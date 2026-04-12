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जब आशा भोसले ने दिग्गज क्रिकेटर के साथ गाया गाना, तो झूम उठा था ऑस्ट्रेलिया

Asha Bhosle Brett Lee Song: जब आशा भोसले और दिग्गज क्रिकेटर ब्रेट ली ने साथ में गाना गाया.

आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन
आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन (ANI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 12, 2026 at 4:13 PM IST

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Asha Bhosle Passed Away: बॉलीवुड की दिग्गज गायिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में आज (12 अप्रैल 2026) मुंबई में निधन हो गया है. आशा भोसले के निधन से पूरा देश सदमे में है. वह अपनी बहुमुखी गायकी के लिए जानी जाती थीं. उन्होंने हजारों गाने गाए और अपनी आवाज के जादू से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया. आशा भोसले ने कई गायकों के साथ काम किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने एक ऐसे क्रिकेटर के साथ भी हिंदी गाना गाया था, जो भारतीय नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियाई था?

आशा भोसले ने ब्रेट ली के साथ गाया गाना
आशा भोसले और ब्रेट ली ने "यू आर द वन फॉर मी" गाना गाया. यह गाना हिंदी में है और इसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रेट ली ने लिखा था. आशा भोसले और ब्रेट ली द्वारा गाया गया यह गाना ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2006 के दौरान रिलीज हुआ था. ब्रेट ली ऑस्ट्रेलिया के एक सफल तेज गेंदबाज हैं. उन्होंने कुल 718 इंटरनेशनल विकेट लिए. जिसमें 76 टेस्ट में 310 विकेट, 221 वनडे में 380 विकेट और 25 टी20 में 28 विकेट शामिल हैं.

बॉलीवुड की दिग्गज गायिका आशा भोसले और दिग्गज क्रिकेटर ब्रेट ली
बॉलीवुड की दिग्गज गायिका आशा भोसले और दिग्गज क्रिकेटर ब्रेट ली (Getty Images)

'यह एक युग का अंत है'
मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने इस महान गायिका को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, 'पहले लता मंगेशकर, अब आशा भोसले. अलग-अलग अंदाज, लेकिन दोनों ही महानता की मिसाल. इतने सारे बेहतरीन गाने, मेरे लिए 'उमराव जान' तो सबसे खास थी. रफी, किशोर, मुकेश, मन्ना डे, तलत, गीता दत्त, लता और आशा के उस सुनहरे दौर की आखिरी कड़ी भी अब नहीं रही. हम अक्सर इस बात को हल्के में कह देते हैं, लेकिन सच में यह एक युग का अंत है.'

आशा भोसले के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड
आशा भोसले के नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं. अपनी प्रतिभा के दम पर, वो ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला सिंगर बनीं. 2005 में, आशा को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था. इतना ही नहीं, बल्कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है.

2011 में, उन्हें सबसे ज्यादा स्टूडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था. उन्होंने 20 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गाए हैं, जिससे उन्हें यह प्रतिष्ठित खिताब मिला है.

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