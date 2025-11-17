ETV Bharat / sports

एशेज के सबसे सफल बल्लेबाज, डॉन का रिकॉर्ड टूटना मुश्किल

Ashes 2025: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष 5 बल्लेबाज.

Ashes 2025
एशेज ट्रॉफी (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 17, 2025

हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हर दो साल में एशेज सीरीज खेली जाती है. इस साल ये महत्वपूर्ण सीरीज 21 नवंबर से पर्थ स्टेडियम में शुरू हो रही है. सीरीज का आखिरी मैच 4 जनवरी को सिडनी में खेला जाएगा. इंग्लैंड में खेली गई पिछली एशेज टेस्ट सीरीज ड्रॉ रही थी.

इस बार इंग्लैंड टीम की कमान बेन स्टोक्स के हाथों में है जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान पैट कमिंस संभालेंगे और अगर कमिंस चोट के कारण पहले टेस्ट से बाहर होते हैं तो स्टीव स्मिथ उनकी जगह टीम को लीड करेंगे. इसी क्रम में, हम आपको इस स्टोरी में एशेज सीरीज के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष 5 खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं.

1- डॉन ब्रैडमैन (ऑस्ट्रेलिया)
इस सूची में शीर्ष पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन हैं. उन्होंने 1928 - 48 तक 37 एशेज टेस्ट खेले. जिसमें उन्होंने 19 शतक और 12 अर्धशतक लगाए और 89.78 की औसत से 5,028 रन बनाए. वर्तमान में, केवल स्टीव स्मिथ और जो रूट ही उनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, लेकिन वो दोनों भी महान बल्लेबाज से लगभग 2,000 रन पीछे हैं.

2- जॉन बेरी हॉब्स (इंग्लैंड)
सूची में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी इंग्लैंड के जॉन बेरी हॉब्स हैं. 1908 से 1930 के बीच 41 एशेज टेस्ट खेलने वाले हॉब्स ने 54.26 की औसत से 3,636 रन बनाए हैं, जिसमें 12 शतक और 15 अर्धशतक शामिल हैं. स्टीव स्मिथ के पास मौजूदा एशेज टेस्ट सीरीज में उनका रिकॉर्ड तोड़ने का सुनहरा मौका है.

स्टीव स्मिथ
स्टीव स्मिथ (IANS PHOTO)

3- स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)
इस समय, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज स्टीव स्मिथ इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 2010 से 2023 तक 37 एशेज टेस्ट खेले हैं और 56.21 की औसत से 12 शतक और 13 अर्धशतकों के साथ 3,417 रन बनाए हैं. अगर वे इस एशेज टेस्ट सीरीज में 220 रन और बना लेते हैं, तो वे जॉन बेरी हॉब्स को पीछे छोड़ते हुए इस सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे.

4- एलन बॉर्डर (ऑस्ट्रेलिया)
इस सूची में चौथे नंबर पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलन बॉर्डर हैं. उन्होंने 1978 से 1993 के बीच 42 एशेज टेस्ट खेले. जिसमें उन्होंने 7 शतक और 19 अर्धशतक बनाए और 55.55 की औसत से 3,222 रन बनाए.

स्टीव वॉ
स्टीव वॉ (IANS PHOTO)

5- स्टीव वॉ (ऑस्ट्रेलिया)
इस सूची में अगला खिलाड़ी भी ऑस्ट्रेलिया का ही है और वह टीम के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ हैं. उन्होंने 1986 से 2003 तक 45 एशेज टेस्ट खेले, जिसमें 10 शतक और 14 अर्धशतक लगाए. इस दौरान उन्होंने 58.75 की औसत से 3,173 रन बनाए, जिससे वे इस सूची में पांचवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए.

