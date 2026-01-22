फिजिक्स से MSc, योग में MA फिर B.ed, बहुत रिच है BCCI की लेवल-1 कोचिंग परीक्षा पास करने वाले आशीष की प्रोफाइल
क्रिकेट कोच आशीष भंडारी का जन्म टिहरी गढ़वाल के जाख गांव में हुआ, क्रिकेट के साथ है पढ़ाई का जुनून
देहरादून: उत्तराखंड में एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं. ऐसी ही एक प्रतिभा टिहरी गढ़वाल की घनसाली तहसील के जाख गांव निवासी आशीष भंडारी हैं. आशीष उत्तराखंड के उन 5 क्रिकेट कोचों में से एक हैं जिन्होंने BCCI की क्रिकेट की लेवल-1 कोचिंग परीक्षा पास की है. आशीष न सिर्फ एक अच्छे क्रिकेटर और राष्ट्रीय स्तर के कोच हैं, बल्कि वो पढ़ाई के भी महारथी हैं. आइए आपको उत्तराखंड के इस प्रतिभाशाली कोच के बाले में डिटेल से बताते हैं.
टिहरी के आशीष भंडारी बने बीसीसीआई के लेवल1 कोच: आशीष भंडारी का जन्म टिहरी गढ़वाल में हुआ. इनके गांव का नाम जाख है जो घनसाली तहसील में पड़ता है. आशीष का जन्म 3 अगस्त 1990 को हुआ. तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था.
क्रिकेट के साथ पढ़ाई में भी आशीष का बायोडेटा है रिच: पढ़ाई में शुरू से मेधावी रहे आशीष भंडारी ने 2003 में लेदर बॉल क्रिकेट खेलना शुरू किया. 2010 में उन्होंने एसआरटी कैंपस बादशाहीथौल से इंटर कॉलेज टूर्नामेंट खेला. इस दौरान पढ़ाई भी जारी रही. सन् 2000 में उत्तराखंड बन चुका था, लेकिन अभी तक उत्तराखंड की क्रिकेट को भारत की क्रिकेट संचालित करने वाली संस्था BCCI की मान्यता नहीं मिल सकी थी. ऐसे में यहां के खिलाड़ी दूसरे राज्यों से अपनी किस्मत आजमाते थे.
उत्तराखंड की जूनियर टीमों को कोचिंग दे रहे आशीष: 2015 में आशीष भंडारी ने कोच बनने की ठानी. अच्छा खिलाड़ी होने और पढ़ाई में मेधावी होने के कारण उन्होंने कोचिंग की तकनीकी बातों को जल्दी समझ लिया. इस दौरान 2019 में उत्तराखंड को BCCI की मान्यता मिल गई तो खिलाड़ियों के साथ ही कोच, अंपायर, ट्रेनर के लिए भी उत्तराखंड की विभिन्न टीमों में अवसर बन गए. आशीष भंडारी 2023 में उत्तराखंड की अंडर 14 क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच बने. सीएयू ने भी आशीष भंडारी की प्रतिभा को पहचाते हुए उन्हें अच्छे मौके दिए.
आशीष फिजिक्स में एमएससी और योग में एमए हैं: आशीष को अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला और 2024-25 में उन्हें उत्तराखंड की अंडर 16 टीम के साथ जुड़ने का मौका मिला. आशीष भंडारी देश में एक अच्छे बैटिंग कोच नाने जाते है. इसके साथ ही आशीष भंडारी ने पढ़ाई में भी झंडे गाड़े. फिजिक्स से MSc करने के साथ ही उन्होंने योग में MA किया है. इसके साथ ही आशीष B.ed भी हैं. आशीष भंडारी की ये सफलता युवाओं को निश्चित रूप से प्रेरित करेगी. इसके साथ ही वो खिलाड़ियों को पढ़ने की प्रेरणा भी देगी.
