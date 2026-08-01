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अरुंधति ने रचा इतिहास: बनी कॉमनवेल्थ में राजस्थान की पहली गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर

गोल्ड जीतने के बाद कोटा निवासी अरुंधति ने कहा कि अब ओलंपिक ही अगला लक्ष्य है. अब लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक में ही भारतीय टीम के लिए गोल्ड मेडल जीतना है. अरुंधति का कहना है कि सभी को अपने करियर पर फोकस होना चाहिए. यह बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं? उनका कहना है कि मुझे फाइट करने के लिए रिंग में लड़कियों से कंपटीशन नहीं मिल रहा था. इसलिए लड़कों से लड़कर मैं यहां तक पहुंची हूं. पहले पेरेंट्स को इसके लिए तैयार किया और अब मेरे पेरेंट्स मेरे लिए प्रेरणा बन गए हैं.

कोटा: अरुंधति चौधरी ने बॉक्सिंग में इतिहास रच दिया है. उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड में ग्लॉसको शहर में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल पर पंच मारा है. उन्होंने इंग्लैंड की खिलाड़ी चैंटेल रीड को 5-0 से हराया. एक तरफा मुकाबले में अरुंधति शुरू से ही रिंग में पूरी तरह हावी रही. उन्होंने बीते 10 महीने में लगातार छठीं प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है.

दूसरी तरफ अरुंधति के पिता कोटा से 100 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर के कुराडिया गांव में अपने कुल देवता की पूजा के लिए पहुंचे हुए थे. जहां पर उन्होंने शनिवार पूरे दिन पूजा–अर्चना की. यहां बालाजी के मंदिर में भी उन्होंने भगवान से अरुंधति के जीतने की कामना की थी. पूरा परिवार वहीं गया हुआ है. आखिर उनकी मनोकामना पूरी हुई और अरुंधति कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीत गई. वह भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडलिस्ट बन गई और दूसरी तरफ राजस्थान के लिए पहली बॉक्सर हैं, जिन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता है.

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कंपटीशन के लिए लड़कों से फाइट, पिता ने बदला मोड: अरुंधति चौधरी ने अपने करियर की शुरुआत बास्केटबॉल से की थी. वह स्कूल में बास्केटबॉल प्लेयर थी. उनके पिता ने उन्हें इंडिविजुअल गेम खेलने की सलाह दी थी. बास्केटबॉल में स्टेट लेवल तक पहुंचीं, लेकिन उनके पिता ने समझाया कि टीम गेम में पूरी टीम पर निर्भरता रहती है. सोलो गेम में खुद की मेहनत से आगे बढ़ा जा सकता है. उन्होंने वेटलिफ्टिंग, रेसलिंग और बॉक्सिंग के ऑप्शन दिए और अरुंधति ने तुरंत बॉक्सिंग चुना. पिता सुरेश चौधरी ने बताया कि उनका परिवार ग्रामीण पृष्ठभूमि से है और घर में स्पोर्ट्स का कोई कल्चर नहीं था. वे कहते हैं, बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के लिए प्रेरित करता था. अरुंधति तीनों में सबसे इंटेलिजेंट थी, स्कूल में टॉप करती थी. अरुंधति ने कमरे में मैरी कॉम की फोटो लगाई और ठान लिया कि वैसी ही बनेंगी. मोहम्मद अली को भी अपना इंस्पिरेशन माना.

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माता-पिता का सपना ओलंपिक गोल्ड: ​​अरुंधति की मां सुनीता और पिता सुरेश चौधरी का सपना अपनी बेटी को ओलंपिक का गोल्डमेड लिस्ट देखना है. हालांकि साल 2024 में पेरिस ओलंपिक में क्वालीफाई का मौका मिला था, पारिवारिक कारण व मां की बीमारी की वजह से अरुंधति परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी. अरुंधति की मां ने कहा कि आजकल के बेटे भी नाम रोशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेरी बेटी ने नाम रोशन किया है. बेटी को उनकी श्वास और फेफड़े की बीमारी के संबंध में भी काफी चिंता रहती है. अरुंधति काफी दूर रहती है, लेकिन मेरी चिंता करती है. अपनी बेटी को ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाते हुए देखना चाहती हूं. अरुंधति के पिता सुरेश चौधरी का कहना है कि अमेरिका के लॉस एंजेलिस में 2028 में आयोजित ओलंपिक में अरुंधति को गोल्ड मेडल लाते हुए देखना चाहते हैं.