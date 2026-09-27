कोटा की अरुंधति चौधरी बनी एशिया बॉक्सिंग एथलीट कमेटी की वाइस चेयरमैन, जापान में लेंगी शपथ
कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी का एशिया बॉक्सिंग एथलीट कमेटी में कार्यकाल 4 साल का रहेगा.
Published : September 27, 2026 at 9:49 PM IST
कोटा: कॉमनवेल्थ और बॉक्सिंग के वर्ल्ड कप में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाली बॉक्सर और कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है. अब तक वह बॉक्सिंग के रिंग में ही अपना कारनामा दिखा रही थीं. अब उन्हें एशियन बॉक्सिंग एथलीट कमेटी ने वाइस चेयरमैन बनाया है. इस पद पर वे निर्विरोध चुनी गई हैं. भारतीय मुक्केबाजी संघ के सीईओ रिटायर्ड कर्नल अरुण मलिक ने उन्हें दिशा निर्देश भी दिए हैं कि वह 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जापान जाकर अपना पदभार ग्रहण कर सकती हैं और वहां होने वाली बोर्ड मीटिंग में शामिल हो सकती है.
प्रतिद्वंद्वी ने नामांकन लिया वापस: महाबली स्पोर्ट्स एकेडमी के कोच अशोक गौतम ने बताया कि अरुंधति चौधरी ने एशिया बॉक्सिंग के क्षेत्र में यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है. अरुंधति चौधरी ने एशियन बॉक्सिंग एथलीट कमेटी के लिए नामांकन किया था. उनके समर्थन में कजाकिस्तान की करीना इब्राहिमोवा ने नामांकन वापस कर लिया है. इसके बाद रविवार को उन्हें एशिया बॉक्सिंग एथलीट कमेटी का वाइस चेयरमैन निर्विरोध चुना गया है. अरुंधति के पिता सुरेश चौधरी ने बताया कि एशिया बॉक्सिंग एथलीट कमेटी में अरुंधति का 4 साल का कार्यकाल रहेगा. इसके लिए उन्हें 28 सितंबर को जापान के आइची-नागोया जाना है, जहां पर वे उपाध्यक्ष पद की शपथ लेंगी. इसके बाद 29 सितंबर को वह एशियन बॉक्सिंग एथलीट कमेटी की मैनेजमेंट बोर्ड की मीटिंग में भी भाग लेगी.
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बॉक्सिंग संगठनों ने दी बधाई: एथलीट कमेटी में उपाध्यक्ष बनने के बाद अरुंधति अब बॉक्सिंग की प्रतियोगिताओं में इंपोर्टेड रोल अदा करेंगी. राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के संबंध में उनसे चर्चा की जाएगी. अरुंधति को यह जिम्मेदारी मिलने से माना जा रहा है कि एशिया में बॉक्सिंग में उनका कद बढ़ रहा है. अरुंधति की मदद से भारत के अन्य खिलाड़ियों को भी फायदा होगा. इन खिलाड़ियों से जुड़े मुद्दों को वह कंपटीशन और खेल के विकास के मंचों पर रख सकेंगी. अरुंधति के निर्वाचित होने पर राजस्थान बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार निर्वाण, कोटा बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष धीरेंद्र चौधरी, देवी सिंह, कोच सूरज गौतम, देवेंद्र मालव व बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, राजस्थान बॉक्सिंग संघ, कोटा बॉक्सिंग संघ के पदाधिकारी ने खुशी जताई है.