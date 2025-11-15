ETV Bharat / sports

7 अंतरराष्ट्रीय खिताब जीत चुकी कोटा की अरुंधति बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में भारत को करेंगी रिप्रजेंट

बॉक्सिंग वर्ल्ड कप का आयोजन 15 से 21 नवंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगी. इसमें भारत के 22 खिलाड़ी भाग लेंगे.

बॉक्सिंग प्लेयर अरुंधति चौधरी
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 15, 2025

कोटा: कोटा की रहने वाली अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग प्लेयर अरुंधति चौधरी अब बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. यह प्रतियोगिता 15 से 21 नवंबर के बीच दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगी. अरुंधति का चयन भारतीय बॉक्सिंग की 22 सदस्यीय टीम में हुआ है. जिनमें 10 गर्ल्स और 12 बॉयज शामिल हैं. जिनमें कई ओलंपिक खेल चुके खिलाड़ी भी हैं. अरुंधति 70 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधत्व करेंगी.

अरुंधति को बॉक्सिंग के लिए प्रेरित करने वाले कोच अशोक गौतम ने बताया कि इससे पहले 7 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अरुंधति स्वर्ण पदक जीत चुकी है. गौतम ने बताया कि अरूंधती इस प्रतियोगिता में भारतीय सेवा की सर्विसेज आर्मी की ओर से भाग ले रही हैं. जिला मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष और अरुंधती के पिता सुरेश चौधरी, वुशु एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवभगवान गोदारा, कोच सूरज गौतम व महाबली स्पोर्ट्स अकेडमी के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने अरुंधति को बधाई दी है.

अशोक गौतम ने बताया कि टीमों की रिपोर्टिंग शुरू हो गई है और अरुंधती ने भी रिपोर्ट कर दिया है. जिसमें अधिकांश खिलाड़ी ओलंपियन हैं. इसके पहले 2021 में पोलैंड में आयोजित यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में वह स्वर्ण पदक लेकर आई थी. वहीं 2019 में एशियाई चैंपियनशिप में अरुंधति को कांस्य पदक मिला था. उन्हें 2018 में थाईलैंड में एशिया की बेस्ट बॉक्सर के अवॉर्ड से नवाजा गया था. इसके साथ खेलो इंडिया में 2017, 2018 और 2019 में भी वह स्वर्ण पदक विजेता रही हैं. सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में वह दो बार स्वर्ण पदक लेकर आई है. इसी तरह से जूनियर और यूथ में भी दो-दो गोल्ड अपने नाम किए हैं.

