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कोटा की अरुंधति चौधरी बनी एशिया बॉक्सिंग एथलीट कमेटी की वाइस चेयरमैन, जापान में लेंगी शपथ

बॉक्सर अरुंधति चौधरी ( ETV Bharat Kota )

कोटा: कॉमनवेल्थ और बॉक्सिंग के वर्ल्ड कप में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाली बॉक्सर और कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है. अब तक वह बॉक्सिंग के रिंग में ही अपना कारनामा दिखा रही थीं. अब उन्हें एशियन बॉक्सिंग एथलीट कमेटी ने वाइस चेयरमैन बनाया है. इस पद पर वे निर्विरोध चुनी गई हैं. भारतीय मुक्केबाजी संघ के सीईओ रिटायर्ड कर्नल अरुण मलिक ने उन्हें दिशा निर्देश भी दिए हैं कि वह 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जापान जाकर अपना पदभार ग्रहण कर सकती हैं और वहां होने वाली बोर्ड मीटिंग में शामिल हो सकती है.