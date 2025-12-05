ETV Bharat / sports

DU के दो छात्र इंडिया-ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी लेवल के मैच में मचाएंगे धमाल, बोले- हर तरह से तैयार हैं हम

यह बाइलेटरल टी-20 सीरीज भारत और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज के बीच हुए एक एमओयू (MoU) का हिस्सा है.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 5, 2025 at 2:41 PM IST

नई दिल्ली/आनंद कुमार गुप्ता: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के दो प्रतिभाशाली छात्र व युवा क्रिकेटर स्वामी सदानंद कॉलेज के कौशल सुमन और पीजीडीएवी (Evening) कॉलेज के आर्यन दहिया का चयन ऑस्ट्रेलिया में होने वाली इंडिया-ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज बाइलेटरल टी-20 सीरीज के लिए हुआ है. यह छह मैचों की टी-20 सीरीज 10 दिसंबर 2025 से सिडनी और ब्रिसबेन में खेली जाएगी. दोनों खिलाड़ी न केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी बल्कि देश का भी प्रतिनिधित्व करेंगे. ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने इस सफर के साथ-साथ आगे की तैयारियों को लेकर ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

चयन की यात्रा, संघर्ष, मेहनत और बड़े प्रदर्शन

स्वामी शिवानंद कॉलेज के बल्लेबाज व विकेट कीपर कौशल सुमन ने बताया कि यह सफर आसान तो नहीं था, पर प्रक्रिया ने मजबूत बनाया. उन्होंने बताया कि पहले नॉर्दर्न जोन इंटर-यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में दोनों जगह पहला स्थान हासिल किया. दोनों स्तरों पर व्यक्तिगत प्रदर्शन भी शानदार रहा. इसके बाद अमृतसर में सात दिन के कैंप का आयोजन हुआ, जहां बेहतरीन प्रदर्शन किया. इन मजबूत प्रदर्शनों के आधार पर चयन हुआ है. दूसरी ओर, पीजीडीएवी (ईवनिंग) कॉलेज के तेज गेंदबाज आर्यन दहिया ने हाल ही में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मुकाबलों में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन का श्रेय कड़ी मेहनत और यूनिवर्सिटी के समर्थन को दिया. उन्होंने बताया कि उनके पास हमेशा सख्त अभ्यास, अनुशासन और सही मार्गदर्शन रहा, जिसकी वजह से आज इंडिया यूनिवर्सिटी टीम का हिस्सा हूं.

''यह बाइलेटरल सीरीज भारत और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज के बीच हुए एक एमओयू (MoU) का हिस्सा है. इस समझौते के तहत दोनों देश हर साल अपनी-अपनी यूनिवर्सिटीज की क्रिकेट टीमों का आदान-प्रदान करते हैं. पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज क्रिकेट मेन टीम ने भारत का दौरा किया था और मैच पुणे तथा भुवनेश्वर में खेले गए थे. अब उसी श्रृंखला के तहत इस साल भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही है.''- डॉ अनिल कलकल, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, DU

ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर रणनीति

ऑस्ट्रेलियाई पिचों के सवाल पर आर्यन ने कहा कि वहां की पिचें आमतौर पर तेज होती हैं, उन्होंने बताया कि जितना संभव हो सके उतनी तेज गेंद डालने और हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करने पर होगा, ताकि बल्लेबाजों के लिए खेलना मुश्किल हो.

फिटनेस, तकनीक और सादगी

आर्यन और कौशल ने बताया कि फिटनेस और मानसिक तैयारी उनके खेल का महत्वपूर्ण हिस्सा है. कौशल ने कहा कि चीजों को ज्यादा जटिल नहीं बनाएं. जितना जरूरी हो उतना ही काम हो. उन्होंने बताया कि उनकी दिनचर्या में नियमित नेट प्रैक्टिस, दो घंटे का जिम वर्कआउट, संतुलित डाइट और मैदान पर लगातार अभ्यास शामिल है. डाइट में दलिया, केला शेक और पौष्टिक भोजन उनकी दिनचर्या का हिस्सा है.

भविष्य के खिलाड़ियों के लिए संदेश

खेल में करियर बनाने की चाहत रखने वाले छात्रों के लिए दोनों खिलाड़ियों ने संदेश दिया कि मेहनत, अनुशासन और सही समय पर सही प्रदर्शन ही सफलता की कुंजी है. आर्यन और कौशल ने बताया कि यूनिवर्सिटीज लगातार मैचों का आयोजन करती है और खिलाड़ियों को हर अवसर पर अपना 100 प्रतिशत देना होता है.

भारतीय टीम में खेलना लक्ष्य और कोचों का योगदान

भविष्य की योजनाओं पर बात करते हुए आर्यन और कौशल दोनों ने बताया कि उनका लक्ष्य भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलना है. कौशल ने कहा कि उनके कॉलेज के कोच मोहित राणा और संजय भार्गव ने उनका हमेशा साथ दिया और उन्हें बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का आत्मविश्वास दिया.

एमओयू के तहत आयोजित सीरीज

सीरीज से खिलाड़ियों को मिलने वाला लाभ

डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स डॉ अनिल कलकल ने बताया कि इंडियन यूनिवर्सिटीज क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के ब्रिसबेन और सिडनी में छह मैच खेलेगी. यह सीरीज खिलाड़ियों को विदेशी पिचों पर खेलने, तेज और उछालभरी परिस्थितियों को समझने और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज क्रिकेट मेन टीम के खिलाफ अपनी क्षमता परखने का मौका देगी. इस बार चयनित टीम में दिल्ली यूनिवर्सिटी सहित अन्य यूनिवर्सिटी के कुल 14 खिलाड़ी और 5 टीम ऑफिशियल्स शामिल हैं.

कौन हैं कौशल सुमन ?

कौशल सुमन दिल्ली के द्वारका में रहते हैं. वह दिल्ली विश्वविद्यालय के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज से पढ़ाई के साथ-साथ खेल में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा NIOS बोर्ड से पूरी की. इतिहास और राजनीति विज्ञान के छात्र होने के बावजूद उनका झुकाव बचपन से ही क्रिकेट की ओर रहा है. उन्होंने कॉलेज स्तर पर कई टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसके कारण उन्हें यूनिवर्सिटी स्तर पर भी पहचान मिली. अनुशासन और टीमवर्क उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है.

कौन हैं आर्यन दहिया ?

आर्यन दहिया हरियाणा के चरखी दादरी के भगवी गांव के निवासी हैं और दिल्ली में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पीजीडीएवी इवनिंग कॉलेज से बीए प्रोग्राम की पढ़ाई कर रहे हैं. इतिहास और फिजिकल एजुकेशन जैसे विषयों के साथ वह खेल को अपने करियर का केंद्र बनाए हुए हैं. आर्यन एक ऊर्जावान और तकनीकी रूप से मजबूत खिलाड़ी माने जाते हैं. दिल्ली के विभिन्न इंटर-कॉलेज टूर्नामेंट में वह कई बार अपनी टीम के लिए मैच विनर साबित हुए हैं, उनकी फिटनेस और फुर्ती उनका मुख्य हथियार है.

