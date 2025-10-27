ETV Bharat / sports

पैट कमिंस बाहर! स्टीव स्मिथ बने कप्तान, एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका

Pat Cummins ruled out: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच आगामी पांच मैचों की एशेज सीरीज शुरू होने वाली है. उससे पहले कांगारू टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम के कप्तान पैट कमिंस 21 नवंबर से पर्थ में खेले जाने पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं, और उनकी जगह पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंप दी गई है.

32 साल के कमिंस को जुलाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक टेस्ट मैच के दौरान पीठ के निचले हिस्से में चोट लगी थी तब से वो मैच नहीं खेल रहे हैं. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को एक बयान में कहा कि चोटिल ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस अगले महीने पर्थ में इंग्लैंड के खिलाफ पहले एशेज टेस्ट से बाहर हो गए हैं.

बोर्ड ने क्या कहा?

उनका कहना है कि कमिंस समय पर फिट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वह पीठ के निचले हिस्से की चोट से उबर रहे हैं, और उनकी गैरमौजूदगी में अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ टीम की कप्तानी करेंगे. लेकिन ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद है कि कमिंस पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में वापसी करेंगे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा, 'कमिंस ने दौड़ना शुरू कर दिया है और जल्द ही गेंदबाजी शुरू करने की उम्मीद है.'