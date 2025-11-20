ETV Bharat / sports

कोटा की अरुंधती चौधरी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में जीता गोल्ड, उज्बेकिस्तान को 5-0 से दी मात

मुक्केबाज अरुंधती चौधरी ( Photo courtesy- Ashok Gautam )

कोटा/ग्रेटर नोएडा: अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज अरुंधती चौधरी ने एक बार फिर भारत का नाम रोशन किया है. दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा स्थित शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहे वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 के महिला 70 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में उन्होंने उज्बेकिस्तान की मजबूत मुक्केबाज अजीजा जोकीरोवा को एकतरफा अंदाज में 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया. कोच अशोक गौतम ने बताया कि यह अरुंधती की लंबी चोट के बाद शानदार वापसी है. इससे पहले सेमीफाइनल में 18 नवंबर को उन्होंने जर्मनी की तीन बार की वर्ल्ड कप मेडलिस्ट लियोनी आयशा मुलर को रेफरी स्टॉप्ड कॉन्टेस्ट (RSC) से नॉकआउट करते हुए हराया था. कोच ने बताया कि कलाई और टखने की गंभीर चोट के कारण डेढ़ साल के लंबे अंतराल के बाद यह उनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आठवां स्वर्ण पदक है. कोच अशोक गौतम (video courtesy- Ashok Gautam)