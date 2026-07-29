कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: बॉक्सिंग में अरुंधति का मेडल पक्का, क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड की बॉक्सर को हराया
क्वार्टर फाइनल में कोटा की बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और पदक पक्का किया.
Published : July 29, 2026 at 7:34 PM IST
कोटा: अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है. इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अरुंधति ने जीत के लिए पंच मारे. उन्होंने न्यूजीलैंड की बॉक्सर मॉर्गन हेंडरसन को 3-1 से मात दी है.
राजस्थान से कॉमनवेल्थ में एक मात्र बॉक्सर अरुंधति खेलने के लिए पहुंची हैं. जीत के बाद उनकी नेटिव एकेडमी महाबली स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाड़ियों में खुशी की लहर है. इसके साथी कोटा मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष और उनके पिता सुरेश चौधरी और मां सुनीता चौधरी ने खुशी जताई है. अरुंधति के शुरुआती कोच अशोक गौतम का कहना है कि अरुंधति चौधरी ने अपना पदक पक्का कर लिया, अब सेमीफाइनल मुकाबला 31 जुलाई को यूनाइटेड किंगडम की बॉक्सर एकलस राओसी से होगा. अरुंधति के पिता सुरेश चौधरी का कहना है कि वह अब रुकने वाले खिलाड़ियों में नहीं है. आगे वह सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में भी जीतेगी.
Arundhati is on the podium! 🇮🇳🥊— Boxing Federation (@BFI_official) July 29, 2026
A composed and confident performance sees Arundhati Choudhary secure a Commonwealth Games medal and book her place in the semifinals.
Congratulations! 👏#CWG2026 pic.twitter.com/F5BDMNZDjw
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कोटा में लोगों ने देखा अरुंधति का मैच: ग्लॉसगो में चल रहे कॉमनवेल्थ में अरुंधति का मुकाबला बुधवार शाम को था. ऐसे में उनके पिता मां और अन्य रिश्तेदारों के साथ-साथ कोटा बॉक्सिंग से जुड़े खिलाड़ियों ने भी उनका मैच टकटकी लगाकर देखा. उनके पिता सुरेश चौधरी का कहना है की शुरुआत से ही अरुंधति न्यूजीलैंड की खिलाड़ी की मॉर्गन हेंडरसन पर हावी रहीं. इधर, अरुंधति की एकेडमी के सभी खिलाड़ियों ने अभ्यास के दौरान अरुंधति का मैच मोबाइल के जरिए स्टेडियम पर एक साथ लाइव देखा और भारत माता की जय के नारे लगाए.