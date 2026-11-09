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शतरंज की दुनिया में भारत को 38 साल बाद मिला 100वां ग्रैंडमास्टर, जानें कौन है पहला और 100वां ग्रैंडमास्टर?

शतरंज की दुनिया में भारत को 38 साल बाद मिला 100वां ग्रैंडमास्टर ( IANS )

India's 100th Grandmaster: भारतीय शतरंज लगातार तरक्की कर रहा है. रविवार को मध्य प्रदेश के अनुज श्रीवात्री ने इसमें एक और अध्याय जोड़ दिया है. वो दिवाली के दिन भारत के 100वें ग्रैंडमास्टर बन गए हैं. उन्होंने ये बड़ी उपलब्धि फिलीपींस के सिनाकाबन में '7वीं आसियान प्लस इंडिविजुअल ओपन शतरंज चैंपियनशिप' जीतकर हासिल की.

22 वर्षीय अनुज की टूर्नामेंट में शुरुआत निराशाजनक रही. वो प्रतियोगिता में अपनी पहली बाजी हार गए थे. लेकिन उसके बाद उन्होंने शानदार और दमदार प्रदर्शन करते हुए संभावित आठ में से सात अंक हासिल किए और खिताब अपने नाम कर लिया. वियतनाम के गुयेन डुक होआ अनुज से आधे अंक से पिछड़ने की वजह से दूसरे स्थान पर रहे, जबकि फिलीपींस के नूरी अलेखिन छह अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे.

38 साल बाद भारत को मिला 100वां ग्रैंडमास्टर

बता दें कि भारत को अपना पहला ग्रैंडमास्टर (GM) 1988 में विश्वनाथन आनंद के रुप में मिला था, और अब 38 साल बाद देश को अनुज श्रीवात्री के रूप में अपना 100वां ग्रैंडमास्टर मिल गया है. इस बड़ी उपलब्धि के बाद आनंद ने अनुज की सराहना की. पूर्व शतरंज विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने एक्स पर लिखा 'दीवाली की शुभकामनाएं, 100 का शानदार शतक, भारत को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अनुज श्रीवात्री को बधाई. मजेदार बात यह है कि आज ही मैं सोच रहा था कि दिसंबर 2027 में मेरे ग्रैंडमास्टर टाइटल को 40 साल पूरे हो जाएंगे, और सचमुच ऐसा ही हो गया.' भारतीय शतरंज के लिए गर्व का पल

ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (AICF) के अध्यक्ष नितिन नारंग ने भी इस अनुज की इस उपलब्धि की सराहना की. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'भारत के लिए 100वें ग्रैंडमास्टर! भारत ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है. अनुज श्रीवात्री फिलीपींस के ओजामिज सिटी में आयोजित ‘7वीं आसियान इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप 2026’ जीतकर देश के 100वें ग्रैंडमास्टर बन गए हैं और उन्होंने सीधे GM का टाइटल हासिल किया है! बधाई हो, अनुज! भारतीय शतरंज के लिए यह गर्व का पल है. अब 200 ग्रैंडमास्टर्स की ओर!'