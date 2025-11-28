ETV Bharat / sports

ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट के लिए किया स्क्वाड का ऐलान, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड हुए बाहर

Ashes 2025-2026: इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड में कोई बदलाव नहीं किया है.

AUSTRALIA VS ENGLAND
ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 28, 2025 at 1:09 PM IST

हैदराबाद: एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 4 दिसंबर से ब्रिसबेन के गाबा में खेला जाने वाला है. उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट के लिए अपने 14 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. इसके मुताबिक पैट कमिंस दूसरे टेस्ट में नजर नहीं आएंगे. पैट कमिंस बेंच पर ही रहेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने आज यानी शुक्रवार 28 नवंबर को दूसरे टेस्ट के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है.

दूसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बयान के मुताबिक, दाएं हाथ के पेसर ब्रिस्बेन टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे, जो 4 दिसंबर से शुरू होने वाला है. इससे पहले वह सीरीज का पहला मैच भी नहीं खेल पाए थे. इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया अपने दो खास पेसर - कमिंस और जोश हेजलवुड के बिना खेलेगा. ऑस्ट्रेलिया के रेगुलर कप्तान के टीम से बाहर होने की वजह से स्टीव स्मिथ लीडरशिप रोल में बने रहेंगे.

ये दोनों पेसर दूसरे टेस्ट से भी रहेंगे बाहर
शॉन एबॉट और जोश हेजलवुड चोटों की वजह से पहला टेस्ट नहीं खेल पाए थे और वे दूसरे टेस्ट में भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे. हालांकि कमिंस मैदान पर नहीं उतरेंगे लेकिन वह रिकवरी प्रोसेस को तेज करने के लिए टीम के साथ ट्रैवल करेंगे. पहले ऐसा लग रहा था कि कमिंस प्लेइंग XI का हिस्सा होंगे क्योंकि उन्हें पिंक बॉल से ट्रेनिंग करते देखा गया था. 32 साल के इस खिलाड़ी ने कहा था कि सीरीज के दूसरे टेस्ट के लिए टीम में जगह बनाने का उनका आधा चांस है.

कमिंस ने फॉक्स स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट पर कहा, 'रिकवरी ट्रैक पर है और काफी अच्छी चल रही है. अगले गेम के लिए मेरे पास आधा चांस है. मुझे काफी उम्मीद है और यह शायद कुछ हफ्ते पहले से बेहतर होगा'.

ऑस्ट्रेलिया के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कहा कि, 'ऐसा लग रहा था कि यह एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपने रिहैबिलिटेशन के पूरा होने के करीब है. इंटेंसिटी थी, बॉल की स्पीड थी. बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं लेकिन अब यह सिर्फ सॉफ्ट टिशू के अंदर उस रेजिलिएंस को बनाना है और यह पक्का करना है कि हम इसे बहुत ज्यादा तेज करने के मामले में उसे नुकसान में न डालें'.

ऑस्ट्रेलिया ने बाएं हाथ के सीमर मिचेल स्टार्क के शानदार स्पेल की बदौलत पर्थ टेस्ट जीता और वे इस मोमेंटम को बनाए रखने और अपनी बढ़त को 2-0 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखेंगे. दूसरी ओर इंग्लैंड को सीरीज का पहला मैच हारने के बाद कॉन्फिडेंस वापस पाने के लिए एक जीत की जरूरत होगी.

दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड
स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिश, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरॉल, ब्यू वेबस्टर.

