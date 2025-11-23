गुवाहाटी टेस्ट जीतने के लिए भारत को करना होगा ये काम, जानें पूर्व क्रिकेटर ने क्या कहा ?
IND vs SA 2nd Test Day 2: दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बनाए.
Published : November 23, 2025 at 8:20 PM IST
हैदराबाद: गुवाहाटी टेस्ट का दूसरा दिन समाप्त हो चुका है. दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में सेनुरन मुथुसामी के 109 और मार्को जेनसन 93 रनों की बदौलत 489 रन बनाने में सफल रहा. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत बिना कोई विकेट खोए 9 रन बना चुका है, लेकिन वो अभी भी मेहमान टीम से 480 रन पीछे है.
ये मैच भारत के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि वो पहला टेस्ट 30 रनों से हारकर दो मैचों की सीरीज में पहले से ही 0-1 से पिछड़ रहा है. अगर दक्षिण अफ्रीका इस मैच को ड्रा कराने में भी सफल रहता है तो भी वो सीरीज अपने नाम कर लेगा.
भारत को दो दिन करनी होगी बल्लेबाजी
इस बीच भारत के पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले का कहना है कि गुवाहाटी टेस्ट में भारत को बने रहने के लिए अगले दो दिन बैटिंग करनी होगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि पिच अभी भी बैटिंग के लिए अच्छी है, लेकिन मेजबान टीम को डिसिप्लिन और सब्र रखना होगा.
कुंबले ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद JioStar से कहा, 'मुझे पूरी उम्मीद है कि पिच में थोड़ी और टूट-फूट होगी, और मुझे यकीन है कि तीसरे दिन स्पिनर्स खेल में आएंगे. फिर भी, यह बैटिंग के लिए अच्छी पिच होगी. रन बनाना मुश्किल नहीं होगा. इंडिया के लिए, यह टेस्ट जीतना जरूरी है. उनके छह मुश्किल सेशन रहे हैं, और वे सोच रहे होंगे कि अगले दो दिन वे कैसे बैटिंग कर सकते हैं. अगर इंडिया तीसरे और चौथे दिन कंट्रोल कर लेता है, तो वे दूसरी इनिंग्स के बारे में सोचने की हालत में होंगे.'
साउथ अफ्रीका ने भारत में टेस्ट हारने के लिए पहली पारी के किसी भी स्कोर से ज्यादा स्कोर बनाया, जिससे वे भारतीय जमीन पर एक दुर्लभ सीरीज जीतने के लिए अच्छी स्थिति में आ गए हैं.
जेनसन को अपनी बैटिंग पर पूरा भरोसा है
मार्को जेनसन की गेम बदलने वाली 93 रन की पारी के बारे में कुंबले ने कहा, 'मार्को जेनसन ने इंडिया से गेम पूरी तरह छीन लिया… उन्हें अपनी बैटिंग पर पूरा भरोसा है, वह चार से जयादा बैट लेकर चलते हैं. वह स्पिनरों के खिलाफ शानदार थे और उन्होंने शॉर्ट बॉल का भी सामना किया. लेकिन यह एक शानदार पारी थी, और मुथुसामी के साथ उनकी पार्टनरशिप ने यह पक्का किया कि साउथ अफ्रीका सिर्फ 400 के पार ही नहीं गया, बल्कि वे 500 के करीब पहुंच गए.'
इंडिया की डिफेंसिव फील्ड्स
साउथ अफ्रीका के पूर्वा तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने कहा, भारती गेंदबाज बहुत लंबे समय तक प्लान A पर ही टिके रहे और प्लान B या C पर नहीं गए, इस तरह के फ्लैट विकेट पर, उन्हें कुछ अलग चाहिए था.' उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया की डिफेंसिव फील्ड्स ने साउथ अफ्रीका को बहुत आसानी से सेटल होने दिया.