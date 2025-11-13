ETV Bharat / sports

MI की बड़ी चाल! टीम के लिए बोझ बने खिलाड़ी को करेंगे ट्रेड, जानिए कौन से प्लेयर से होगी अदला-बदली

IPL 2026 से पहले मुंबई इंडियंस घाटे के बावजूद टीम से एक ऐसे खिलाड़ी को ट्रेड करने वाली है, जो टीम में कम खेलता है.

मुंबई इंडियंस
ETV Bharat Sports Team

November 13, 2025

Updated : November 13, 2025 at 1:51 PM IST

हैदराबाद : आईपीएल 2026 का मिनी-ऑक्शन दिसंबर में होने वाला है. उससे पहले 15 नवंबर को खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इस दौरान कई खिलाड़ियों को ट्रेड भी किया जा सकता है. तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अलग-अलग टीमें अलग-अलग खिलाड़ियों की ट्रेड के जरिए आपस में बदल सकती हैं. मीडिया के गलियारों में कई दिनों से खबर चल रही है कि, चेन्नई सुपर किंग्स रविंद्र जडेजा के बदले राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमनस को ट्रेड करना चाहती है. अब खबर सामने आ रही है कि मुंबई इंडियन एक बड़े ट्रेड को लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मिलकर अंजाम दे सकती है.

लखनऊ के साथ होगा मुंबई का बड़ा ट्रेड
दरअसल, क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई इंडियंस सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेट की दुनिया के भगवान कहे जाते हैं. उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर को लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर से ट्रेड कर सकती है. शार्दुल मुंबई के खिलाड़ी है, वो घरेलू क्रिकेट मुंबई की ओर से ही खेलते हैं.

मुंबई से होगी अर्जुन तेंदुलकर की छुट्टी
अब अगर लखनऊ ट्रेड के जरिए अर्जुन तेंदुलकर को लेने के लिए तैयार हो जाती है तो ये शार्दुल के लिए पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के लिए खेलने का अच्छा मौका होगा. तो वहीं अर्जुन भी इसे एक मौके की तरह देखेंगे. क्योंकि मुंबई इंडियंस, जब वो नीलामी में नहीं बिकते और उनको कोई नहीं खरीदता तो सचिन तेंदुलकर के नाम पर उनको अपने साथ एमआई जोड़ लेती है लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिलता है.

अर्जुन तेंदुलकर
अर्जुन तेंदुलकर

ऐसे में अर्जुन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस की टीम पर एक बोझ सा बन जाते हैं. मुंबई उनको तब मौका देती है, जब उनका सफर आईपीएल में लीग स्टेज पर ही खत्म हो चुका होता है. अर्जुन ने अब तक आईपीएल में सिर्फ 5 मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 3 विकेट लिए हैं, जबकि 13 रन बनाए हैं. जबकि शार्दुल ठाकुर आईपीएल के 107 मैचों में 105 विकेट ले चुके हैं. बल्ले के साथ उन्होंने 1 अर्धशतक की मदद से 325 रन भी बनाए हैं.

शार्दुल ठाकुर
शार्दुल ठाकुर

मुंबई को होगा नुकसान, लखनऊ की लगेगी लॉटरी
अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस ने 30 लाख में खरीदा गया था, जबकि शार्दुल ठाकुर को लखनऊ ने 2 करोड़ में खरीदा था. अब अगर मुंबई अर्जुन को देकर शार्दुल को लाना चाहती है तो उन्हें अर्जुन के साथ-साथ लखनऊ को 1.70 करोड़ रुपये की धन राशि भी देनी होगी. क्योंकि ट्रेड में किए जाने खिलाड़ियों की राशि बराबर होनी चाहिए. नहीं होती तो आपको अतरिक्त पैसे देने होते हैं.

