बॉक्सिंग विश्व कप: अरुंधति चौधरी ने चोटिल हाथ से मारा गोल्डन पंच, बास्केटबॉल छोड़कर बनी थी मुक्केबाज
कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी ने चोटिल हाथ के बावजूद बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2025 में में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया.
Published : November 21, 2025 at 6:25 PM IST
कोटा: जिले की बेटी अरुंधति चौधरी ने ग्रेटर नोएडा में चल रहे वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के 70 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है. फाइनल मुकाबले में उन्होंने उज्बेकिस्तान की अजीजा जोकीरोवा को एकतरफा अंदाज में 5-0 से हराया. अरुंधति ने पूरे मुकाबले में शानदार जाब्स, मजबूत डिफेंस और टैक्टिकल कंट्रोल दिखाया. यह उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का आठवां पदक है और डेढ़ साल की इंजरी के बाद शानदार कमबैक. अरुंधति भारतीय सेना में हवलदार हैं और सेना की ओर से खेल रही थीं.
बचपन से ही 'लड़ाकू': पिता सुरेश चौधरी के मुताबिक खेल को लेकर अरुंधति शुरुआत से ही जिद्दी रही है. अरुंधति का बचपन बेहद जुझारू और लड़ाकू रहा. तीन भाई-बहनों में सबसे छोटी अरुंधति को घरवाले प्यार से 'फाइटर' कहते हैं. उनकी बड़ी बहन चारुलता चौधरी, जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, बताती हैं, "बचपन में छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था और हाथ चला देती थी. मैं बड़ी होने के कारण रोकती थी तो मुझे भी कई बार पीट चुकी है. एक बार मेरे नीट यूजी एग्जाम से ठीक पहले झगड़े में आंख पर मुक्का मार दिया, ब्लैक स्पॉट के साथ मैं एग्जाम देने गई थी. भाई-बहनों में किसी का झगड़ा होता तो सबसे पहले अरुंधति ही लड़ने पहुंच जाती थी."
उन्होंने बताया कि स्कूल में भी हाल यही था. कोई भाई-बहनों को तंग करता तो अरुंधति आगे आकर लड़ती थी. लड़कों से तो विशेष रूप से उसकी नहीं बनती थी. टीचर्स और सीनियर्स से भी झगड़ा हो जाता था. पिता सुरेश चौधरी, जो कोटा बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, बताते हैं कि आए दिन शिकायतें आती थीं. कई लड़कों के पैरेंट्स फोन करके गुस्सा जताते थे. उन्होने कहा कि अरुंधति बचपन से ही जिद्दी थी और खेल के प्रति पैशन शुरू से था.
पिता ने सोलो गेम का ऑप्शन दिया तो चुना बॉक्सिंग: पिता सुरेश चौधरी ने बताया कि उनका परिवार ग्रामीण पृष्ठभूमि से है और घर में स्पोर्ट्स का कोई कल्चर नहीं था. वे कहते हैं, "हमें खेल की ABCD भी नहीं पता थी. मैं तो बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के लिए प्रेरित करता था. अरुंधति तीनों में सबसे इंटेलिजेंट थी, स्कूल में टॉप करती थी."
शुरुआत में अरुंधति बास्केटबॉल खेलती थीं और स्टेट लेवल तक पहुंचीं, लेकिन उनके पिता ने समझाया कि टीम गेम में पूरी टीम पर निर्भरता रहती है, सोलो गेम में खुद की मेहनत से आगे बढ़ा जा सकता है. उन्होंने वेटलिफ्टिंग, रेसलिंग और बॉक्सिंग के ऑप्शन दिए और अरुंधति ने तुरंत बॉक्सिंग चुना. अरुंधति ने कमरे में मैरी कॉम की फोटो लगाई और ठान लिया कि वैसी ही बनेंगी. मोहम्मद अली को भी अपना इंस्पिरेशन माना. शुरुआती कोच अशोक गौतम के साथ अरुंधति ने कड़ी मेहनत की और जल्द ही इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गईं. वह पूर्व यूथ वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं.
रिस्ट की चोट के बावजूद नहीं मानी हार: यह जीत इसलिए और खास है क्योंकि अरुंधति पिछले डेढ़-अठारह महीनों से गंभीर इंजरी से जूझ रही थीं. रिस्ट और एंकल इंजरी की वजह से कई टूर्नामेंट मिस किए. पिता ने बताया कि पटियाला कैंप से लौटते वक्त भी स्थिति खराब थी. मुंबई के हिंदूजा अस्पताल में रिस्ट एक्सपर्ट डॉ. सुधीर वारियर इलाज कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने पहले इलाज और फिर खेलने की सलाह दी थी, लेकिन अरुंधति नहीं मानीं.
जीत की खबर आते ही कोटा में खुशी की लहर दौड़ गई. पिता सुरेश चौधरी और मां सुनीता ने गर्व जताया. पिता का कहना है कि अरुंधति के साथ-साथ अन्य लोगों ने भी इस प्रतियोगिता में भारत के लिए गोल्ड जीते हैं, लेकिन अरुंधति की बात इसलिए अलग है, क्योंकि पहला राउंड खेलने के बाद ही उसका हाथ लटक गया था. उसमें चोट पहले से लगी हुई थी और काफी सूजन आ गई थी. यह मुकाबला खेलना उसके लिए काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि टॉप मोस्ट बॉक्सर्स के साथ उसका मुकाबला होना था. उन्होंने कहा कि अरुंधति का हौसला और किस्मत काफी अच्छी थी, जिसके बाद उसने गोल्डन पंच मार दिया.
पिता सुरेश चौधरी ने बताया कि अरुंधति की मां बीते कुछ सालों से गंभीर बीमारी से जूझ रही है. टूर्नामेंट से ठीक पहले उनकी मां सुनीता दिवाली के आसपास वेंटिलेटर पर थीं. पिता ने मोटिवेट किया, "कर्म करना है, दिमाग में घटनाक्रम लेकर नहीं बैठना. बॉक्सिंग में मौके कम होते हैं." अरुंधति ने हौसला बनाए रखा. सेमीफाइनल में जर्मनी की लियोनी मुलर को RSC (रेफरी स्टॉप्ड कंटेस्ट) से हराया. फाइनल में भी चोटिल हाथ के बावजूद शानदार प्रदर्शन किया और गोल्ड जीता. जीत के बाद अरुंधति ने कहा, “यह बहुत मुश्किल था. पिछले डेढ़ साल तनाव भरे थे, लेकिन गोल्ड जीतकर अच्छा लग रहा है."
