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अश्मिता चालिहा ने जीता कोरिया मास्टर्स का खिताब, फाइनल में चीन की खिलाड़ी को हराया

अश्मिता चालिहा ने जीता कोरिया मास्टर्स का खिताब ( Getty Images )

Korea Masters 2026: भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है. उन्होंने महिला एकल फाइनल में चीन की चौथी वरीयता प्राप्त हान कियान शी को मात दी. पहला गेम हारने के बाद, विश्व रैंकिंग में 50वें स्थान पर काबिज अश्मिता ने शानदार वापसी की और विश्व में 35वें नंबर की खिलाड़ी हान को 53 मिनट तक चले गेम में 14-21, 21-14, 21-14 से हराया. असम की रहने वाली 26 वर्षीय इस खिलाड़ी का ये पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब है. उनका फाइनल तक का सफर शानदार रहा. उन्होंने पहले क्वालिफायर रिरीना हिरामोतो और फिर किम मिन जी को सीधे गेम में हराया, और क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त हिना अकेची को 20-22, 21-15, 21-19 से मात दी.