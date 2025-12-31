ETV Bharat / sports

अर्जुन एरिगैसी ने वर्ल्ड चेस ब्लिट्ज चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज मेडल, पीएम मोदी ने की तारीफ

World Blitz Championship 2025: अर्जुन एरिगैसी ने वर्ल्ड चेस रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया.

अर्जुन एरिगैसी ने वर्ल्ड चेस ब्लिट्ज चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज
अर्जुन एरिगैसी ने वर्ल्ड चेस ब्लिट्ज चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 31, 2025 at 1:25 PM IST

हैदराबाद: भारत शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी वर्ल्ड चेस रैपिड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के कुछ ही समय बाद वर्ल्ड चेस ब्लिट्ज चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया. जो ग्लोबल शतरंज के मैदान में भारत के लिए एक और गर्व का पल है.

ये दो कांस्य पदक 22 वर्षीय एरिगैसी के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, क्योंकि वह विश्वनाथन आनंद (2017) के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में दो मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं.

अर्जुन एरिगैसी को सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान के अब्दुसत्तोरोव से 2.5–0.5 से हार गए. उज्बेक खिलाड़ी ने पहले दो गेम जीते. तीसरे गेम में, व्हाइट मोहरों से खेलते हुए, एरिगैसी सिर्फ ड्रॉ कर पाए, जिससे चौथे गेम की जरूरत खत्म हो गई.

पीएम मोदी ने की तारीफ
एरिगैसी की इस कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय शतरंज ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी को बधाई दी. एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा, 'शतरंज में भारत की तरक्की जारी है! हाल ही में FIDE रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद, दोहा में FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर अर्जुन एरिगैसी को बधाई. उनका हुनर, सब्र और जुनून मिसाल के तौर पर है. उनकी सफलताएं हमारे युवाओं को प्रेरित करती रहेंगी. उन्हें मेरी शुभकामनाएं.'

बता दें भारत ने इस साल के आखिर में हुए रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट में कुल तीन ब्रॉन्ज मेडल जीते, जिसमें कोनेरू हम्पी का भी नाम शामिल हैं, जिन्होंने विमेंस रैपिड चैंपियनशिप में तीसरा स्थान हासिल करके ब्रॉन्ज मेडल जीता था.

मैग्नस कार्लसन बने चैंपियन
वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने दो दिन पहले रैपिड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद ब्लिट्ज चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीत लिया है. 30 दिसंबर को दोहा में हुए वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप के कड़े मुकाबले वाले फाइनल में उन्होंने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव को हराया. इसके साथ इस नॉर्वेजियन खिलाड़ी कार्लसन ने 70,000 यूरो (लगभग 73 लाख रुपये) का पुरस्कार जीता. कार्लसन ने सेमीफाइनल में अमेरिकी ग्रैंड मास्टर फैबियानो कारुआना को 3-1 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी.

संपादक की पसंद

