एशेज सीरीज 2025: तीसरे टेस्ट से पहले दो तेज गेंदबाज पूरी सीरीज से हुए बाहर
Ashes 2025: एशेज सीरीज के बीच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा है.
Published : December 9, 2025 at 1:36 PM IST
हैदराबाद: एशेज सीरीज 2025 के दो मैच खेले जा चुके हैं और दोनों मैच में ऑस्ट्रेलिया विजई रहा. इस तरह से वो पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से आगे और तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा. उससे पहले दोनों टीमों को बड़ा झटका लगा.
ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका
ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड चोट के कारण एशेज सीरीज से बाहर हो गए हैं. टीम के हेड कोच एंड्रयू मैकडॉनल्ड ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की है. चोट की ही वजह से वो पिछले दो टेस्ट भी नहीं खेल सके थे.
हेजलवुड पिछले महीने शेफील्ड शील्ड में गेंदबाजी करते समय हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आया था. जिसके बाद से वो चोट से अच्छी तरह से उबर नहीं पाए हैं. एशेज से बाहर होने के बाद हेजलवुड अब 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप के लिए समय पर ठीक होने पर ध्यान देंगे.
JUST IN: Mixed news for Aussies with latest update on Pat Cummins and Josh Hazlewood #Asheshttps://t.co/81bMqEorTB— cricket.com.au (@cricketcomau) December 9, 2025
ऑस्ट्रेलियाई टीम के कोच ने कहा, 'उनके (हेजलवुड) लिए बहुत बुरा लग रहा है. कुछ झटके ऐसे लगे जिनकी हमने उम्मीद नहीं की थी. हमें लगा था कि वह सीरीज में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, लेकिन उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है कि उन्हें वह मौका नहीं मिलेगा.'
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की होगी वापसी
चोट की वजह से पहले दो एशेज टेस्ट से बाहर रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस तीसरे में खेलने के लिए तैयार हैं. उनकी अनुपस्थिति में स्टीव स्मिथ टीम की कमान संभाल रहे थे. पैट कमिंस के टीम में आने से ऑस्ट्रेलिया का पेस अटैक तीसरे टेस्ट में बदल जाएगा.
England's experienced quick is out for the remainder of the #Ashes! https://t.co/JQOAg2aB7w— cricket.com.au (@cricketcomau) December 9, 2025
इंग्लैंड को भी लगा झटका
सीरीज में पहले ही 0-2 से पिछड़ रही इंग्लैंड की टीम को भी बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज मार्क वुड भी चोट की वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. मार्क वुड पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट में खेले थे लेकिन बाएं घुटने की चोट के दोबारा उभरने से वो दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए थे. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि भी कर दी और कहा है कि वो अब रिहैबिलिटेशन और रिकवरी के लिए घर लौटेंगे.
इस खिलाड़ी को मिला मौका
बोर्ड ने उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर मैथ्यू फिशर को टीम में शामिल किया है. फिशर ने अब तक इंग्लैंड के लिए एक टेस्ट मैच खेला है, जो उन्होंने मार्च 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था.