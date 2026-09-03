ETV Bharat / sports

ICC के एक फैसले से श्रीलंका को 188 करोड़ का होगा नुकसान

एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीनने से श्रीलंका को 188 करोड़ का नुकसान हो सकता है.

श्रीलंका क्रिकेट टीम
श्रीलंका क्रिकेट टीम (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2026 at 2:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के एक फैसले से श्रीलंका को बड़ा आर्थिक झटका लगा है. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 की मेजबानी छीनने से श्रीलंका को 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 188.95 करोड़) का नुकसान हो सकता है.

ICC ने मंगलवार को ऐलान किया कि महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 की मेजबानी अब भारत करेगा. जो 14 से 28 फरवरी 2027 तक मुंबई और वडोदरा में खेले जाएंगे. इस एक फैसले से श्रीलंका को बड़ा आर्थिक झटका लगा. क्योंकि श्रीलंका को उम्मीद थी कि वो इस टूर्नामेंट से टूरिज्म, कमर्शियल एक्टिविटी और ग्लोबल एक्सपोजर के जरिए अच्छी कमाई होगी.

क्रिकेट गवर्निंग बॉडी ने ये बड़ा फैसला श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में सरकार की दखल की वजह से लिया है. क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट अभी भी सरकार द्वारा नियुक्त 'ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी' के तहत ही चल रहा है, न कि वर्ल्ड बॉडी (ICC) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी चुने हुए एडमिनिस्ट्रेशन के तहत.

20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान
न्यूज एजेंसी आईएएनएस ने 'श्रीलंका डेली मिरर' की एक रिपोर्ट के हवाले से लिखा कि ICC ने श्रीलंका क्रिकेट को महीनों पहले ही इसकी चेतावनी दी थी कि अगर देश के क्रिकेट बोर्ड के मुद्दों को हल नहीं किया गया और लंबे समय से रुके हुए बोर्ड चुनाव नहीं कराए गए, तो मेजबानी के अधिकार छिन सकते हैं.

इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इस बड़े इवेंट की मेजबानी छीनने से एक अनुमान के मुताबिक देश को अब कम से कम 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संभावित कमाई का नुकसान हो सकता है. जो भारतीय रुपये में लगभग 188.95 करोड़ बनता है.

इससे पहले भी...
यह पहली बार नहीं है जब श्रीलंका से मेजबानी छिनी गई है. इससे पहले 2023 में आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सरकारी दखल की वजह से सस्पेंड कर दिया था और बाद में 2024 पुरुष अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी छीन कर दक्षिण अफ्रीका को दे दिया. अब महिला चैंपियंस ट्रॉफी को श्रीलंका से हटाकर भारत शिफ्ट कर दिया गया. पुराने विवाद की वजह से तीन साल के भीतर श्रीलंका को एक और बड़े ICC इवेंट की मेजबानी खोनी पड़ी है.

बता दें कि पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका भाग लेंगे. सभी छह टीमें राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी. टॉप दो टीमें 28 फरवरी को होने वाले फाइनल में आमने सामने होंगी.

ये भी पढ़ें

भारत को मिली महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 की मेजबानी, पाकिस्तान टूर्नामेंट से हुआ बाहर, जानें क्यों?

TAGGED:

WOMENS CHAMPIONS TROPHY
SRI LANKA
महिला चैंपियंस ट्रॉफी
श्रीलंका
WOMENS CHAMPIONS TROPHY 2027

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.