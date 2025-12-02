ETV Bharat / sports

एशेज 2025: डे-नाइट टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग इलेवन का किया ऐलान, इस खिलाड़ी की तीन साल बाद हुई वापसी

AUS vs ENG 2nd Test: एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग-11 में एक बदलाव किया है.

डे-नाइट टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग इलेवन का किया ऐलान
डे-नाइट टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग इलेवन का किया ऐलान (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 2, 2025 at 1:56 PM IST

हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 4 दिसंबर से ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में खेला जाएगा. जिसके लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग-11 का ऐलान कर दिया है. चोटिल मार्क वुड की जगह विल जैक्स को टीम में शामिल किया गया है.

35 वर्षीय मार्क वुड पिछले टेस्ट में घुटने की सर्जरी के नौ महीने बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी की थी, लेकिन वो पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट में सिर्फ 11 ओवर फेंक पाए. इस टेस्ट को इंग्लैंड दो दिन में हार गया था, जो एशेज मैच में सौ से ज्यादा समय से नहीं देखा गया था.

विल जैक्स की तीन साल बाद वापसी
वुड के बाहर होने से विल जैक्स को टेस्ट टीम में तीन साल बाद वापसी करने का रास्ता साफ हो गया. जैक्स ने अब तक कुल दो टेस्ट खेले हैं और वो दोनों ही 2022 में पाकिस्तान दौरे के दौरान खेले. जहां उन्होंने 89 रन के साथ छह विकेट लिए. उन्होंने 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू मैच में पहली बार पांच विकेट लिए थे. जैक्स के टीम में आने से जहां इंग्लैंड की बल्लेबाजी मजबूत होगी वहीं उनको स्पिन लाइन अप में एक ऑप्शन भी मिलेगा.

पहला टेस्ट में इंग्लैंड की करारी हार
ऑस्ट्रेलिया अभी पांच मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है, उसने पर्थ में पहला मैच 8 विकेट से जीता था, जो कि दो दिन में ही समाप्त हो गया था. पहले टेस्ट की पहली पारी में 40 रनों से पिछड़ने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने मैच को अपने हाथ से जाने नहीं दिया और इंग्लैंड की दूसरी पारी को 164 पर समेटने के बाद मिले 205 रनों के लक्ष्य को 2 विकेट खोकर ही आसानी से हासिल कर लिया. मेहमान टीम ने पहली पारी में 172 रन बनाए जबकि मेजबान टीम पहली पारी में 132 पर ढेर हो गई थी.

डे-नाइट मैच में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड
इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में अपने पिछले 16 टेस्ट में से कोई भी नहीं जीता है, जिसमें डे-नाइट मैचों में तीन हार शामिल हैं. ऑस्ट्रेलिया अब तक 14 डे-नाइट टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उसे एक मैच में हार मिली है और वो हार उनको 2024 में वेस्टइंडीज के खिलाफ गाबा में ही मिली थी.

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेव
जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर

