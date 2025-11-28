ETV Bharat / sports

ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट के लिए किया स्क्वाड का ऐलान, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड हुए बाहर

हैदराबाद: एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 4 दिसंबर से ब्रिसबेन के गाबा में खेला जाने वाला है. उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट के लिए अपने 14 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. इसके मुताबिक पैट कमिंस दूसरे टेस्ट में नजर नहीं आएंगे. पैट कमिंस बेंच पर ही रहेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने आज यानी शुक्रवार 28 नवंबर को दूसरे टेस्ट के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है.

दूसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बयान के मुताबिक, दाएं हाथ के पेसर ब्रिस्बेन टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे, जो 4 दिसंबर से शुरू होने वाला है. इससे पहले वह सीरीज का पहला मैच भी नहीं खेल पाए थे. इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया अपने दो खास पेसर - कमिंस और जोश हेजलवुड के बिना खेलेगा. ऑस्ट्रेलिया के रेगुलर कप्तान के टीम से बाहर होने की वजह से स्टीव स्मिथ लीडरशिप रोल में बने रहेंगे.

ये दोनों पेसर दूसरे टेस्ट से भी रहेंगे बाहर

शॉन एबॉट और जोश हेजलवुड चोटों की वजह से पहला टेस्ट नहीं खेल पाए थे और वे दूसरे टेस्ट में भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे. हालांकि कमिंस मैदान पर नहीं उतरेंगे लेकिन वह रिकवरी प्रोसेस को तेज करने के लिए टीम के साथ ट्रैवल करेंगे. पहले ऐसा लग रहा था कि कमिंस प्लेइंग XI का हिस्सा होंगे क्योंकि उन्हें पिंक बॉल से ट्रेनिंग करते देखा गया था. 32 साल के इस खिलाड़ी ने कहा था कि सीरीज के दूसरे टेस्ट के लिए टीम में जगह बनाने का उनका आधा चांस है.