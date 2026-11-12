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18 करोड़ की IPL ट्रेड के बाद अर्शदीप ने न्यूजीलैंड में की सगाई, जानें कौन है सिंह की प्रिंसेस?

18 करोड़ की IPL ट्रेड के बाद अर्शदीप ने न्यूजीलैंड में की सगाई ( IANS )

Arshdeep Singh Samreen Kaur: भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह इन दिनों न्यूजीलैंड में पांच मैचों की वनडे सीरीज खेल रहे हैं. लेकिन वो भारत में अखबारों की हेडलाइन बने हुए हैं. जिसकी दो सबसे बड़ी वजहें हैं. पहली वजह IPL ट्रेड के जरिए उनका पंजाब किंग्स से मुंबई इंडियंस में जाना और दूसरी वजह समरीन कौर के साथ सगाई करना. ये दोनों बड़ी खबर कल यानी बुधवार को आधिकारिक तौर से सामने आई, जिसकी वजह से अर्शदीप सोशल मीडिया पर छा गए.

'जीवन भर साथ रहने के लिए'

अर्शदीप द्वारा अपनी सगाई को तस्वीरें शेयर करने के बाद समरीन ने भी इंस्टाग्राम पर इस खास पल की तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें अर्शदीप उनकी उंगली में सगाई की अंगूठी पहनाते हुए दिख रहे हैं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने अपने रिश्ते का जश्न मनाते हुए एक भावुक संदेश भी लिखा. समरीन ने लिखा, 'जिंदगी हमें जो कुछ भी दे सकती थी, उनमें से सबसे अच्छी बात यह है कि उसने हमें एक-दूसरे से मिलाया. जीवन भर साथ रहने के लिए.'