ETV Bharat / sports

7 अंतरराष्ट्रीय खिताब जीत चुकी कोटा की अरुंधति बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में भारत को करेंगी रिप्रजेंट

बॉक्सिंग प्लेयर अरुंधति चौधरी ( courtesy - coach Ashok gautam )

कोटा: कोटा की रहने वाली अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग प्लेयर अरुंधति चौधरी अब बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. यह प्रतियोगिता 15 से 21 नवंबर के बीच दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगी. अरुंधति का चयन भारतीय बॉक्सिंग की 22 सदस्यीय टीम में हुआ है. जिनमें 10 गर्ल्स और 12 बॉयज शामिल हैं. जिनमें कई ओलंपिक खेल चुके खिलाड़ी भी हैं. अरुंधति 70 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधत्व करेंगी. अरुंधति को बॉक्सिंग के लिए प्रेरित करने वाले कोच अशोक गौतम ने बताया कि इससे पहले 7 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अरुंधति स्वर्ण पदक जीत चुकी है. गौतम ने बताया कि अरूंधती इस प्रतियोगिता में भारतीय सेवा की सर्विसेज आर्मी की ओर से भाग ले रही हैं. जिला मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष और अरुंधती के पिता सुरेश चौधरी, वुशु एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवभगवान गोदारा, कोच सूरज गौतम व महाबली स्पोर्ट्स अकेडमी के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने अरुंधति को बधाई दी है.