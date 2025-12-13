इंग्लैंड के लिए खतरे की घंटी! तीसरे टेस्ट में हो सकती है ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी ओपनर की एंट्री
Ashes 2025: ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले हुंकार भरी है. उन्होंने बड़ा बयान दिया है.
Published : December 13, 2025 at 2:02 PM IST
हैदराबाद: एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच में 17 दिसंबर से एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा. ये मैच में इंग्लैंड के लिए काफी अहम होने वाला है. क्योंकि इंग्लैंड दो मैचों के बाद सीरीज में 2-0 से पीछे हैं. इंग्लैंड को अगर सीरीज में बने रहना है तो इसे हर हाल में ये मैच जीतना होगा या कम से कम ड्रॉ खेलना होगा. क्योंकि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की जीत के साथ ही इंग्लैंड एशेज 2025-26 सीरीज हार जाएगा.
अब तीसरे टेस्ट मैच से पहले इंग्लैंड के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है. इस खबर के अनुसार एडिलेड टेस्ट के लिए टीम में अनुभवी सलामी बल्लेबाजी की एंट्री हो सकती है. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के ओपनर उस्मान ख्वाजा ने एडिलेड ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में टीम से बाहर किए जाने की बहस पर अपना विचार साझा किया है.
Usman Khawaja is unconcerned about the questions over his playing future #Ashes https://t.co/2N4GXu847m— cricket.com.au (@cricketcomau) December 13, 2025
उस्मान ख्वाजा ने कहा है कि, 'वह '100 प्रतिशत फिट' हैं और अगले हफ्ते एडिलेड में तीसरे एशेज टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं लेकिन उन्हें अपने सिलेक्शन को लेकर अभी भी पक्का नहीं पता है. टीम अभी भी मुझे महत्व देती है मुझे अभी भी खेलने के लिए यहां बुलाया गया है, इसलिए मैं यहां हूं. मैं हमेशा भविष्य के बारे में सोचता हूं, मैं हमेशा से ऐसा करता आया हूं. मैं यहां सिर्फ टिके रहने के लिए नहीं हूं, मैं बस अपने क्रिकेट का आनंद लेने के लिए हूं'.
उन्होंने आगे कहा, 'जब तक मुझे महत्व दिया जाएगा, मैं यहां हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं. मुझे बस मुकाबला करना पसंद है. मैं कई अलग-अलग तरीकों से बल्लेबाजी कर सकता हूं. मैं सभी फॉर्मेट में सफल रहा हूं, जब मैं चाहता हूं तो मेरे पास गियर होते हैं. मेरा सैंपल साइज आपको बताएगा कि आपको लंबे समय तक लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का तरीका खोजना होगा'.
ऑस्ट्रेलिया ने ट्रैविस हेड और जेक वेदरल्ड की ओपनिंग जोड़ी के साथ पहले दो टेस्ट जीते हैं. ख्वाजा, जो तीसरे एशेज टेस्ट के दूसरे दिन 39 साल के हो जाएंगे. पर्थ में ख्वाजा को पीठ में ऐंठन हुई, जिसकी वजह से मैदान से बाहर रहने के कारण वे पहली पारी में ओपनिंग नहीं कर पाए. जब वे ऑस्ट्रेलिया की दूसरी बॉलिंग पारी के लिए मैदान पर उतरे तो उनकी हालत और खराब हो गई, जिससे आखिरकार गाबा टेस्ट में उनका समय खत्म हो गया.
Australia take a 2-0 lead in the series. pic.twitter.com/DO0IeRo64O— England Cricket (@englandcricket) December 7, 2025
अब अगर ख्वाजा को तीसरे टेस्ट या आगे आने वाले मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में चुना जाता है तो, ये इंग्लैंड के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है, क्योंकि ख्वाजा का अनुभव किसी भी दिन किसी भी टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.