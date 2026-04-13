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सचिन तेंदुलकर के छलके आंसू, आशा भोसले को अंतिम विदाई देने पहुंचे उनके घर, देखें वीडियो

मशहूर सिंगर आशा भोसले का 12 अप्रैल को 92 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया.

सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजली तेंदुलकर के साथ
सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजली तेंदुलकर के साथ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 13, 2026 at 3:47 PM IST

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मुंबई: भारतीय संगीत की एक अनमोल विरासत, आशा भोसले के निधन से पूरा देश सदमे में है. रविवार (12 अप्रैल) को उनका 92 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया. जिसके बाद उनके घर पर बड़ी हस्तियों का आना जाना लगा हुआ है. सोमवार (13 अप्रैल) को सचिन तेंदुलकर, अपनी पत्नी अंजलि के साथ, आशा भोसले को अंतिम विदाई देने के लिए मुंबई में उनके आवास पर पहुंचे. जहां कैमरे में कैद तस्वीरों और वीडियो में, सचिन को बार-बार अपने आंसू पोंछते और उनके परिवार से इस दुख भरी घड़ी में बातचीत करते हुए देखा गया.

सचिन के छलक आंसू
अपनी सुरीली आवाज के लिए जानी जाने वाली आशा भोसले को क्रिकेट से भी गहरा लगाव था. सचिन तेंदुलकर और उनके परिवार साथ भी उनका बहुत करीबी रिश्ता था. जब सचिन आशा के पार्थिव शरीर के पास पहुंचे, तो वे काफी देर तक चुपचाप खड़े रहे. उनकी आंखों से बहते आंसू उनके निजी दुख की गवाही दे रहे थे. इस मुलाकात के दौरान अंजलि तेंदुलकर भी भावुक होती दिखीं. उन्होंने भी परिवार से बातचीत की और उन्हें सांत्वना दी.

सचिन तेंदुलकर के छलके आंसू, आशा भोसले को अंतिम विदाई देने पहुंचे उनके घर (Etv Bharat)

आशा भोसले अर्जुन की शादी में शामिल हुई थीं
दोनों परिवारों के बीच की नजदीकी इस बात से भी जाहिर होती है कि आशा भोसले हाल ही में जामनगर में अर्जुन तेंदुलकर की शादी में शामिल हुई थीं. माना जाता है कि यह उनका आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम था. सचिन के लिए उनका प्यार मां जैसा था और सचिन उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते थे.

सचिन ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा करके उनके निधन पर अपना दुख व्यक्त किया था. सचिन ने पोस्ट में लिखा, 'आशाताई हमारे लिए परिवार जैसी थीं. इस दुख को बयां करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं. एक पल मेरा दिल शांत होता है, और अगले ही पल, मैं उनके गाए अनगिनत सुरीले गीतों में खो जाता हूं. ऐसा लगता है जैसे समय थम सा गया हो. वे अपनी अमर आवाज के जरिए हमेशा जीवित रहेंगी. आशा ताई, आपकी बहुत याद आएगी.'

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