शतरंज की दुनिया में भारत को 38 साल बाद मिला 100वां ग्रैंडमास्टर, जानें कौन है पहला और 100वां ग्रैंडमास्टर?
Anuj Shrivatri Grandmaster: मध्य प्रदेश के अनुज श्रीवात्री भारत के 100वें ग्रैंडमास्टर बनने का गौरव हासिल किया है.
Published : November 9, 2026 at 2:03 PM IST
India's 100th Grandmaster: भारतीय शतरंज लगातार तरक्की कर रहा है. रविवार को मध्य प्रदेश के अनुज श्रीवात्री ने इसमें एक और अध्याय जोड़ दिया है. वो दिवाली के दिन भारत के 100वें ग्रैंडमास्टर बन गए हैं. उन्होंने ये बड़ी उपलब्धि फिलीपींस के सिनाकाबन में '7वीं आसियान प्लस इंडिविजुअल ओपन शतरंज चैंपियनशिप' जीतकर हासिल की.
22 वर्षीय अनुज की टूर्नामेंट में शुरुआत निराशाजनक रही. वो प्रतियोगिता में अपनी पहली बाजी हार गए थे. लेकिन उसके बाद उन्होंने शानदार और दमदार प्रदर्शन करते हुए संभावित आठ में से सात अंक हासिल किए और खिताब अपने नाम कर लिया. वियतनाम के गुयेन डुक होआ अनुज से आधे अंक से पिछड़ने की वजह से दूसरे स्थान पर रहे, जबकि फिलीपींस के नूरी अलेखिन छह अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे.
38 साल बाद भारत को मिला 100वां ग्रैंडमास्टर
बता दें कि भारत को अपना पहला ग्रैंडमास्टर (GM) 1988 में विश्वनाथन आनंद के रुप में मिला था, और अब 38 साल बाद देश को अनुज श्रीवात्री के रूप में अपना 100वां ग्रैंडमास्टर मिल गया है. इस बड़ी उपलब्धि के बाद आनंद ने अनुज की सराहना की. पूर्व शतरंज विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने एक्स पर लिखा 'दीवाली की शुभकामनाएं, 100 का शानदार शतक, भारत को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अनुज श्रीवात्री को बधाई. मजेदार बात यह है कि आज ही मैं सोच रहा था कि दिसंबर 2027 में मेरे ग्रैंडमास्टर टाइटल को 40 साल पूरे हो जाएंगे, और सचमुच ऐसा ही हो गया.'
The moment everyone has been waiting for is here - India has got it's 100th Chess Grandmaster! IM Anuj Shrivatri of Madhya Pradesh won the 7th ASEAN Plus Individual Open Chess Championship and earned the Grandmaster title. After losing the first game, Anuj scored 7/8 points to win the tournament. With this, India gained its 100th GM, and Madhya Pradesh got its first. Huge congratulations to Anuj and his family on this achievement! And what an incredibly proud moment for Indian Chess! Graphic: Anmol Bhargav— ChessBase India (@ChessbaseIndia) November 8, 2026
भारतीय शतरंज के लिए गर्व का पल
ऑल इंडिया चेस फेडरेशन (AICF) के अध्यक्ष नितिन नारंग ने भी इस अनुज की इस उपलब्धि की सराहना की. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'भारत के लिए 100वें ग्रैंडमास्टर! भारत ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है. अनुज श्रीवात्री फिलीपींस के ओजामिज सिटी में आयोजित ‘7वीं आसियान इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप 2026’ जीतकर देश के 100वें ग्रैंडमास्टर बन गए हैं और उन्होंने सीधे GM का टाइटल हासिल किया है! बधाई हो, अनुज! भारतीय शतरंज के लिए यह गर्व का पल है. अब 200 ग्रैंडमास्टर्स की ओर!'
GRANDMASTER No. 100 FOR BHARAT! India achieves a historic milestone as Anuj Shrivatri becomes the country's 100th Grandmaster by winning the 7th ASEAN+ Individual Chess Championships 2026 in Ozamiz City, Philippines, securing the direct GM title! Congratulations, Anuj! A proud moment for Indian chess. Onwards to 200 Grandmasters! @narendramodi @mansukhmandviya @FIDE_chess @PMOIndia @IndiaSports @Media_SAI @aicfchess— Nitin Narang (@narangnitin) November 8, 2026
अनुज श्रीवात्री कौन हैं?
अनुज श्रीवात्री 22 साल के हैं और वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं. अनुज को लंबे समय से एक होनहार चेस खिलाड़ी के रूप में देखा जा रहा था. उन्होंने 2020 में 'इंटरनेशनल मास्टर' (IM) का खिताब हासिल किया था और उस समय वे मध्य प्रदेश के सबसे युवा इंटरनेशनल मास्टर थे. छह साल बाद, उन्होंने अपने शतरंज करियर में एक नया अध्याय जोड़ लिया है और वो अब देश के 100वें ग्रैंडमास्टर बन गए हैं.
ग्रैंडमास्टर क्या होता है?
बता दें कि शतरंज की दुनिया में वर्ल्ड चैंपियन खिताब के अलावा ग्रैंडमास्टर भी एक बड़ा खिताब है. जो शतरंज की इंटरनेशनल बॉडी FIDE द्वारा दी जाती है. एक बार ये खिताब मिलने के बाद जीवनभर के लिए मान्य हो जाता है.
इसके खिताब को पाने के लिए खिलाड़ियों को दो बड़ी शर्तें पूरी करनी होती हैं. पहली ये कि खिलाड़ी को कम से कम 2500 या उससे अधिक की लाइव एला रेटिंग हासिल करनी होती है. दूसरा ये कि खिलाड़ी को इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कम से कम तीन ग्रेंडमास्टर नॉर्म्स हासिल करने होते हैं.