अर्शदीप सिंह ने जसप्रीत बुमराह पर दिया बड़ा बयान, जानिए मैच के बाद क्या कहा?

India vs South Africa T20: भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने जसप्रीत बुमराह को लेकर बड़ी बात बोली है.

India vs South Africa T20
अर्शदीप सिंह विकेट का जश्न मनाते हुए (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 10, 2025 at 2:18 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह लगातार बॉल के साथ शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने भारत के लिए सबसे छोटे फॉर्मेट टी20 क्रिकेट में धमाल मचाया है. अर्शदीप सिंह ने भारत के लिए अपना टी20 डेब्यू साल 2022 में किया था. इसके बाद से अर्शदीप युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या जैसे शानदार गेंदबाजों को पीछे छोड़ते हुए भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे.

अर्शदीप सिंह ने बॉल के साथ किया कमाल
अर्शदीप सिंह रूकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. वो लगातार बॉल के साथ खुद को दिन व दिन बेहतर करते जा रहे हैं. अर्शदीप ने दक्षिण अफ्रीका के साथ खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में कमाल का प्रदर्शन किया और भारत के शुरुआत में ही दो विकेट दिला दिए. इस मैच में अर्शदीप ने 2 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट चटकाए. अर्शदीप भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उनके नाम 69 मैचों की 68 पारियों में 107 विकेट हो चुके हैं.

ओडिशा में खेले गए इस मैच में भारत के कटक के बाराबती स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर सिर्फ 175 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका लक्ष्य का पीछा करते हुए 12.3 ओवर में 74 रनों पर ढेर हो गई और भारत ने 101 रनों से मैच अपने नाम कर लिया. इस मैच के बाद अर्शदीप सिंह ने जसप्रीत बुमराह के साथ अपनी पार्टनरशिप पर बात की है. इसके साथ ही बुमराह को 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे करने पर भी बधाई दी है.

अर्शदीप सिंह ने बुमराह पर दिया बड़ा बयान
अर्शदीप सिंह ने जियो हॉटस्टार पर बात करते हुए कहा, 'उनके साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है. वह एक सभ्य सीनियर हैं, युवाओं पर कभी सख्त नहीं होते और हमेशा बहुत विनम्र रहते हैं. पंजाबी होने के नाते भी हम दोनों के लिए घुलना-मिलना आसान है. उनके साथ बॉलिंग करने से मेरे लिए चीजें आसान हो जाती हैं क्योंकि बल्लेबाज. आमतौर पर मेरे ओवरों में अटैक करने की कोशिश करते हैं. यहां तक कि खराब गेंदों पर भी मुझे विकेट मिल सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि दूसरी तरफ उन्हें आसानी से रन नहीं मिलेंगे. इससे मुझे फायदा होता है और मुझे उनके साथ बॉलिंग करने में बहुत मजा आता है'.

जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में रचा इतिहास
इस मैच में जसप्रीत बुमराह ने टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे करके अपना खुद का मुकाम हासिल किया. इस मैच में उन्होंने तीन ओवरों में 2/17 के आंकड़े के साथ मेहमान टीम पर लगातार दबाव बनाए रखा. बुमराह अपनी टीम के दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट पूरे किए.

