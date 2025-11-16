ETV Bharat / sports

आज फिर भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान, जानें कब और कहां देख सकेंगे लाइव मैच?

Ind A vs Pak A Live Streaming: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के छठे मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा.

आज फिर भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान
आज फिर भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 16, 2025 at 11:58 AM IST

3 Min Read
Ind A vs Pak A Live Streaming: एसीसी पुरुष एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 कतर की राजधानी दोहा में खेला जा रहा है. इस टूर्नामेंट में भी क्रिकेट फैंस को भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है. क्योंकि आज ही के दिन यानी 16 नवंबर को टूर्नामेंट के छठे मैच में भारत की ए टीम पाकिस्तान की ए टीम से भिड़ने को तैयार है. ये मैच दोहा में स्थित वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से शुरू होगा.

पहले मैच में भारत ए की शानदार जीत
इससे पहले भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में यूएई को 148 रनों से हराकर टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की थी. 14 नवंबर को खेले गए उस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 297 रन बनाए थे, जो पुरुष टी20 क्रिकेट में संयुक्त रूप से पांचवां सबसे बड़ा स्कोर है. मैच में वैभव सूर्यवंशी की असाधारण पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 42 गेंदों में 342.85 के स्ट्राइक रेट 144 रन बनाए. जिसमें 11 चौके और 15 छक्के भी शामिल थे. आज के मैच में भी वैभव से भारतीय फैंस को वैसी ही पारी की उम्मीद होगी.

विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम इस बड़ी जीत के साथ ग्रुप बी में शीर्ष पर है. जबकि पाकिस्तान ग्रुप में समान अंकों (2) के साथ दूसरे स्थान पर है, लेकिन उसका नेट रन-रेट (+2.000) भारत (+7.400) से कम है. अगर भारत आज के मैच में पाकिस्तान को मात दे देता है तो वो सेमीफाइनल में पहुंचने के करीब पहुंच जाएगा.

भारत ए बनाम पाकिस्तान ए लाइव स्ट्रीमिंग
भारत ए बनाम पाकिस्तान ए मैच का टीवी पर सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स टेन 1 SD और HD पर होगा, जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

भारत ए बनाम पाकिस्तान ए की टीमें

भारत ए टीम: वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, नमन धीर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर/कप्तान), नेहल वढेरा, रमनदीप सिंह, आशुतोष शर्मा, हर्ष दुबे, यश ठाकुर, गुरजापनीत सिंह, सूर्यांश शेडगे, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल, सुयश शर्मा, विजयकुमार वैश्यक

पाकिस्तान ए टीम: मोहम्मद नईम, माज सदाकत, यासिर खान, मोहम्मद फैक, इरफान खान (कप्तान), साद मसूद, गाजी गोरी (विकेटकीपर), मुबासिर खान, उबैद शाह, अहमद दानियाल, मोहम्मद सलमान मिर्जा, खुर्रम शहजाद, मुहम्मद शहजाद, शाहिद अजीज, सुफियान मुकीम, अराफात मिन्हास

