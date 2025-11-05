Ashes 2025: ऑस्ट्रेलिया ने किया अपने स्क्वाड का ऐलान, कोंस्टास हुए बाहर, लाबुशेन को मिली एंट्री
Ashes 2025: ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट का अपना स्क्वाड घोषित कर दिया है. सैम कोनस्टास को टीम से बाहर कर दिया गया है.
Published : November 5, 2025 at 10:41 AM IST
हैदराबाद : इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का आगाज 21 नवंबर से होने वाला है. इन दोनों टीमों के बीच इस महाजंग का अंत 8 जनवरी को होगा. इससे पहले इंग्लैंड के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने एशेज के पहले टेस्ट मैच के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. टीम में मार्नस लाबुशेन की वापसी हुई है.
कप्तान हुए एशेज के पहले टेस्ट से बाहर
इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका भी लगा है. टीम के वर्ल्ड चैंपियन कप्तान और स्टार तेज गेंदबाज ऑलराउंडर पैट कमिंस पहले टेस्ट के स्क्वाड से बाहर है. इसके साथ ही उनके वापसी की भी कोई जानकारी नहीं दी गई है, जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट फैंस के लिए बड़ा झटका है.
टीम में अनकैप्ड बाएं हाथ के बल्लेबाज जेक वेदरल्ड को पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिला है और वह पारी की शुरुआत करने के लिए कॉनस्टास की जगह ले सकते हैं. वेदरल्ड को घरेलू सीजन में शानदार प्रदर्शन के लिए नेशनल टीम में जगह मिली है. 31 साल के इस खिलाड़ी ने पिछले शेफील्ड शील्ड सीजन में 18 पारियों में 50.33 की औसत से 906 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाए थे. उन्होंने इस सीजन में भी अपनी फॉर्म बरकरार रखी है और एशेज के लिए पहली बार चुने जाने से पहले छह पारियों में 41.33 की औसत से 248 रन बनाए हैं.
लाबुशेन जो वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने क्वींसलैंड के लिए घरेलू सीजन में शानदार शुरुआत के बाद टीम में अपनी जगह वापस पा ली है. चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बेली ने कहा, 'टीम में अच्छा बैलेंस है और चुने गए 14 खिलाड़ी शेफील्ड शील्ड के अगले राउंड में खेल रहे हैं, इसलिए हम पहले टेस्ट की शुरुआत के करीब आने पर और जानकारी इकट्ठा करते रहेंगे. चूंकि कमिंस कमर की स्ट्रेस इंजरी से उबर रहे हैं, इसलिए उनकी गैरमौजूदगी में स्टीव स्मिथ टीम की कप्तानी करेंगे'.
एशेज के पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड
स्टीव स्मिथ (कप्तान), सीन एबॉट, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरन ग्रीन, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर.
एशेज सीरीज के लिए इंग्लैंड का स्क्वाड
बेन स्टोक्स (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, जैकब बैथेल, हैरी ब्रूक (उप-कप्तान), ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, बेन डकेट, विल जैक्स, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), जोश टंग, मार्क वुड.
