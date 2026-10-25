ETV Bharat / sports

वैभव को नंबर-3 पर भेजना मछली को पानी से बाहर निकालने जैसा, अश्विन ने सूर्यवंशी की बैटिंग पोजीशन पर उठाए सवाल

वैभव सूर्यवंशी ( IANS )

Sooryavanshi batting position: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका तो मिल गया. लेकिन उसकी बैटिंग पोजीशन चेंज करने से टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठने लगे. टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि इस अनजान पोजीशन की वजह से यह युवा खिलाड़ी अपना स्वाभाविक खेल नहीं खेल पाया. उन्होंने साथ ये सुझाव भी दिया कि अगर ये तीनो बल्लेबाज प्लेइंग-11 होते हैं तो फिर नंबर 3 की जिम्मेदारी संजू सैमसन को लेनी चाहिए. क्राइस्टचर्च में खेले गए दूसरे टी20 में वैभव को ईशान किशन की जगह नंबर-3 पर खेलने का मौका मिला. लेकिन वो इस मौके का पूरा फायदा नहीं उठा सके और 8 गेंदों में सिर्फ 4 रन ही बनाकर आउट हो गए.

वैभव को मार्गदर्शन की जरूरत थी

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा की एक अलग बैटिंग पोजीशन के हिसाब से खुद को ढालना कितना चुनौतीपूर्ण होता है. अश्विन का मानना ​​है कि ऐसी स्थिति में क्रीज पर मौजूद किसी अनुभवी साथी खिलाड़ी से उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत थी. उन्होंने कहा, 'ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वह गेंद को सही टाइमिंग के साथ खेल पा रहा था. ऐसे समय में आपको एक सीनियर साथी की जरूरत होती है जो आपके पास आकर कहे, 'शांत रहो, बस डटे रहो, अपने शरीर के करीब खेलने की कोशिश करो और गेंद पर बेहतर नजर रखो.' कभी-कभी, एक बल्लेबाज के तौर पर आपको बस इतना ही सुनने की जरूरत होती है कि गेंद को और ध्यान से देखो. मुझे ऐसा लगा जैसे वह पानी से बाहर निकाली गई मछली की तरह बेचैन था. छठे ओवर में बल्लेबाजी करना उसके लिए आसान नहीं था.'