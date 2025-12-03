Ashes: भारत में कब और कहां देखें ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग?
Australia vs England 2nd Test: एशेज का दूसरा टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच गुरुवार से खेला जाने वाला है.
Published : December 3, 2025 at 8:13 PM IST
हैदराबाद: एशेज सीरीज का दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 4 दिसंबर को खेला जाने वाला है. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की जीत से शुरुआत के बाद दोनों टीमें सीरीज के दूसरे मैच के लिए आमने-सामने होंगी. ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट मैच आठ विकेट से जीता और अपनी बढ़त को और आगे बढ़ाया था. अब इंग्लैंड इस दूसरे टेस्ट मैच में जीत के साथ वापसी करना चाहेगा.
एशेज 2025-26 के पहले टेस्ट में मिचेल स्टार्क मैच के स्टार रहे क्योंकि उन्होंने दोनों पारियों में 10 विकेट लिए. ट्रैविस हेड ने नाबाद 123 रन की मैच जिताने वाली पारी खेली. मैच में उन्होंने जिस तरह की पारी खेली उसे देखते हुए हेड के सीरीज के दूसरे मैच में ओपनिंग करने की संभावना है.
मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा क्योंकि उस्मान ख्वाजा मैच से बाहर हो गए. इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग-11 में एक बदलाव किया, शोएब बशीर की जगह विल जैक्स को शामिल किया जो तीन साल के गैप के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं.
#WillJacks has been drafted into England’s XI for the 2nd Ashes Test! ⚱️🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) December 2, 2025
Will #BenStokes & his men level the series in the 2nd Test?
2nd Ashes Test 👉 #AUSvENG, THU, DEC 4, 9:30 AM pic.twitter.com/GRJ4uHv31l
हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
इन दोनों देशों के बीच कुल 362 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 153 मैच जीते हैं जबकि इंग्लैंड ने 112 मैच जीते हैं. इन दोनों के बीच 97 मैच ड्रॉ रहे हैं.
ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड दूसरा टेस्ट कितने बजे शरू होगा?
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट गुरुवार 4 दिसंबर को सुबह 9:30 पर भारतीय समयानुसार खेला जाएगा, जबकि इस मैच का टॉस सुबह 9 होगा.
ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड दूसरा टेस्ट कहां होगा?
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट ब्रिस्बेन के गाबा क्रिकेट स्टेडियम में होस्ट किया जाएगा.
ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड दूसरा टेस्ट कौन सा चैनल ब्रॉडकास्ट करेगा?
ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड दूसरा टेस्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव दिखाया जाएगा.
ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड दूसरे टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?
ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड दूसरा टेस्ट भारत में जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.
इंग्लैंड की प्लेइंग-11 : जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर.
ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड : ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन, स्टीवन स्मिथ (कप्तान), जोश इंग्लिस, कैमरून ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, ब्रेंडन डॉगेट, स्कॉट बोलैंड, ब्यू वेबस्टर, माइकल नेसर.