ETV Bharat / sports

एशेज 2025: डे-नाइट टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग इलेवन का किया ऐलान, इस खिलाड़ी की तीन साल बाद हुई वापसी

डे-नाइट टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग इलेवन का किया ऐलान ( IANS PHOTO )