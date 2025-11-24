एशेज 2025: इंग्लैंड ने तीन खिलाड़ियों को किया रिलीज, जानें इसके पीछे की वजह
Ashes 2025: एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट से पहले इंगलैंड लायंस पीएम इलेवन के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलेगी.
Published : November 24, 2025 at 4:42 PM IST
हैदराबाद: एशेज सीरीज के दूसरे मैच से पहले इंग्लैंड लायंस और प्राइम मिनिस्टर इलेवन दो दिन के पिंक बॉल टेस्ट में आमने सामने होंगे. ये मैच 29 और 30 नवंबर को कैनबरा में खेला जाएगा.
सीरीज का पहला टेस्ट दो दिन में हारने के बाद इंग्लैंड के कई पूर्व खिलाड़ियों का मानना था कि गाबा में दूसरे टेस्ट में जाने से पहले खिलाड़ियों को दो दिन के पिंक-बॉल टेस्ट में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि दूसरा टेस्ट पिंक बॉल से ही खेला जाना है.
इंग्लैंड ने तीन खिलाड़ियों को किया रिलीज
इस बीच इंग्लैंड ने अपनी टीम के तीन खिलाड़ी जैकब बेथेल, मैथ्यू पॉट्स और जोश टंग को दो दिन के टेस्ट के लिए रिलीज कर दिया है और अब वो गाबा जाने के बजाए कैनबरा जाएंगे. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को एक बयान में कहा, 'एशेज टीम से जुड़ने वाले तीन खिलाड़ियों सहित इंग्लैंड लायंस ग्रुप मंगलवार 25 नवंबर को पर्थ से कैनबरा जाएगी.'
इससे पहले, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलेस्टेयर कुक ने सुझाव दिया था कि सीनियर पुरुष टीम PM-11 के खिलाफ दो दिन का कैनबरा टेस्ट खेले, जिससे उन्हें अहम गाबा गेम की तैयारी में मदद मिलेगी.
We've made three additions to our Lions squad ahead of the second Test 👇— England Cricket (@englandcricket) November 24, 2025
एलेस्टेयर कुक ने क्या कहा था?
उन्होंने संडे टाइम्स के लिए अपने कॉलम में लिखा था, 'इस स्थिति में, मैं कैनबरा में प्राइम मिनिस्टर इलेवन के खिलाफ पिंक-बॉल गेम में खेलना चाहूंगा, न कि इसे सिर्फ लायंस खिलाड़ियों पर छोड़ दूंगा. यह एक असहज फैसला हो सकता है क्योंकि आप खुद को फिर से फेल होने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन खुद पर दबाव डालने से लंबे समय तक फायदा हो सकता है. आप नेट्स में कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, वो आपके मैच के दौरान पिच में बिताए समय की भावना को दोहरा नहीं सकते.'
उनकी यह बात कप्तान स्टोक्स के इस संकेत के बाद आई है कि इंग्लैंड अपने इरादे पर कायम रहेगा और दूसरे टेस्ट की तैयारी शुरू करने के लिए 26 नवंबर को सीधे ब्रिस्बेन जाएगा. इंग्लैंड लायंस टीम में बेथेल, पॉट्स और टंग को शामिल करने का इंग्लैंड का फैसला यह दिखाता है कि कप्तान और कोच चाहते हैं कि टीम के मुख्य सदस्य दो दिन का मैच खेलने के बजाय ब्रिस्बेन में प्रैक्टिस करें.
पहला टेस्ट दो दिन में हुआ था खत्म
बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला टेस्ट सिर्फ दो दिन में खत्म हो गया था. मेजबान टीम ने आठ विकेट से जीत हासिल करके पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की लीड ले ली है. सीरीज का दूसरा मैच ब्रिस्बेन के गाबा में 4 दिसंबर से शुरू होगा.