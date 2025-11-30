ETV Bharat / sports

KKR के खतरनाक ऑलराउंडर ने IPL से लिया संन्यास, आगामी सीजन से पहले टीम को लगा बड़ा झटका

Andre Russell announced retirement from IPL: कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार ऑलराउंडर ने आईपीएल से संन्यास का ऐलान कर दिया है.

Andre Russell announced his retirement from IPL
कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 30, 2025 at 1:03 PM IST

हैदराबाद: वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास ले लिया है. कोलकाता नाइट राइडर्स के चैंपियन खिलाड़ी ने ये फैसला तब लिया, जब KKR ने उन्हें आईपीएल 2026 के लिए रिलीज कर दिया. अब रसेल आईपीएल में बतौर खिलाड़ी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे .

आंद्रे रसेल ने आईपीएल से लिया संन्यास
आंद्रे रसेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपने संन्यास का ऐलान किया. उन्होंने लिखा, 'आईपीएल के जूते टांग रहा हूं. लेकिन स्वैगर नहीं. आईपीएल में क्या सफर रहा है. 12 सीजन की यादें और कोलकाता नाइट राइडर्स फैमिली की तरफ से ढेर सारा प्यार. मैं दुनिया भर की हर दूसरी लीग में छक्के मारता रहूंगा और विकेट लेता रहूंगा. और सबसे अच्छी बात? मैं घर नहीं छोड़ रहा हूं. आप मुझे एक नए रोल में देखेंगे. केकेआर के सपोर्ट स्टाफ में. 2026 के पावर कोच के तौर पर. नया चैप्टर. वही एनर्जी. हमेशा नाइट'.

आईपीएल 2026 के लिए केकेआर ने कुछ खिलाड़ियों को रिटेन किया था तो कुछ खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया था. रिलीज किए गए खिलाड़ियों में आंद्रे रसेल का भी नाम था. उन्होंने केकेआर के लिए वफादारी निभाते हुए किसी और फ्रेंचाइजी द्वारा खेलने का फैसला न लेकर, संन्यास ले लिया है.

रिटेन किए गए खिलाड़ी - अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती.

रिलीज किए गए खिलाड़ी - लवनिथ सिसौदिया, क्विंटन डी कॉक, रहमानुल्लाह गुरबाज़, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसेल, मोइन अली, स्पेंसर जॉनसन, एनरिक नॉर्टजे, चेतन सकारिया.

आंद्रे रसेल का आईपीएल करियर
आंद्रे रसेल ने 2012 में अपना आईपीएल डेब्यू किया था. इसके बाद आज अपने 13 साल के करियर का अंत कर दिया है. उन्होंने 140 आईपीएल मैचों की 115 पारियों में 12 अर्धशतकों की मदद से 2651 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 28.2 और स्ट्राइक रेट 174.2 का रहा है. उनका उच्चतम स्कोर 88* रहा है. उनके बल्ले से 186 चौके और 223 छक्के निकले हैं. रसेल ने 121 पारियो में 123 विकेट भी हासिल की हैं. उनका बॉल के साथ बेस्ट प्रदर्शन 5/15 रहा है.

