कोटा की अरुंधती चौधरी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में जीता गोल्ड, उज्बेकिस्तान को 5-0 से दी मात

कोटा की बेटी अरुंधती चौधरी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप-2025 के फाइनल में उज्बेकिस्तान की अजीजा जोकीरोवा को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता.

मुक्केबाज अरुंधती चौधरी
मुक्केबाज अरुंधती चौधरी (Photo courtesy- Ashok Gautam)
Published : November 20, 2025 at 6:52 PM IST

कोटा/ग्रेटर नोएडा: अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज अरुंधती चौधरी ने एक बार फिर भारत का नाम रोशन किया है. दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा स्थित शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहे वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 के महिला 70 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में उन्होंने उज्बेकिस्तान की मजबूत मुक्केबाज अजीजा जोकीरोवा को एकतरफा अंदाज में 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया.

कोच अशोक गौतम ने बताया कि यह अरुंधती की लंबी चोट के बाद शानदार वापसी है. इससे पहले सेमीफाइनल में 18 नवंबर को उन्होंने जर्मनी की तीन बार की वर्ल्ड कप मेडलिस्ट लियोनी आयशा मुलर को रेफरी स्टॉप्ड कॉन्टेस्ट (RSC) से नॉकआउट करते हुए हराया था. कोच ने बताया कि कलाई और टखने की गंभीर चोट के कारण डेढ़ साल के लंबे अंतराल के बाद यह उनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आठवां स्वर्ण पदक है.

कोच अशोक गौतम (video courtesy- Ashok Gautam)

इसे भी पढ़ें- बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2025: अरुंधति ने सेमीफाइनल में जर्मनी की लियोनी को हरा पदक किया पक्का

सेना में हवलदार हैं अरुंधती: अरुंधति 70 किलोग्राम वजन कैटेगिरी में भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम की सदस्य हैं, जिसमें करीब 20 से ज्यादा सदस्य हैं. अरुंधति वर्तमान में भारतीय सेना में हवलदार के पद पर कार्यरत हैं. अरुंधती की इस जीत पर कोटा में खुशी की लहर दौड़ गई. उनके पिता एवं कोटा मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष सुरेश चौधरी ने बेटी पर गर्व जताते हुए कहा कि यह कोटा के लिए गौरव की बात है. मां सुनीता चौधरी ने बताया कि अब अरुंधती का अगला लक्ष्य 2026 एशियाई खेलों में भारत के लिए एक और स्वर्ण पदक जीतना है.

जीत पर बधाई देने वालों में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वुशु एसोसिएशन अध्यक्ष शिवभगवान गोदारा, कोच सूरज गौतम, महाबली स्पोर्ट्स अकेडमी के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हैं. कोटा मुक्केबाजी संघ और शहरवासियों ने भी अरुंधती की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है.

