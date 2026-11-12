18 करोड़ की IPL ट्रेड के बाद अर्शदीप ने न्यूजीलैंड में की सगाई, जानें कौन है सिंह की प्रिंसेस?
Arshdeep Singh Samreen Kaur: अर्शदीप सिंह ने मुंबई इंडियंस में जाने के कुछ घंटे बाद ही समरीन कौर के साथ सगाई की घोषणा कर दी.
Published : November 12, 2026 at 11:08 AM IST
Arshdeep Singh Samreen Kaur: भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह इन दिनों न्यूजीलैंड में पांच मैचों की वनडे सीरीज खेल रहे हैं. लेकिन वो भारत में अखबारों की हेडलाइन बने हुए हैं. जिसकी दो सबसे बड़ी वजहें हैं. पहली वजह IPL ट्रेड के जरिए उनका पंजाब किंग्स से मुंबई इंडियंस में जाना और दूसरी वजह समरीन कौर के साथ सगाई करना. ये दोनों बड़ी खबर कल यानी बुधवार को आधिकारिक तौर से सामने आई, जिसकी वजह से अर्शदीप सोशल मीडिया पर छा गए.
अर्शदीप ने न्यूजीलैंड में की सगाई
बता दें कि अर्शदीप सिंह ने बुधवार, 11 नवंबर को न्यूजीलैंड में भारतीय मॉडल समरीन कौर के साथ अपनी सगाई का ऐलान कर दिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रपोजल की तस्वीरें शेयर करके इसकी जानकारी दी. खास बात ये है कि अर्शदीप ने ये ऐलान अपनी IPL ट्रेड कंफर्म होने के कुछ ही घंटों बाद दिया. इस ट्रेड डील के तहल अर्शदीप 18 करोड़ की फीस के साथ पंजाब किंग्स से मुंबई इंडियंस में चले गए हैं और हार्दिक पांड्या भी उतनी ही रकम के साथ मुंबई से पंजाब में शामिल हो गए हैं.
11•11•26 - A truly special date for Arsh! Congratulations Samreen & Arshdeep 💙💍 https://t.co/Fo7dWEW56Q— Mumbai Indians (@mipaltan) November 11, 2026
'जीवन भर साथ रहने के लिए'
अर्शदीप द्वारा अपनी सगाई को तस्वीरें शेयर करने के बाद समरीन ने भी इंस्टाग्राम पर इस खास पल की तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें अर्शदीप उनकी उंगली में सगाई की अंगूठी पहनाते हुए दिख रहे हैं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने अपने रिश्ते का जश्न मनाते हुए एक भावुक संदेश भी लिखा. समरीन ने लिखा, 'जिंदगी हमें जो कुछ भी दे सकती थी, उनमें से सबसे अच्छी बात यह है कि उसने हमें एक-दूसरे से मिलाया. जीवन भर साथ रहने के लिए.'
Brands are turning into matchmakers. Hey @grok, did Arshdeep Singh and Samreen Kaur meet while shooting Tinder's brand campaign? https://t.co/bBM89Xyk94— Sanjay Singh (@HeySanjaySingh) November 12, 2026
कौन हैं समरीन कौर?
समरीन कौर एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं. उनका ताल्लुक जम्मू-कश्मीर से है. समरीन ने फिल्मों, वेब सीरीज और म्यूजिक वीडियो में काम किया है. वो बॉलिवुड अभिनेता रणवीर सिंह, मुशहूर पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा, बादशाह और जुबिन नौटियाल जैसे सिंगर्स के साथ भी काम किया है. हालांकि उनको बड़ी पहचान साल 2018 में मिली, जब उन्होंने फेमिना मिस इंडिया में फाइनलिस्ट के तौर पर जगह बनाई थी. इसमें समरीन ने जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व किया था. जिसके बाद ही उनके मॉडलिंग करियर की शुरुआत हुई.
ARSHDEEP SINGH GETS ENGEGED TO SAMREEN KAUR. ❤️😍 - Many many congratulations both of you. https://t.co/I5Xc4mhaPE— Tanuj (@ImTanujSingh) November 11, 2026
IPL 2026 से साथ में आए थे नजर
बता दें कि अर्शदीप और समरीन के अफेयर की खबरे IPL 2026 से चल रही थीं जब समरीन को पंजाब किंग्स के मैचों में अर्शदीप को सपोर्ट करते देखा गया. उसके बाद दोनों कई जगहों पर एक-दूसरे का हाथ थामे चलते हुए देखा गया, जिसके बाद उनके रिश्ते को लेकर अटकलें और तेज हो गईं. लेकिन अब इस जोड़े ने सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते को आधिकारिक कर दिया है.
अर्शदीप और समरीन फिलहाल न्यूजीलैंड में हैं, जहां यह बाएं हाथ का तेज गेंदबाज 'ब्लैक कैप्स' (न्यूजीलैंड टीम) के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा है.