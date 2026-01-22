ETV Bharat / sports

फिजिक्स से MSc, योग में MA फिर B.ed, बहुत रिच है BCCI की लेवल-1 कोचिंग परीक्षा पास करने वाले आशीष की प्रोफाइल

देहरादून: उत्तराखंड में एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं. ऐसी ही एक प्रतिभा टिहरी गढ़वाल की घनसाली तहसील के जाख गांव निवासी आशीष भंडारी हैं. आशीष उत्तराखंड के उन 5 क्रिकेट कोचों में से एक हैं जिन्होंने BCCI की क्रिकेट की लेवल-1 कोचिंग परीक्षा पास की है. आशीष न सिर्फ एक अच्छे क्रिकेटर और राष्ट्रीय स्तर के कोच हैं, बल्कि वो पढ़ाई के भी महारथी हैं. आइए आपको उत्तराखंड के इस प्रतिभाशाली कोच के बाले में डिटेल से बताते हैं.

टिहरी के आशीष भंडारी बने बीसीसीआई के लेवल1 कोच: आशीष भंडारी का जन्म टिहरी गढ़वाल में हुआ. इनके गांव का नाम जाख है जो घनसाली तहसील में पड़ता है. आशीष का जन्म 3 अगस्त 1990 को हुआ. तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था.

क्रिकेट के साथ पढ़ाई में भी आशीष का बायोडेटा है रिच: पढ़ाई में शुरू से मेधावी रहे आशीष भंडारी ने 2003 में लेदर बॉल क्रिकेट खेलना शुरू किया. 2010 में उन्होंने एसआरटी कैंपस बादशाहीथौल से इंटर कॉलेज टूर्नामेंट खेला. इस दौरान पढ़ाई भी जारी रही. सन् 2000 में उत्तराखंड बन चुका था, लेकिन अभी तक उत्तराखंड की क्रिकेट को भारत की क्रिकेट संचालित करने वाली संस्था BCCI की मान्यता नहीं मिल सकी थी. ऐसे में यहां के खिलाड़ी दूसरे राज्यों से अपनी किस्मत आजमाते थे.