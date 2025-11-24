Ashes: दूसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड के लिए राहत की खबर, ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका
Ashes 2025: ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले बड़ा झटका लगा है. आइए पूरा मामला क्या है इस बारे में जानें...
हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की एशेज सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया. अब दूसरा मुकाबला ब्रिस्बेन में 4 से 8 दिसंबर तक खेला जाएगा. उससे पहले इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए जहां राहत की खबर सामने आई है तो वहीं, दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है.
दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो सकते हैं. एशेज सीरीज के अमह मुकाबलों के लिए हेजलवुड अहम साबित हो सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच पिंक बॉल से खेला जाएगा. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के गाबा टेस्ट में वापसी करने की उम्मीद है.
इन दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट 29 दिसंबर से शुरू होगा. हेजलवुड शेफील्ड शील्ड के दौरान हुई हैमस्ट्रिंग की समस्या के कारण पर्थ के पहले मैच से बाहर हो गए थे. हेजलवुड लगातार 2 मैच मिस करने वाले हैं. वह अपना रिहैब जारी रखने के लिए ब्रिस्बेन में टीम के साथ जुड़ेंगे और हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड को उम्मीद है कि, वह सीरीज में बाद में उपलब्ध होंगे.
ईएसपीएन क्रिकइन्फो के अनुसार, मैकडोनाल्ड ने कहा, 'वह (हेजलवुड) अपने रिहैब के पहले हफ्ते में काम कर रहे हैं. मुझे नहीं लगता कि हमें इस पर कोई अपडेट देने की जरूरत है. एक बार जब वह ट्रैक पर और आगे बढ़ जाएंगे और हमारे पास कुछ मोटे तौर पर टाइमलाइन होंगी, तो हम यह बताने की स्थिति में होंगे. मुझे पता है कि वह सीरीज के दौरान किसी समय उपलब्ध होंगे. हमें यह तय करने के लिए थोड़ा शुरुआती रिहैब करना होगा कि वह सीरीज में कहां खेल सकते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि वह सीरीज में कुछ हिस्सा लेंगे'.
कमिंस की वापसी पर मैकडॉनल्ड ने कहा कि, यह बाद में तय होगा कि वह ब्रिस्बेन टेस्ट खेलेंगे या नहीं. अगर कमिंस वापस आते हैं और ब्रिस्बेन टेस्ट खेलते हैं और यह पूरे पांच दिन चलता है, तो एडिलेड में दूसरे और तीसरे टेस्ट के बीच आठ दिन का गैप होगा. कमिंस ने पहले कहा था कि सीरीज में लगातार दो टेस्ट उनके लिए मुश्किल हो सकते हैं'. ऐसे में इंग्लैंड के लिए हेजलवुड और कमिंस जैसे खिलाड़ियों का टीम में न होना उनके लिए फायदेमंद हो सकता है.