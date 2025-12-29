शतरंज प्रतियोगिता में दिल्ली के आर्यन वार्ष्णेय चैंपियन बने, दृष्टिबाधित खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा
भीलवाड़ा में दिव्यांग सेवा के क्षेत्र में कार्यरत संस्था के पदाधिकारियों ने दिव्यांग खिलाड़ियों का सम्मान किया.
Published : December 29, 2025 at 8:54 PM IST
भीलवाड़ा: भीलवाड़ा जिला शतरंज संघ की ओर से आयोजित छह दिवसीय ओपन अंतरराष्ट्रीय रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता के तहत सातवें एवं आठवें राउंड के रोमांचक मुकाबले संपन्न हुए. इस प्रतियोगिता में चार दृष्टिबाधित खिलाड़ियों सहित देश के 16 राज्यों के 248 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया.
राजस्थान शतरंज संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैलाश चंद्र डाड ने बताया कि आठवें राउंड के बाद दिल्ली के आर्यन वार्ष्णेय ने आठ में से आठ पॉइंट हासिल कर एकल बढ़त बना ली और अपनी चैंपियनशिप तय कर दी. उन्होंने सातवें राउंड में दिल्ली के अक्षत नेगी और आठवें राउंड में महाराष्ट्र के अपूर्व शेखर देशमुख को हराया. आठवें राउंड में बोर्ड नंबर दो पर राजस्थान के मुकेश मंडलोई और छत्तीसगढ़ के आशुतोष बनर्जी के बीच मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ. मंडलोई का पलड़ा लंबे समय तक भारी रहा, लेकिन समय के दबाव में हुई भूल के कारण उन्हें ड्रॉ पर ही संतोष करना पड़ा.
आर्यन के चैंपियन बनने के बाद, साढ़े छह अंकों के साथ आठ खिलाड़ी संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं. अंतिम नौवें राउंड के बाद आर्यन ने विजयी होकर खिताब अपने नाम किया. प्रतियोगिता में शामिल चार दृष्टिबाधित खिलाड़ियों – राहुल वाधेला, अनिकेत चंद्रकांत पटनी, ध्रुव भुवा और राहुल साहनी के शतरंज कौशल ने सभी को अचंभित कर दिया. भीलवाड़ा में दिव्यांग सेवा के क्षेत्र में कार्यरत संस्था 'सक्षम' के पदाधिकारियों ने इन खिलाड़ियों का सम्मान किया.