Ashes 2025: ऑस्ट्रेलिया ने किया प्लेइंग-11 का ऐलान, कमिंस की हुई वापसी, 2 खिलाड़ी टीम से बाहर

AUS vs ENG 3rd Test: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम में लंबे समय बाद कप्तान पैट कमिंस की वापसी हो चुकी है. वो तीसरे टेस्ट में खेलेंगे.

Australia announcese his playing XI
ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग-11 का किया ऐलान (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 16, 2025 at 9:43 AM IST

हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच इन दिनों पांच टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 17 दिसंबर यानी बुधवार से एडिलेड में खेला जाने वाला है. इस टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने सोमवार को अपनी प्लेइंग-11 का ऐलान कर दिया था. अब ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी प्लेइंग-11 का ऐलान कर दिया है.

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11 में 2 बदलाव
ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में खेलने जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए अपनी प्लेइंग-11 में 2 बड़े बदलाव किए हैं. टीम में कप्तान पैट कमिंस की वापसी हुई है, जो अपने पेश बॉलिंग से कंगारूओं को मजबूती प्रदान करते हुए नजर आएंगे. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की टीम अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन को भी जगह मिली है. इन दोनों की जगह ब्रेंडन डॉगेट और माइकल नेसर को बाहर किया गया है.

उस्मान ख्वाजा को नहीं मिली टीम में जगह
इसका मतलब है कि अनुभवी ओपनर उस्मान ख्वाजा अभी भी टीम से बाहर हैं, क्योंकि वह पीठ की समस्या के बाद प्लेइंग-11 में वापसी की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बैक-अप बल्लेबाज जोश इंग्लिस ने टीम में अपनी जगह बनाए रखी है और नंबर 7 पर बल्लेबाजी करेंगे.

कमिंस ने कहा कि 2-0 की सीरीज बढ़त के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई टीम में अपनी जगह वापस न पाने से ख्वाजा निराश थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से इस खबर को संभाला, उसकी तारीफ की है. कमिंस ने मंगलवार को एडिलेड में ख्वाजा के बारे में कहा, 'वह एक सच्चे टीम मैन हैं. टीम को जो भी चाहिए, वह करेंगे. यह सिर्फ उजी ही नहीं हैं, ब्यू वेबस्टर भी हैं, जो इन तीन टेस्ट से बाहर रहे हैं. नेसर ने पांच विकेट लिए हैं और डॉगी (डॉगेट) पहले दो टेस्ट में खेले और बहुत अच्छा कर रहे हैं'.

वापसी पर क्या बोले कप्तान कमिंस
कमिंस के लिए यह मैच साल के बीच में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलने के बाद पहला टेस्ट मैच होगा, दाएं हाथ के गेंदबाज ने बताया कि वह वापसी के लिए तैयार हैं और जितने ओवर वह गेंदबाजी कर सकते हैं, उससे सीमित नहीं होंगे. कमिंस ने कहा, 'हां, मैं खेलने के लिए तैयार हूं. मैं कुछ समय से 100 प्रतिशत पर गेंदबाजी कर रहा हूं. अगर मैं ब्रिस्बेन में खेलता तो शायद सीमित ओवरों में गेंदबाजी करता लेकिन इस हफ्ते यह किसी भी अन्य टेस्ट मैच की तरह खेलना है'. #WTC23 फाइनल का जीत का पल

ऑस्ट्रेलिया : जेक वेदरल्ड, ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी, जोश इंग्लिस, पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, स्कॉट बोलैंड.

इंग्लैंड : जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग.

संपादक की पसंद

