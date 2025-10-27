ETV Bharat / sports

पैट कमिंस बाहर! स्टीव स्मिथ बने कप्तान, एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका

Ashes Test 2025: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज 21 नवंबर से पर्थ में शुरू होगी.

पैट कमिंस बाहर! स्टीव स्मिथ बने कप्तान
पैट कमिंस बाहर! स्टीव स्मिथ बने कप्तान (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 27, 2025 at 9:57 AM IST

Pat Cummins ruled out: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच आगामी पांच मैचों की एशेज सीरीज शुरू होने वाली है. उससे पहले कांगारू टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम के कप्तान पैट कमिंस 21 नवंबर से पर्थ में खेले जाने पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं, और उनकी जगह पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंप दी गई है.

32 साल के कमिंस को जुलाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक टेस्ट मैच के दौरान पीठ के निचले हिस्से में चोट लगी थी तब से वो मैच नहीं खेल रहे हैं. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को एक बयान में कहा कि चोटिल ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस अगले महीने पर्थ में इंग्लैंड के खिलाफ पहले एशेज टेस्ट से बाहर हो गए हैं.

बोर्ड ने क्या कहा?
उनका कहना है कि कमिंस समय पर फिट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वह पीठ के निचले हिस्से की चोट से उबर रहे हैं, और उनकी गैरमौजूदगी में अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ टीम की कप्तानी करेंगे. लेकिन ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद है कि कमिंस पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में वापसी करेंगे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा, 'कमिंस ने दौड़ना शुरू कर दिया है और जल्द ही गेंदबाजी शुरू करने की उम्मीद है.'

दोनों टीमों के तेज गेंदबाज
बता दें कि कमिंस के न होने से कप्तानी की जिम्मेदारी स्मिथ निभाएंगे, जबकि गेंदबाजी में स्कॉट बोलैंड उनके संभावित रिप्लेसमेंट के तौर पर दिख रहे हैं. जो साथी तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क और जोश हेजलवुड के साथ शामिल होंगे. वहीं इंग्लैंड इस सीरीज के लिए जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, जोश टोंग, ब्रायडन कार्स और मार्क वुड जैसे तेज गेंदबाजों के साथ एक तेज गेंदबाजी अटैक ला रहा है.

एशेज की ट्रॉफी किसके पास है?
ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में इंग्लैंड में एशेज सीरीज को 2-2 से ड्रॉ कराने के बाद ट्रॉफी अपने पास रखा हुआ है. इससे पहले उन्होंने 2021-22 में घर पर इंग्लैंड को 4-0 से हराया था. उस सीरीज में कमिंस ने 18 की औसत से 21 विकेट लेकर सबसे आगे थे.

एशेज 2025-26 का शेड्यूल

  • पहला टेस्ट: 21-25 नवंबर (पर्थ)
  • दूसरा टेस्ट: 4-8 दिसंबर (ब्रिस्बेन)
  • तीसरा टेस्ट: 17-21 दिसंबर (एडिलेड)
  • चौथा टेस्ट: 26-30 दिसंबर (मेलबॉर्न)
  • पांचवां टेस्ट: 4-8 जनवरी (सिडनी)

PAT CUMMINS INJURY
ASHES TEST 2025
स्ट्रेलिया इंग्लैंड एशेज सीरीज 2025
पैट कमिंस की चोट
PAT CUMMINS RULED OUT

