ETV Bharat / sports

Ashes: दूसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड के लिए राहत की खबर, ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ( AP )

हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की एशेज सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया. अब दूसरा मुकाबला ब्रिस्बेन में 4 से 8 दिसंबर तक खेला जाएगा. उससे पहले इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए जहां राहत की खबर सामने आई है तो वहीं, दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो सकते हैं. एशेज सीरीज के अमह मुकाबलों के लिए हेजलवुड अहम साबित हो सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच पिंक बॉल से खेला जाएगा. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के गाबा टेस्ट में वापसी करने की उम्मीद है. इन दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट 29 दिसंबर से शुरू होगा. हेजलवुड शेफील्ड शील्ड के दौरान हुई हैमस्ट्रिंग की समस्या के कारण पर्थ के पहले मैच से बाहर हो गए थे. हेजलवुड लगातार 2 मैच मिस करने वाले हैं. वह अपना रिहैब जारी रखने के लिए ब्रिस्बेन में टीम के साथ जुड़ेंगे और हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड को उम्मीद है कि, वह सीरीज में बाद में उपलब्ध होंगे.