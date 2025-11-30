ETV Bharat / sports

KKR के खतरनाक ऑलराउंडर ने IPL से लिया संन्यास, आगामी सीजन से पहले टीम को लगा बड़ा झटका

कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी ( ANI )

हैदराबाद: वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास ले लिया है. कोलकाता नाइट राइडर्स के चैंपियन खिलाड़ी ने ये फैसला तब लिया, जब KKR ने उन्हें आईपीएल 2026 के लिए रिलीज कर दिया. अब रसेल आईपीएल में बतौर खिलाड़ी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे . आंद्रे रसेल ने आईपीएल से लिया संन्यास

आंद्रे रसेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपने संन्यास का ऐलान किया. उन्होंने लिखा, 'आईपीएल के जूते टांग रहा हूं. लेकिन स्वैगर नहीं. आईपीएल में क्या सफर रहा है. 12 सीजन की यादें और कोलकाता नाइट राइडर्स फैमिली की तरफ से ढेर सारा प्यार. मैं दुनिया भर की हर दूसरी लीग में छक्के मारता रहूंगा और विकेट लेता रहूंगा. और सबसे अच्छी बात? मैं घर नहीं छोड़ रहा हूं. आप मुझे एक नए रोल में देखेंगे. केकेआर के सपोर्ट स्टाफ में. 2026 के पावर कोच के तौर पर. नया चैप्टर. वही एनर्जी. हमेशा नाइट'.