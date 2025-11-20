ETV Bharat / sports

एशेज सीरीज का जुनून, पांचों टेस्ट के पहले दिन का टिकट सोल्ड आउट

Ashes Series 2025: एशेज सीरीज 2025 का पहला मैच 21 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा.

Ashes Series 2025
एशेज सीरीज 2025: स्टीव स्मिथ और बने स्टोक्स (AP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 20, 2025 at 3:46 PM IST

Ashes Series 2025: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज शुक्रवार, 21 नवंबर से शुरू होगी. इस महत्वपुर्ण सीरीज को लेकर न सिर्फ खिलाड़ी उत्सुक हैं बल्कि दोनों देशों के क्रिकेट फैंस भी काफी उत्साहित है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सीरीज के शुरू होने से पहले ही सभी पांच टेस्ट के पहले दिन के टिकट बिक चुके है और दूसरे व तीसरे दिन के टिकट तेजी से सोल्ड हो रहे हैं.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा?
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पर्थ में होने वाले एशेज के पहले दिन के टिकट बिक चुके हैं. इसके अलावा, सीरीज के बाकी चार टेस्ट मैचों के पहले दिन के टिकट भी खत्म हो गए हैं.

बता दें कि पांच एशेज टेस्ट में से पहला पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा, इसके बाद दूसरा मैच ब्रिस्बेन के गाबा में, तीसरा एडिलेड ओवल में और चौथा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेला जाएगा. पांचवां और आखिरी टेस्ट 4 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेला जाएगा.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये भी कहा कि पर्थ टेस्ट के लिए, दूसरे और तीसरे दिन के टिकट तेजी से बिक रहे हैं, जबकि चौथे दिन के लिए काफी टिकट अवेलेबल है. ब्रिस्बेन और एडिलेड में होने वाले दूसरे और तीसरे मैच के लिए, पहले तीन दिनों के टिकट बिक चुके हैं, जबकि चौथे दिन के टिकट तेजी से बिक रहे हैं.

सिडनी टेस्ट के चार दिनों के टिकट खत्म
वहीं MCG का स्टेडियम दर्शकों से भरा होगा, क्योंकि पहले दो दिनों के टिकट बिक चुके हैं. हालांकि तीसरे दिन के लिए टिकट कम हैं, लेकिन चौथे दिन के टिकट बहुत हैं. सिडनी टेस्ट देखने लायक होगा, क्योंकि मैच के पहले चार दिनों के टिकट खत्म हो चुके हैं. सभी पांच टेस्ट के लिए, पांचवें दिन के टिकट मैच की स्थिति के आधार पर दिए जाएंगे.

बता दें कि पहले टेस्ट के लिए मेजबान टीम ने अपनी प्लेइंग-11 का नाम बता दिया है, वहीं मेहमान टीम ने 12 लोगों की टीम का नाम बताया है, और उनकी फाइनल-11 की घोषणा टॉस के समय होने की संभावना है.

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11: उस्मान ख्वाजा, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कैप्टन), ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, स्कॉट बोलैंड, ब्रेंडन डॉगेट

इंग्लैंड स्क्वाड: बेन डकेट, जैक क्रॉली, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कैप्टन), जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, शोएब बशीर

