मिशेल स्टार्क इतिहास रचने से 6 विकेट दूर, आखिरी एशेज टेस्ट में हासिल करेंगे ये बड़ी उपलब्धि

स्टार्क का प्रदर्शन स्टार्क मौजूदा एशेज 2025-26 सीरीज में शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने चार मैचों में 17.42 की शानदार औसत से 26 विकेट लिए हैं. पर्थ और ब्रिस्बेन में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के कारण, 35 वर्षीय तेज गेंदबाज को दोनों टेस्ट मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला है. स्टार्क के अलावा, किसी भी दूसरे गेंदबाज ने सीरीज में 20 विकेट का आंकड़ा भी नहीं छुआ है.

हैदराबाद: एशेज 2025-26 का आखिरी मैच 4 जनवरी को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. पहले ही सीरीज में 3-1 से आगे ऑस्ट्रेलिया इस मैच को भी जीतकर सीरीज को 4-1 से अपने नाम करना चाहेगी, जबकि इंग्लैंड अंतिम मैच को जीतकर सम्मानजनक घर वापसी करना चाहेगी. इस मैच में शानदार फॉर्म में चल रहे ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क टेस्ट क्रिकेट में सबसे सफल लेफ्ट-आर्म गेंदबाज के तौर पर इतिहास रचने से सिर्फ छह विकेट दूर हैं.

स्टार्क का टेस्ट में डेब्यू

स्टार्क ने 1 दिसंबर, 2011 को ब्रिस्बेन के द गाबा में न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने दो विकेट लिए थे और रिची बेनो से अपनी बैगी ग्रीन कैप हासिल की थी.

स्टार्क के टेस्ट विकेट

अपने डेब्यू के बाद से स्टार्क ने 104 मैचों में 428 विकेट लिए हैं. उनका बॉलिंग औसत 26.43 है, और इस ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने 18 बार पांच विकेट और तीन बार 10 विकेट मैच में लिए हैं.

स्टार्क श्रीलंका के रंगना हेराथ को छोड़ेंगे पीछे

फिलहाल, श्रीलंका के पूर्व स्पिनर रंगना हेराथ सबसे सफल लेफ्ट-आर्म गेंदबाज हैं, जिन्होंने 93 टेस्ट में 28.0 की औसत से 433 विकेट लिए हैं. अगर स्टार्क छह विकेट लेते हैं, तो वह हेराथ को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में बतौर लेफ्ट-आर्म गेंदबाज के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे.

2025 में स्टार्क का प्रदर्शन

इस बीच, स्टार्क का 2025 में असाधारण रिकॉर्ड रहा, उन्होंने 11 मैच खेले और 17.32 की औसत से सबसे ज्यादा 55 विकेट लिए. उन्होंने अपने नाम तीन बार पांच विकेट और एक बार 10 विकेट मैच में लिए. उन्होंने रेड-बॉल चुनौती के लिए खुद को फिट रखने के लिए T20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने का साहसिक फैसला भी किया. हालांकि, वह IPL और BBL जैसी T20 लीग खेलना जारी रखेंगे. स्टार्क IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे.