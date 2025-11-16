आज फिर भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान, जानें कब और कहां देख सकेंगे लाइव मैच?
Ind A vs Pak A Live Streaming: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के छठे मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा.
Published : November 16, 2025 at 11:58 AM IST
Ind A vs Pak A Live Streaming: एसीसी पुरुष एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 कतर की राजधानी दोहा में खेला जा रहा है. इस टूर्नामेंट में भी क्रिकेट फैंस को भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है. क्योंकि आज ही के दिन यानी 16 नवंबर को टूर्नामेंट के छठे मैच में भारत की ए टीम पाकिस्तान की ए टीम से भिड़ने को तैयार है. ये मैच दोहा में स्थित वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से शुरू होगा.
पहले मैच में भारत ए की शानदार जीत
इससे पहले भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में यूएई को 148 रनों से हराकर टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की थी. 14 नवंबर को खेले गए उस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 297 रन बनाए थे, जो पुरुष टी20 क्रिकेट में संयुक्त रूप से पांचवां सबसे बड़ा स्कोर है. मैच में वैभव सूर्यवंशी की असाधारण पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 42 गेंदों में 342.85 के स्ट्राइक रेट 144 रन बनाए. जिसमें 11 चौके और 15 छक्के भी शामिल थे. आज के मैच में भी वैभव से भारतीय फैंस को वैसी ही पारी की उम्मीद होगी.
Carnage came easy for our Baby Boss. Tomorrow, he’s coming for Pakistan. 😤— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 15, 2025
Watch Vaibhav Sooryavanshi in action in the #DPWorldAsiaCupRisingStars at 8 PM, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV pic.twitter.com/ACWLxlmzdA
विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम इस बड़ी जीत के साथ ग्रुप बी में शीर्ष पर है. जबकि पाकिस्तान ग्रुप में समान अंकों (2) के साथ दूसरे स्थान पर है, लेकिन उसका नेट रन-रेट (+2.000) भारत (+7.400) से कम है. अगर भारत आज के मैच में पाकिस्तान को मात दे देता है तो वो सेमीफाइनल में पहुंचने के करीब पहुंच जाएगा.
भारत ए बनाम पाकिस्तान ए लाइव स्ट्रीमिंग
भारत ए बनाम पाकिस्तान ए मैच का टीवी पर सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स टेन 1 SD और HD पर होगा, जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.
The stage is young. The clash is timeless. 🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 16, 2025
India A faces Pakistan A tonight, 8 PM, LIVE on Sony Sports Network & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #DPWorldAsiaCupRisingStars2025 pic.twitter.com/WMMrY3QP2x
भारत ए बनाम पाकिस्तान ए की टीमें
भारत ए टीम: वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, नमन धीर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर/कप्तान), नेहल वढेरा, रमनदीप सिंह, आशुतोष शर्मा, हर्ष दुबे, यश ठाकुर, गुरजापनीत सिंह, सूर्यांश शेडगे, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल, सुयश शर्मा, विजयकुमार वैश्यक
पाकिस्तान ए टीम: मोहम्मद नईम, माज सदाकत, यासिर खान, मोहम्मद फैक, इरफान खान (कप्तान), साद मसूद, गाजी गोरी (विकेटकीपर), मुबासिर खान, उबैद शाह, अहमद दानियाल, मोहम्मद सलमान मिर्जा, खुर्रम शहजाद, मुहम्मद शहजाद, शाहिद अजीज, सुफियान मुकीम, अराफात मिन्हास