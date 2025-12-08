ETV Bharat / sports

अमित पासी का टी20 में तहलका, डेब्यू मैच में जड़ा शतक, किया वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी

अमित पासी का टी20 में तहलका ( Getty Images )

Century in T20 Debut: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में बड़ौदा के 26 वर्षीय अमित पासी ने टी20 डेब्यू मैच में शतक जड़कर इतिहास रच दिया है. पासी ने ये कारनामा सोमवार, 8 दिसंबर को सर्विसेज के खिलाफ अंजाम दिया. विकेटकीपर जितेश शर्मा, जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए नेशनल टीम में चल गए, की जगह अमित पासी को प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका मिला. जिसका फायदा उठाते हुए पासी ने पारी की शुरुआत की और एक तूफानी शतक जड़ दिया. उन्होंने 55 गेंदों में 10 चौकों और नौ छक्कों की मदद से 114 रन बनाए, जिससे बड़ौदा 20 ओवर में 220/5 का स्कोर बनने मे सफल रहा. जवाब में सर्विसेज की टीम 20 ओवर में सिर्फ 207/8 रन ही बना पाए और वो 13 रन से मैच हार गए.एलीट ग्रुप सी में बड़ौदा सर्विसेज के खिलाफ शानदार अंतर से जीतने के बावजूद सुपर लीग स्टेज में पहुंचने की दौड़ से बाहर हो गया है.