?

पाक की नापाक हरकत! भारतीय बल्लेबाज को पाकिस्तानी गेंदबाज ने किया विवादित इशारा, खुलेआम दी गालियां

TAGGED:

INDIA A VS OMAN
INDIA A INTO SEMIFINAL
INDIA A ASIA CUP RISING STARS
एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025
ASIA CUP RISING STARS 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: एक क्लिक में जानिए उमरा और हज में क्या है अंतर, दोनों में क्या है जरूरी और कितना लगता है समय

इस खूबसूरत हीरोइन ने निभाया था शेख हसीना का किरदार, हत्या के मामले से जुड़ा है इनका नाम

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में न्यू इनोवेशन, प्लास्टिक का विकल्प तैयार, इको फ्रेंडली होगा

जानिए किन 3 भारतीय खिलाड़ियों ने वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में हासिल किया प्लेयर ऑफ द मैच, प्रदर्शन पर डालें नजर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.