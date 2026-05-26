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पंजाब किंग्स के प्लेऑफ से बाहर होते ही अर्शदीप सिंह ने 200 से ज्यादा पोस्ट की डिलीट, कोहली के साथ वाला वीडियो भी गायब

पोस्ट डिलीट करने की असल वजह इतने सारे पोस्ट डिलीट करने की असल वजह अभी तक सामने नहीं आई है और न ही अर्शदीप सिंह या उनकी टीम की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी किया है. हालांकि ऐसी अफवाह भी फैली, जिसमें कहा गया कि अर्शदीप ने पंजाब किंग्स से जुड़ी अपनी सारी निशानियां मिटा दी हैं, लेकिन ऐसा नहीं था. क्योंकि क्रिकेट से जुड़ा उनका जो सबसे नया पोस्ट अभी भी दिख रहा है, उसमें पंजाब किंग्स की टीम की एक तस्वीर है, जिसका कैप्शन है: 'सब्र, शुक्र, पंजाब'

अर्शदीप के इस फैसले से उनके कई वायरल वीडियो रातों-रात सोशल मीडिया से गायब हो गए, जिनमें भारत के चैंपियन ट्रॉफी 2025 के जश्न के दौरान विराट कोहली के साथ उनकी एक बहुत ज्यादा शेयर की गई रील भी शामिल थी.

हैदराबाद: IPL 2026 से पंजाब किंग्स के बाहर होते ही टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह सुर्खियों में आ गए हैं. उन्होंने अचानक अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम से 200 से ज्यादा पोस्ट डिलीट करके सबको हैरान कर दिया. अब उनकी प्रोफाइल पर सिर्फ 45 पोस्ट बचे हैं, जिनमें ज्यादातर विज्ञापन और पेड पार्टनरशिप वाले पोस्ट हैं.

वहीं दूसरी ओर अब इस बात को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या 27 वर्षीय यह खिलाड़ी अपनी छवि को नए सिरे से गढ़ने (रीब्रांड करने) की कोशिश कर रहा है, हाल के विवादों से दूरी बना रहा है, या फिर मैदान के अंदर और बाहर, दोनों जगह एक उथल-पुथल भरे सीजन के बाद बस शोर-शराबे से दूर हटना चाहता है.

अर्शदीप की आलोचना

अर्शदीप को इंडियन प्रीमियर लीग के 2026 सीजन में उतार-चढ़ाव भरे प्रदर्शन का सामना करना पड़ा. टूर्नामेंट के दौरान उनके द्वारा मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज तिलक वर्मा पर की गई एक कथित नस्लवादी टिप्पणी तेजी से वायरल हो गई. जिसकी वजह से अर्शदीप की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना की गई, और पूर्व क्रिकेटरों तथा प्रशंसकों ने इस घटना के लिए जवाबदेही तय करने और इसकी औपचारिक जांच की मांग भी की.

इसके अलावा अर्शदीप पर लोगों का ध्यान तब और बढ़ा, जब उनके हालिया व्लॉग में से एक को लेकर भी बहस छिड़ गई. जिसमें दर्शकों ने दावा किया कि इस ब्लॉग के बैकग्राउंड में युजवेंद्र चहल को ई-सिगरेट पीते हुए देखा जा सकता है. तब से, इस तेज गेंदबाज ने अपने कैजुअल व्लॉग 'बिहाइंड-द-सीन्स' को बनाना काफी कम कर दिया है.

अर्शदीप सिंह का प्रदर्शन

इस सीजन में पंजाब किंग्स के लिए गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप ने 14 मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं. हालांकि IPL 2026 सीजन में उनकी गेंदबाजी की लाइन और लेंथ बहुत खराब थी और वह अक्सर वाइड गेंदें फेंकते थे. इस सीजन में उनका इकॉनमी रेट भी 10.20 था.

IPL 2026 में पंजाब किंग्स का अभियान निराशाजनक रहा, और वे सिर्फ एक पॉइंट से प्लेऑफ में जगह बनाने से चूक गए. टूर्नामेंट की शुरुआत में टीम ने जोरदार प्रदर्शन किया था और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर थी, लेकिन लगातार छह हार ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जिसके कारण 2025 की फाइनलिस्ट 2026 के प्लेऑफ में जगह बनाने से चूक गई.