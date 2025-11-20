ETV Bharat / sports

एशेज के पहले मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया ने प्लेइंग-11 का किया ऐलान, दो खिलाड़ियों नें किया डेब्यू

Ashes Series 2025: एशेज सीरीज 2025-26 का पहला मैच 21 नवंबर को पर्थ में खेला जाएगा.

स्टीव स्मिथ
स्टीव स्मिथ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 20, 2025 at 10:34 AM IST

Ashes Series 2025: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एशेज सीरीज 2025-26 के पहले मैच में भिड़ने के लिए तैयार हैं. दोनों टीमों के बीच प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मैच पर्थ में खेला जाएगा. इस मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग-11 का ऐलान कर दिया है. पैट कमिंस के पहले टेस्ट से बाहर होने की वजह से टीम की कमान स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के हाथों में सौंपी गई है.

इसके अलावा टीम में दो नए खिलाड़ी को भी शामिल किया गया है, जो पहली बार इंटरनेशनल मैच खेलेंगे. जिसमें ओपनर जेक वेदराल्ड और तेज गेंदबाज ब्रेंडन डॉगेट का नाम शामिल है. 2019 के बाद यह पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया ने एक ही टेस्ट टीम में दो डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया है, जबकि एशेज में ऐसा 2011 के बाद पहली बार हुआ है. वहीं पहले टेस्ट में मार्नस लाबुशेन को टीम में शामिल किया गया है, जबकि ब्यू वेबस्टर को बाहर कर दिया गया है.

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11
जेक वेदराल्ड, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), ट्रैविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, ब्रेंडन डॉगेट, स्कॉट बोलैंड

इंग्लैंड ने भी अपनी टीम का किया ऐलान
इससे पहले इंग्लैंड ने पहले टेस्ट के लिए 12 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया था. जिसमें उन्होंने तेज गेंदबाज मार्क वुड को 12 वें खिलाड़ी को तौर पर चुना था. अब देखना ये होगा की इंग्लैंड अपनी प्लेइंग-11 में तेज गेंदबाज के साथ जाता है या उसे बाहर ही रखता है.

इंग्लैंड के 12 खिलाड़ी
बेन डकेट, जैक क्रॉली, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, शोएब बशीर, मार्क वुड

भारत में एशेज के मैचों का समय
भारत में एशेज का पहला मैच सुबह 7:50 बजे, दूसरा मैच में सुबह 9:30 बजे और आखिरी तीन मैचों में सुबह 5:30 बजे शुरू होगा. भारतीय प्रशंसकों इन मैचों को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और JioHotstar ऐप पर देख सकते हैं.

