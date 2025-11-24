ETV Bharat / sports

टॉम अल्टर मेमोरियल मसूरी अल्ट्रा मैराथन में सेना के त्वेसांग ने मारी 50 किमी में बाजी, महिलाओं में कल्पना बनीं विजेता

मसूरी अल्ट्रा मैराथन 2025 ( Photo- ETV Bharat )

21.1 किलोमीटर में ये रहे विजेता: मैराथन में 21.1 किलोमीटर पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान पर अमरदीप रहे. द्वितीय स्थान सुनील ने प्राप्त किया. तृतीय स्थान पर शांग एंथोनी रहे. 21.1 किलोमीटर महिला वर्ग में प्रथम स्थान पर कोमल रहीं. द्वितीय स्थान येवा ने पाया. तृतीय स्थान पर सैफरॉन रहीं. 21.1 किलोमीटर पुरुष वर्ग (18 से 36 आयु) में प्रथम स्थान पर निखिल, द्वितीय स्थान पर अर्जुन और तृतीय स्थान शोएब रहे. 21.1 किलोमीटर महिला वर्ग (18 से 36 आयु) में प्रथम स्थान कोमल, द्वितीय स्थान मोनिका और तृतीय स्थान जोशिका को मिला. 21.1 किलोमीटर पुरुष वर्ग (36 से 45 आयु) में प्रथम स्थान, जगमोहन, द्वितीय स्थान मोहित और तृतीय स्थान श्वेतांश ने प्राप्त किया. 21.1 किलोमीटर पुरुष वर्ग (45 से 60 आयु) में प्रथम स्थान, अजय द्वितीय स्थान, शशांक और तृतीय स्थान संजय को मिला.

टॉम अल्टर के बेटे जिमी अल्टर ने पापा का सपना पूरा किया (Photo- ETV Bharat)

महिला वर्ग में कल्पना रहीं विजेता: पुरुष वर्ग में 50 किलोमीटर दौड़ में संचित दूसरे स्थान पर रहे तो ओम दर्शन को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ. ओम दर्शन ने कहा कि वो दिल्ली से आते हैं. वहां उन्होंने प्रदूषण में दौड़ना पड़ता है. ओम ने 50 किमी की दौड़ 4 घंटे 27 मिनट 55 सेकंड में पूरी की. उन्होंने कहा कि ये उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है. ओम दर्शन ने लोगों से अपील की कि वो दिन में कम से कम 1 घंटा अपनी फिटनेस पर लगाएं. 50 किलोमीटर महिला वर्ग में कल्पना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया. ऊषा दूसरे स्थान पर रहीं. मनीषा को तीसरा स्थान मिला.

मसूरी अल्ट्रा मैराथन का समापन (Video- ETV Bharat)

सेना के त्वेसांग ने जीती मसूरी अल्ट्रा मैराथन में 50 किमी की दौड़: मसूरी अल्ट्रा मैराथन में 50 किलोमीटर की दौड़ में पहला स्थान हासिल करने वाले त्वेसांग सेना के जवान हैं और लद्दाख में तैनात हैं. उन्होंने अपन दौड़ 3 घंटे 40 मिनट में पूरी की. उन्होंने कहा कि देहरादून-मसूरी से उनका पुराना नाता है. यहां दौड़कर उन्हें बहुत अच्छा अनुभव हुआ. त्वेसांग ने बताया कि उन्होंने 3 साल मसूरी के तिब्बती स्कूल में पढ़ाई की थी. उनका लक्ष्य 50 किमी की दौड़ 3 घंटे 20 मिनट में पूरा करने का था. उन्होंने बताया कि 25 किमी का रास्ता काफी कठिन चढ़ाई वाला था, इसलिए वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए. लेकिन जिस तरह उन्होंने दौड़ पूरी की, उससे वो बहुत खुश थे.

मसूरी: शहर में आयोजित हुई मसूरी अल्ट्रा मैराथन में देश भर से आए लंबी दूरी के धावकों ने सर्दी में गर्मी पैदा कर दी. 411 धावकों ने मसूरी की हाई एल्टीट्यूड वाली सड़क पर दौड़ने का अनोखा अनुभव हासिल किया. अलग-अलग आयु वर्ग में आयोजित अल्ट्रा मैराथन को लेकर एथलीटों में काफी जोश देखा गया. पुरुष वर्ग की 50 किलोमीटर की दौड़ में सेना के त्वेसांग विजेता रहे. 50 किलोमीटर महिला वर्ग में कल्पना ने पहला स्थान प्राप्त किया. 42 किलोमीटर पुरुष वर्ग में योगेश ने जीत हासिल की. उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए.

मसूरी अल्ट्रा मैराथन में सेना के त्वेसांग ने 50 किमी में जीत हासिल की (Photo- ETV Bharat)

10 किलोमीटर में इन्होंने मारी बाजी: 10 किलोमीटर पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान अदित्य, द्वितीय स्थान जसवीर और तृतीय स्थान संजीव को मिला. 10 किलोमीटर महिला वर्ग में प्रथम स्थान स्वाति, द्वितीय स्थान ईशा को मिला. 10 किलोमीटर पुरुष वर्ग (अंडर 18 वर्ष आयु) में प्रथम स्थान तेनजिंग, द्वितीय स्थान आर्यन और तृतीय स्थान अद्विक ने प्राप्त किया. 10 किलोमीटर पुरुष वर्ग (18 से 36 आयु) में प्रथम स्थान कुलवीर पंवार, द्वितीय स्थान कृष और तृतीय स्थान अमन ने हासिल किया. 10 किलोमीटर पुरुष वर्ग (36 से 45 आयु) में प्रथम स्थान डन वेनिग, द्वितीय स्थान क्रिस्टोफर मार्टिन और तृतीय स्थान विनीत ने हासिल किया. 10 किलोमीटर महिला वर्ग (36 से 45 आयु) में प्रथम स्थान जैसे, द्वितीय स्थान राखी और तृतीय स्थान रितु ने प्राप्त किया.

दिल्ली की रेखा रावत ने मसूरी अल्ट्रा मैराथन की खूब तारीफ की (Photo- ETV Bharat)

42 किलोमीटर पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान योगेश, द्वितीय स्थान शिल्पर सेती और तृतीय स्थान अजय ने हासिल किया. अन्य प्रतियोगिताओं के परिणाम इस प्रकार रहे.

मसूरी में दौड़कर एथलीट खुश नजर आए (Photo- ETV Bharat)

5 किलोमीटर पुरुष वर्ग में

प्रथम स्थान - राकेश रावत द्वितीय स्थान - दिशु तृतीय स्थान - शिवम 5 किलोमीटर महिला वर्ग में प्रथम स्थान - बबीता रौतेला द्वितीय स्थान - ज्योति रमोला तृतीय स्थान - साक्षी 5 किलोमीटर पुरुष वर्ग (अंडर 18 वर्ष) में प्रथम स्थान - आदेश द्वितीय स्थान - वेदांश तृतीय स्थान - अर्जुन 5 किलोमीटर पुरुष वर्ग ( 18 से 36 आयु ) में प्रथम स्थान - हिमांशु द्वितीय स्थान - अमन तृतीय स्थान - गौरव 5 किलोमीटर महिला वर्ग ( 18 से 36 आयु ) में प्रथम स्थान - कार्जियन द्वितीय स्थान - गरिमा तृतीय स्थान - कविता 5 किलोमीटर पुरुष वर्ग ( 36 से 45 वर्ष ) में प्रथम स्थान - ओम प्रकाश द्वितीय स्थान - मोहम्मद जीशान तृतीय स्थान - नितिन गौतम 50 किलोमीटर पुरुष वर्ग (18 से 36 आयु ) में प्रथम स्थान - हेमंत द्वितीय स्थान - मनन तृतीय स्थान - रॉबिन 50 किलोमीटर पुरुष वर्ग ( 36 से 45 वर्ष आयु ) में प्रथम स्थान - विपिन द्वितीय स्थान - तनाका तृतीय स्थान - हर्ष 50 किलोमीटर पुरुष वर्ग ( 45 से 60 वर्ष आयु ) में प्रथम स्थान - नरेंद्र द्वितीय स्थान - बलराज तृतीय स्थान - सबल

18 वर्षीय संचित तेलवान का सपना, ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करना: 50 किलोमीटर में दूसरे स्थान पर रहे मसूरी निवासी 18 वर्षीय युवा धावक संचित तेलवान भी इस मैराथन में आकर्षण का केंद्र रहे. संचित चौथी कक्षा से ही दौड़ लगा रहे हैं और उन्हें रनिंग से बेहद लगाव है. उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि आने वाले समय में वह ओलंपिक में प्रतिभाग कर देश का नाम रोशन करें. उन्होंने युवाओं से अपील की कि खेलों में प्रतिभाग कर अपनी फिटनेस और भविष्य दोनों को बेहतर बनाएं.

संचित तेलवान 50 किमी दौड़ के उपविजेता रहे (Photo- ETV Bharat)

दिल्ली की रेखा रावत को मसूरी की ‘खुली हवा और सौंदर्य’ ने किया मंत्रमुग्ध: दिल्ली की धाविका रेखा रावत ने कहा कि मसूरी में आयोजित अल्ट्रा मैराथन में भाग लेकर उन्हें बेहद आनंद आया. दिल्ली के प्रदूषण भरे वातावरण की तुलना में मसूरी की स्वच्छ हवा और प्राकृतिक सुंदरता में दौड़ लगाना उनके लिए बेहद सुकूनभरा अनुभव रहा. उन्होंने अब तक 50 से अधिक प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और चार से पांच वर्ष से लगातार प्रथम स्थान प्राप्त कर रही हैं. उन्होंने कहा कि मसूरी मैराथन का एलिवेशन चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने सफलतापूर्वक इसे पार किया. मौका मिलने पर वह दोबारा इस आयोजन में भाग लेने आएंगी.

मसूरी अल्ट्रा मैराथन में 400 से ज्यादा धावक दौड़े (Photo- ETV Bharat)

आयोजक संदीप साहनी ने जताया आभार, बोले इसे विंटर लाइन कार्निवल से जोड़ेंगे: आयोजन समिति के प्रमुख संदीप साहनी ने सभी प्रतिभागियों, खेल प्रेमियों, संस्थाओं, फर्न ब्रेंटवुड और फिकू स्पोर्ट्स और निरंकरी मंडल के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग और शासन का भी इस आयोजन में विशेष योगदान रहा. उन्होंने बताया कि मसूरी में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अल्ट्रा मैराथन को आगे चलकर मसूरी विंटर लाइन कार्निवल से जोड़ा जाएगा, जिससे एक माह तक शहर में तरह-तरह की गतिविधियां चलती रहेंगी. इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार व व्यापार में लाभ मिलेगा.

मसूरी अल्ट्रा मैराथन का समापन (Photo- ETV Bharat)

कैबिनेट मंत्री जोशी ने आयोजन समिति के प्रमुख संदीप साहनी, मसूरी के खेल प्रेमियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि धावकों की टाइमिंग काबिल-ए-तारीफ रही है. देश के विभिन्न भागों से आए प्रतिभागियों ने मसूरी के स्वच्छ वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के बीच दौड़ने का अलग ही आनंद लिया. मंत्री ने कहा कि सरकार शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है. इसी कड़ी में हाल ही में आदि कैलाश में भी अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया गया था और आगे अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे आयोजन होंगे. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है और यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं. मसूरी व आसपास के क्षेत्र का विकास भी तेजी से हो रहा है और इस तरह के आयोजन पर्यटन वृद्धि और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

