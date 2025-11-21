Ashes: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड पर कसा शिकंजा, मिचेल स्टार्क ने रचा इतिहास, चटकाए 5 विकेट
Ashes 2025: ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है. इसमें मिचेल स्टार्क ने 5 विकेट लेकर तबाही मचा दी है.
Published : November 21, 2025 at 11:24 AM IST
हैदराबाद: एशेज सीरीज का आगाज आज से हो चुका है. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज का पहला मैच पर्थ में खेला जा रहा है. एशेज 2025 के पहले मैच में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया. मेजबान गेंदबाजों ने मेहमान कप्तान का फैसला पहले ही सेशन में गलत साबित कर दिया और एक के बाद एक 3 विकेट चटका डाले.
इंग्लैंड को शुरुआत में लगे बड़े झटके
इस मैच में इंग्लैंड के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए जैक क्रॉली और बेन डकेट आए. इंग्लैंड के तीन बैट्समैन सिर्फ 50 रन पर आउट हो गए. क्रॉली 0, डकेट 21 और रूट 0 पर पवेलियन लौट गए. इसके बाद इंग्लैंड के लिए ओली पोप और हैरी ब्रूक ने पारी को आगे बढ़ाया. लेकिन शानदार पारी खेल रहे पोप भी अर्धशतक लगाने से चूक गए और पवेलियन लौट गए. उन्होंने 58 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 46 रनों की पारी खेली. इसके बाद कप्तान बेन स्टोक्स 6 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए. इस समय इंग्लैंड के स्कोर 8 विकेट पर 32 ओवर 168 रन है.
Mitchell Starc has claimed his 100th wicket against England! #MilestoneMoment | #Ashes | @nrmainsurance pic.twitter.com/vItwfdCK3X— cricket.com.au (@cricketcomau) November 21, 2025
मिचेल स्टार्क ने रचा इतिहास
इस मैच में मिचेल स्टार्क अब तक 4 विकेट हासिल कर चुके हैं. इसके साथ ही उन्होंने एशेज सीरीज में एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली है. स्टार्क एशेज के इतिहास में 100 विकेट पूरे कर चुके हैं. ऐसा करने वाले वो ऑस्ट्रेलिया के 13वें गेंदबाज बने हैं. इसके साथ ही वो 100 एशेज विकेट तक पहुंचने वाले सिर्फ 21वें बॉलर भी बन गए हैं. ये स्टार्क का 100वां टेस्ट मैच भी है, उन्होंने इस मैच में फाइव विकेट हॉल हासिल कर लिया है. उनके नाम अब तक कुल 407 टेस्ट विकेट दर्ज हो चुके हैं.
MITCH STARC SEEEEEEED! What a ball to dismiss Ben Stokes. #Ashes | #PlayoftheDay | @nrmainsurance pic.twitter.com/PehDst540x— cricket.com.au (@cricketcomau) November 21, 2025
स्टार्क ने टॉप ऑर्डर को समेटा
इस मैच में मिचेल स्टार्क ने पहले ओवर की छठी बॉल पर जैक क्रॉली को आउट करके ऑस्ट्रेलिया को मजबूत शुरुआत दिलाई. उस्मान ख्वाजा ने स्लिप में उनका कैच लिया. इसके बाद स्टार्क ने बेन डकेट को आउट करके एक बार फिर अपना जादू दिखाया. डकेट ने 20 बॉल में 21 रन बनाए और आउट हो गए. स्टार्क ने जल्द ही जो रूट को थर्ड स्लिप में मार्नस लाबुशेन के हाथों कैच आउट करा दिया. स्टार्क ने पारी के पहले घंटे में टॉप तीन बैट्समैन को आउट करके इंग्लैंड की कमर तोड़ दी.
स्टार्क ने चटकाया फाइव विकेट हॉल
इस पारी का छठा विकेट ब्रेंडन डॉगेट को मिला, जो ऑस्ट्रेलिया के डेब्यू कर रहे हैं. उन्होंने हैरी ब्रुक को पवेलियन भेजा. जो अब तक इंग्लैंड के टॉप स्कोरर हैं. उन्होंने 61 बॉल में 5 चौके और 1 छक्के के साथ 51 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. इसके बाद स्टार्क ने अपना पांचवा विकेट हासिल किया और गस एटकिंसन को 1 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया.
Mitchell Starc running riot in Perth as he notches an opening day Ashes five-for 🔥#WTC27 | #AUSvENG 📝: https://t.co/eE4SSOzEUc pic.twitter.com/2lyLYq5EN8— ICC (@ICC) November 21, 2025