एशेज 2025: तीसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग-11 का हुआ ऐलान, इस खिलाड़ी को मिला मौका
Ashes 2025 3rd Test: एशेज सीरीज 2025 का तीसरा टेस्ट मैच 17 दिसंबर से एडिलेड में शुरू होगा.
Published : December 15, 2025 at 1:47 PM IST
AUS vs ENG 3rd Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज 2025 का तीसरा टेस्ट मैच बुधवार 17 दिसंबर से एडिलेड में शुरू होने वाला है. ये मैच मेहमान टीम के लिए करो या मरे जैसा है, क्योंकि वो सीरीज के पिछले दो मैच हारकर पहले से ही 0-2 से पिछड़ रहा है.
बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली टीम को अगर इस सीरीज को जीतना है तो उसे बाकी तीन मैचों को जीतना होगा. वहीं मेजबान टीम को सीरीज अपने नाम करने के लिए केवल एक ही मैच जीतना बाकी है. पर्थ और गाबा में खेले गए पहले और दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8-8 विकेट से मात दी थी.
जोश टंग की हुई वापसी
ये तीसरा टेस्ट इंग्लैंड के लिए बहुत अहम है, जिसके लिए उन्होंने अपनी प्लेइंग-11 का भी ऐलान कर दिया है. टीम में सिर्फ एक बदलाव किया है, तेज गेंदबाज गस एटकिंसन की जगह जोश टंग को टीम में शामिल किया गया है. टंग ने 2023 में टीम में शामिल होने के बाद अब तक 6 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 30 के औसत से 31 विकेट लिए हैं. जोश टंग के टीम में शामिल होने का मतलब है कि टीम शोएब बशीर को बेंच पर ही रखेगी, इस फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं क्योंकि एडिलेड ओवल को उन पिचों में से एक माना जाता है जो स्पिन गेंदबाजों के लिए सबसे ज्यादा मददगार हैं, जिनका सामना अंग्रेज इस एशेज दौरे पर करेंगे.
⬅️ Gus Atkinson— England Cricket (@englandcricket) December 15, 2025
➡️ Josh Tongue
We've made one change to our starting XI for the third Test in Adelaide 📋
एटकिंसन की सीरीज में खराब प्रदर्शन
इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा, 'इंग्लैंड टीम ने एडिलेड ओवल में तीसरे एशेज टेस्ट मैच के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है. हमने ब्रिस्बेन में खेले गए दूसरे टेस्ट से एक बदलाव किया है, जिसमें तेज गेंदबाज जोश टंग ने गस एटकिंसन की जगह ली है.' एटकिंसन का दौरा काफी चुनौतीपूर्ण रहा है, हालांकि वह अकेले इंग्लैंड के गेंदबाज नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने 54 ओवर में सिर्फ तीन विकेट लिए हैं, जिनका औसत 78.66 रहा है, जो टीम के गेंदबाजों में सबसे खराब रिकॉर्ड है. उन्हें सीरीज में अपनी पहली सफलता सीरीज के 41वें ओवर की आखिरी गेंद पर मिली.
इंग्लैंड की प्लेइंग-11
जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग
तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड
वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने तीसरे टेस्ट के लिए अपने 15 खिलाड़ियों के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. जिसमें उनके कप्तान पैट कमिंस की वापसी हुई है. यानी कि कमिंस तीसरे टेस्ट में टॉस के समय ब्लेजर में नजर आएंगे. इस से पहले पिछले दो टेस्ट में स्टीव स्मिथ ने कप्तानी की जिम्मेदारी निभाई थी.
पैट कमिंस (कप्तान), स्टीव स्मिथ, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरन ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर