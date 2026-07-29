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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: बॉक्सिंग में अरुंधति का मेडल पक्का, क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड की बॉक्सर को हराया

कोटा: अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है. इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अरुंधति ने जीत के लिए पंच मारे. उन्होंने न्यूजीलैंड की बॉक्सर मॉर्गन हेंडरसन को 3-1 से मात दी है.

राजस्थान से कॉमनवेल्थ में एक मात्र बॉक्सर अरुंधति खेलने के लिए पहुंची हैं. जीत के बाद उनकी नेटिव एकेडमी महाबली स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाड़ियों में खुशी की लहर है. इसके साथी कोटा मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष और उनके पिता सुरेश चौधरी और मां सुनीता चौधरी ने खुशी जताई है. अरुंधति के शुरुआती कोच अशोक गौतम का कहना है कि अरुंधति चौधरी ने अपना पदक पक्का कर लिया, अब सेमीफाइनल मुकाबला 31 जुलाई को यूनाइटेड किंगडम की बॉक्सर एकलस राओसी से होगा. अरुंधति के पिता सुरेश चौधरी का कहना है कि वह अब रुकने वाले खिलाड़ियों में नहीं है. आगे वह सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में भी जीतेगी.