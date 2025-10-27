ETV Bharat / sports

बगैर मैच खेले अरुंधति रेड्डी ने वर्ल्ड कप में जीता अवार्ड, राधा यादव ने मैजिक कर नाम किया रोशन

Women's world cup 2025: भारत-ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल खेलने वाला है. उससे पहले अरुंधति रेड्डी और राधा यादव ने कमाल कर दिखाया है.

Arundhati Reddy and Radha Yadav
अरुंधति रेड्डी और राधा यादव (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 27, 2025 at 4:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : भारतीय महिला क्रिकेट टीम आईसीसी वनडे विश्व कप 2025 में हिस्सा ले रही है. मेजबान टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है, जहां उसका मुकाबला 30 अक्टूबर (गुरुवार को) ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे सेमीफाइनल में होगा. नवी मुंबई के डी. वाई पाटिल स्टेडियम में होने वाले इस महामुकाबले से पहले इंडियन क्रिकेट टीम ने अपना अंतिम लीग मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला, जो बारिश के चलते रद्द हो गया. लेकिन इस मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने जलवा बिखेरा.

राधा यादव ने दिखाया अपना मैजिक
इस मैच में राधा यादव को खेलने का मौका मिला. उन्हें टूर्नामेंट में अब तक खेलने का मौका नहीं मिला. वो अब तक सिर्फ 12वें खिलाड़ी के रूप में मैदान पर कई बार फील्डिंग करने आई हैं. लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने एक मैजिकल रन आउट किया जबकि गेंद के साथ सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए. उनकी फील्डिंग की तारीफ टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में भी हुई.

अरुंधति रेड्डी ने बिखेरा अपना जलवा
इसके साथ ही अरुंधति रेड्डी को अब तक वर्ल्ड कप में एक भी मैच खेलने के लिए नहीं मिला है. लेकिन उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में कुछ ऐसा कर दिया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट फील्डर का मेडल भारतीय कोचिंग स्टाफ की ओर से दिया गया. दरअसल, भारत की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल 21वें ओवर में चोटिल होकर मैदान से बाहर चली गईं. उनकी जगह पर अरुंधति फील्डिंग करने के लिए आईं.

इस दौरान 25वें ओवर की पहली गेंद श्री चरणी ने बांग्लादेशी बैटर शर्मिन अख्तर को डाली. इस पर उन्होंने स्वीप शॉट लगाया, लेकिन डीप मिड विकेट पर फील्डिंग कर रही रेड्डी ने भागते हुए आगे डाइव लगाकर एक शानदार कैच पकड़ लिया और अख्तर को 36 रनों के स्कोर पर बाहर भेज दिया. उनके इस कैच के लिए उन्हें बेस्ट फील्डर का मेडल स्मृति मंधाना के हाथों से मिला.

इस मैच में उमा क्षेत्री और राधा यादव को मौका मिला. वर्ल्ड कप 2025 के पूरे स्क्वाड में एकमात्र खिलाड़ी सिर्फ अरुंधति रेड्डी ही बाची हुई हैं, जिन्होंने अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है, लेकिन वो कई मैचों में फील्डिंग करने के लिए मैदान पर उतरी हैं, जहां उन्होंने अपने शानदार खेल का परिचय दिया है.

ये खबर भी पढ़ें : प्रतिका रावल की चोट पर आया बड़ा अपडेट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले भारत को तगड़ा झटका?

TAGGED:

ARUNDHATI REDDY
RADHA YADAV
IND VS AUS SEMI FINAL
INDIAN CRICKET TEAM
WOMENS WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोमवार को स्टॉक मार्केट ग्रीन जोन में हुआ ओपन, शुक्रवार की गिरावट बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने दिखाई तेजी

थामा बनाम EDKD बॉक्स ऑफिस डे 6 : 100 करोड़ के करीब पहुंची आयुष्मान खुराना की फिल्म, कमाई में पीछे छूटी 'एक दीवाने....'

पैट कमिंस बाहर! स्टीव स्मिथ बने कप्तान, एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका

उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए हो जाइए तैयार, जल्द वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुलने जा रहे दरवाजे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.