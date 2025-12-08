ETV Bharat / sports

अमित पासी का टी20 में तहलका, डेब्यू मैच में जड़ा शतक, किया वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी

Century in T20 Debut: बड़ौदा के अमित पासी ने टी20 डेब्यू मैच में 44 गेंदों में शतक लगाकर इतिहास रच दिया.

Century in T20 Debut
अमित पासी का टी20 में तहलका (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 8, 2025 at 3:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Century in T20 Debut: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में बड़ौदा के 26 वर्षीय अमित पासी ने टी20 डेब्यू मैच में शतक जड़कर इतिहास रच दिया है. पासी ने ये कारनामा सोमवार, 8 दिसंबर को सर्विसेज के खिलाफ अंजाम दिया.

विकेटकीपर जितेश शर्मा, जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए नेशनल टीम में चल गए, की जगह अमित पासी को प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका मिला. जिसका फायदा उठाते हुए पासी ने पारी की शुरुआत की और एक तूफानी शतक जड़ दिया.

उन्होंने 55 गेंदों में 10 चौकों और नौ छक्कों की मदद से 114 रन बनाए, जिससे बड़ौदा 20 ओवर में 220/5 का स्कोर बनने मे सफल रहा. जवाब में सर्विसेज की टीम 20 ओवर में सिर्फ 207/8 रन ही बना पाए और वो 13 रन से मैच हार गए.एलीट ग्रुप सी में बड़ौदा सर्विसेज के खिलाफ शानदार अंतर से जीतने के बावजूद सुपर लीग स्टेज में पहुंचने की दौड़ से बाहर हो गया है.

अमित पासी की दो बड़ी उपलब्धियां
मैच में बड़ौदा के विकेटकीपर-बल्लेबाज अमित पासी ने दो बड़ी उपलब्धियां हासिल की. एक ये कि पासी ने टी20 डेब्यू मैच में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर करने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबर कर ली. उन्होंने मैच में 114 रन बनाए. जो कि पाकिस्तान के बल्लेबाज बिलाल आसिफ के बराबर है, जिन्होंने मई 2015 में फैसलाबाद में एक घरेलू टी20 मैच में 48 गेंदों में 114 रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था.

इसके अलावा दूसरी बड़ी उपलब्धि ये है कि अमित पासी टी20 डेब्यू मैच में शतक जड़ने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. पासी ने 44 गेंदों में शतक पूरा किया. इससे पहले पासी पंजाब के शिवम भंबरी और हैदराबाद के अक्षत रेड्डी ये कारनामा कर चुके हैं. खास बात ये है कि ये तीनों शतक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में आए हैं.

टी20 डेब्यू में शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

  • 114 रन, अमित पासी (बड़ौदा) बनाम सर्विसेज (2025)
  • 106 रन, शिवम भंबरी (पंजाब) बनाम हिमाचल प्रदेश (2019)
  • 105 रन, अक्षत रेड्डी (हैदराबाद) बनाम मुंबई के लिए (2010)

ये भी पढ़ें

11 छक्के और 8 चौके...उर्विल पटेल के बाद अभिषेक शर्मा ने जड़ी तूफानी सेंचुरी

TAGGED:

CENTURY IN T20 DEBUT
SYED MUSHTAQ ALI TROPHY
AMIT PASI T20 DEBUT
अमित पासी सेंचुरी
AMIT PASI CENTURY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.