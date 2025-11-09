ETV Bharat / sports

अमोल मजूमदार ने खोलकर रख दिया दिल, कहा-'हम फिल्मों से प्रेरणा लेकर नहीं जीते'

Amol Muzumdar on World Cup journey: भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच अमोल मजूमदार ने वर्ल्ड चैंपियन बनने की यात्रा पर खुलकर बात की है.

Amol Muzumdar
अमोल मजूमदार (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 9, 2025 at 11:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया. उन्होंने नवी मुंबई में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर 2 नवंबर को इतिहास रचा और अपना पहला वर्ल्ड कप जीता. भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में शुरुआत मैच जीती, इसके बाद उसे दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से हार मिली. इस जीत के दौरान टीम के साथ वो कोच मौजूद था, जो कभी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नहीं खेल पाया.

इस सब के बावजूद टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को रौंद दिया और फाइनल अफ्रीका पर जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया. ऐसे में कोच अमोल मजूमदार और उनकी टीम की ये उतार चढ़ाव वाली यात्री फिल्मी कहानी की तरह लगी. ये पूरा सफर शाहरुख खान की चक दे इंडिया जैसा था, जो हॉकी पर बनी भारत की अब तक की सुपर हिट फिल्म है. अब टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा हमारी जीत फिल्मी नहीं है.

Amol Muzumdar and harmanpreet kaur
अमोल मजूमदार और हरमनप्रीत कौर (IANS)

मजूमदार ने विश्व विजेता बनने की यात्रा पर की बात
मजूमदार ने कहा कि, यह जीत किसी फिल्म से प्रेरणा लेकर नहीं बल्कि टीम के सभी सदस्यों के सामूहिक प्रयास से मिली है. टूर्नामेंट में टीम इंडिया का सफर भावनात्मक रहा. अंत में खिलाड़ियों के साथ चर्चा हुई जिससे टीम एकजुट रही. उनके इस बयान के वीडियो को बीसीसीआई महिला एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

हमने 7 घंटे अपनी ही दुनियां में बिताए - अमोल
अमोल मजूमदार ने कहा, 'मैं ईमानदारी से कहूंगा. मुझे नाटकीयता पसंद नहीं है. मुझे समझ है कि टीम से क्या बात करनी है. सेमीफाइनल से पहले हम बाहरी दुनिया को भूल गए और एक नई दुनिया बनाई. फाइनल से पहले मैंने उनसे कहा कि वे 7 घंटे के लिए दुनिया को एक तरफ रखकर खेल पर ध्यान दें. तभी हम अपना इतिहास लिख सकते हैं. उस दिन फाइनल से पहले मैंने जो कुछ भी कहा वह योजनाबद्ध नहीं था. यह बस अचानक हुआ'.

मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे ऐसी टीम मिली - अमोल
मजूमदार ने आगे कहा, 'अगर मुझे इस टीम में किसी का नाम लेना होता तो मैं कप्तान हरमन का नाम लेता. दूसरे खेलों में कोच और मैनेजर हालात को संभाल सकते हैं लेकिन क्रिकेट में कप्तान सबसे ज्यादा अहम होता है. कप्तान ही मैदान पर फैसले लेता है. दुनिया में नंबर 1 बनना, विश्व कप जीतना एक सपना है. यह हमेशा के लिए एक सपना है. सिर्फ एक ट्रॉफी जीतना काफी नहीं है. यह सफर ऐसे ही जारी रहना चाहिए. अंत में खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ और इस टीम के सभी सदस्यों का शुक्रिया. मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे ऐसी टीम मिली'.

ये खबर भी पढ़ें : प्रतिका रावल ने झूठ से उठाया पर्दा, सामने आकर खुद बताई अपनी सच्चाई

TAGGED:

AMOL MUZUMDAR
WOMENS WORLD CUP 2025
INDIAN WOMENS CRICKET TEAM
HARMANPREET KAUR
AMOL MUZUMDAR OF THE WORLD CUP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली–फिरोजपुर कैंट के बीच चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

DU के माता सुंदरी कॉलेज की छात्रा मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व, कॉलेज ने जताई खुशी

दिल्ली-एनसीआर में गहराया सांसों पर संकट, कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI

INS इक्षक औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल, नौसेना प्रमुख ने बताया 'मील का पत्थर'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.