एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट आज, इंग्लैंड ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का किया फैसला, टीम में हुए दो बड़े बदलाव

AUS vs ENG 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीज एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट गाबा में पिंक बॉल से खेला जा रहा है.

एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट आज
एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट आज (AP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 4, 2025 at 9:44 AM IST

हैदराबाद: एशेज सीरीज 2025 का दूसरा टेस्ट आज से ब्रिस्बेन के गाबा में शुरू हो गया है. ये टेस्ट इंग्लैंड के लिए बहुत अहम है, क्योंकि वो पांच मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ रहे हैं. पर्थ में खेला जाने वाला पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा था, जहां उन्होंने ने दो दिन में मेहमान टीम को 8 विकेट से मात दे दी थी.

दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. उन्होंने अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया है. मार्क वुड की जगह विल जैक्स को टीम में शामिल किया है. जो तीन साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं.

ऑस्ट्रेलियाई टीम में बड़े बदलाव
वहीं दूसरी और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने अपनी टीम में दो बड़े बदलाव किए है. जोश इंग्लिस को उस्मान ख्वाजा की जगह और माइकल नेसर को नॉथन लियोन की जगह टीम में शामिल किया गया है. यह सिर्फ दूसरी बार है जब नाथन लियोन होम टेस्ट में प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं. पिछली बार 2012 में वो भारत के खिलाफ प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं बन पाए थे.

AUS vs ENG 2nd Test टॉस के समय दोनों कप्तान ने क्या कहा?
टॉस जीतने के बाद बेन स्टोक्स ने कहा कि हम पहले बैटिंग करना चाहते हैं, यहां अलग कंडीशन हैं और इस मैच के लिए खुद को तैयार करने के लिए हमारे पास काफी टाइम था. पिच के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे सच में नहीं पता कि पिच कैसा रहेगा.

वही ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा कि अगर आप अच्छी बैटिंग करते हैं, तो आपको गेम को अपने हिसाब से बदलने का मौका मिलता है. उम्मीद है कि हम अच्छी बॉलिंग कर पाएंगे. पैट कमिंस के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ठीक हैं लेकिन ये मैच उनके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता था. टीम में दो बदलाव के बारे में स्मिथ ने कहा कि जोश इंग्लिस मिडिल-ऑर्डर में बैटिंग करेगा और नेसर को टीम में शामिल इसलिए किया गया है, क्योंकि पिंक बॉल से पेसरों को बहुत कुछ मदद मिलती है.

AUS vs ENG 2nd Test दोनों टीमों की प्लेइंग-11
इंग्लैंड प्लेइंग इलेवन: जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर

ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग इलेवन: जेक वेदरल्ड, ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), कैमरून ग्रीन, जोश इंग्लिस, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), माइकल नेसर, मिशेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड, ब्रेंडन डॉगेट

गाबा में इंग्लैंड का प्रदर्शन
गाबा में इंग्लैंड का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है. पिछले 70 सालों में यहां पर इंग्लैंड ने कुल 17 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उनको केवल 2 में जीत मिली है जबकि 10 मैच हारे है और 5 ड्रॉ रहे. और पिछले 70 सालों में जब भी इंग्लैंड गाबा में हारा है तो वे एशेज हार गए हैं. इस जगह पर उनकी आखिरी जीत 1986/87 में हुई थी.

संपादक की पसंद

