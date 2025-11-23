ETV Bharat / sports

गुवाहाटी टेस्ट जीतने के लिए भारत को करना होगा ये काम, जानें पूर्व क्रिकेटर ने क्या कहा ?

हैदराबाद: गुवाहाटी टेस्ट का दूसरा दिन समाप्त हो चुका है. दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में सेनुरन मुथुसामी के 109 और मार्को जेनसन 93 रनों की बदौलत 489 रन बनाने में सफल रहा. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत बिना कोई विकेट खोए 9 रन बना चुका है, लेकिन वो अभी भी मेहमान टीम से 480 रन पीछे है.

ये मैच भारत के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि वो पहला टेस्ट 30 रनों से हारकर दो मैचों की सीरीज में पहले से ही 0-1 से पिछड़ रहा है. अगर दक्षिण अफ्रीका इस मैच को ड्रा कराने में भी सफल रहता है तो भी वो सीरीज अपने नाम कर लेगा.

भारत को दो दिन करनी होगी बल्लेबाजी

इस बीच भारत के पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले का कहना है कि गुवाहाटी टेस्ट में भारत को बने रहने के लिए अगले दो दिन बैटिंग करनी होगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि पिच अभी भी बैटिंग के लिए अच्छी है, लेकिन मेजबान टीम को डिसिप्लिन और सब्र रखना होगा.

कुंबले ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद JioStar से कहा, 'मुझे पूरी उम्मीद है कि पिच में थोड़ी और टूट-फूट होगी, और मुझे यकीन है कि तीसरे दिन स्पिनर्स खेल में आएंगे. फिर भी, यह बैटिंग के लिए अच्छी पिच होगी. रन बनाना मुश्किल नहीं होगा. इंडिया के लिए, यह टेस्ट जीतना जरूरी है. उनके छह मुश्किल सेशन रहे हैं, और वे सोच रहे होंगे कि अगले दो दिन वे कैसे बैटिंग कर सकते हैं. अगर इंडिया तीसरे और चौथे दिन कंट्रोल कर लेता है, तो वे दूसरी इनिंग्स के बारे में सोचने की हालत में होंगे.'