IPL के बीच 7 क्रिकेट स्टेडियमों पर गिरेगी गाज! पानी के बचत के लिए दिए गए निर्देशों का नहीं हुआ पालन
अरुण जेटली, इकाना स्टेडियम समेत भारत के 5 अन्य स्टेडियमों पर कार्रवाई हो सकती है. पढ़िए संतु दास की खास रिपोर्ट
Published : April 16, 2026 at 5:01 PM IST
नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के बीच, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के आधे दर्जन से ज्यादा बड़े क्रिकेट स्टेडियमों पर कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है. इन स्टेडियमों पर आरोप है कि इन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के उस निर्देश का पालन नहीं किया, जिसमें उनसे ग्राउंड की सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी की मासिक और वार्षिक मात्रा, और STP (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) से ट्रीट किए गए पानी व ताजा पानी के अनुपात के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था.
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) ने इन स्टेडियमों से इस संबंध में रिपोर्ट जमा करने के लिए बार-बार किए गए अपने अनुरोधों का पालन न होने पर संज्ञान लेते हुए, ट्रिब्यूनल से उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है.
NGT ने पहले सभी स्टेडियमों और क्रिकेट संघों को निर्देश दिया था कि वे CGWA को उसकी गाइडलाइन के अनुसार अपनी रिपोर्ट जमा करें. यह निर्देश 2021 की एक याचिका पर संज्ञान लेते हुए दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि क्रिकेट के मैदानों के रखरखाव के लिए भूजल (पीने का साफ पानी) का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसके विकल्प के तौर पर STP से ट्रीट किए गए पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है और बारिश के पानी को जमा करने के लिए वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) प्रणाली लगाई जा सकती है.
क्या है पूरा मामला?
याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया था कि भूजल से ग्राउंड को सींचाई करने से आम लोगों को सुरक्षित पीने का पानी मिलने में दिक्कत होती है. याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से IPL क्रिकेट मैचों से जुड़े मामले को उठाया था. ये मैच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा व्यावसायिक और मनोरंजन के उद्देश्यों से आयोजित किए जाते हैं, और आरोप है कि ऐसा करते समय पानी के संरक्षण के महत्व को नजरअंदाज किया जाता है.
NGT ने 15 अप्रैल, 2021 के अपने आदेश में कहा था कि पीने के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए. उसने कहा कि क्रिकेट या इस तरह के अन्य मैदानों का रखरखाव, जहां तक संभव हो, उच्च गुणवत्ता वाले STP से ट्रीट किए गए पानी से किया जाना चाहिए, जिसमें कोई हानिकारक तत्व न हों. वर्षा जल को जमा करने और उसका भंडारण करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए. भूजल का कम होना एक गंभीर पर्यावरणीय संकट है, और इसके संरक्षण के लिए एक टिकाऊ प्रबंधन की आवश्यकता है.
सात स्टेडियमों ने NGT के निर्देश का उल्लंघन किया
बुधवार (15 अप्रैल) को NGT को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में, जिसकी एक कॉपी ईटीवी भारत को मिली है, CGWA ने कहा कि 27 मार्च और 7 अप्रैल को भेजे गए ईमेल के बावजूद, जिनमें मैदान की सिंचाई के लिए पानी की मासिक और वार्षिक खपत, और STP से ट्रीट किए गए पानी और ताजे पानी के अनुपात के बारे में रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन सात स्टेडियम ये जानकारी देने में नाकाम रहे हैं.
CGWA के अनुसार, इन सात स्टेडियमों में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर, अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, डॉ. डी.वाई. पाटिल स्टेडियम मुंबई, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद और बाराबती स्टेडियम कटक के नाम शामिल हैं.
CGWA द्वारा NGT को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है, 'अत्यंत विनम्रतापूर्वक अपील है कि यह ट्रिब्यूनल उन क्रिकेट स्टेडियमों को उचित निर्देश जारी करने की कृपा करे जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया है, ताकि वे इस ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें, और ऐसे अन्य या अतिरिक्त आदेश पारित करे जिन्हें यह ट्रिब्यूनल उचित और सही समझे.' गौरतलब है कि इन उल्लिखित स्टेडियमों में से कुछ ऐसे स्थान हैं जहां अभी IPL के मैच चल रहे हैं.
पांच स्टेडियमों ने निर्देश का पालन किया
CGWA के अनुसार, इसके अलावा, पांच स्टेडियमों/क्रिकेट संघों ने ट्रिब्यूनल के निर्देश का पालन करते हुए अपना जवाब दाखिल किया है. उनमें सौराष्ट्र क्रिकेट संघ, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ, ग्रीन पार्क स्टेडियम, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ और महाराष्ट्र क्रिकेट संघ के नाम शामिल हैं.
सौराष्ट्र क्रिकेट संघ के जवाब का संज्ञान लेते हुए, CGWA ने कहा कि चूंकि STP लगाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, इसलिए संघ ने निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम के रखरखाव के लिए ट्रीट किया हुआ पानी उपलब्ध कराने हेतु राजकोट नगर निगम (RMC) के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं.
इसमें यह तय किया गया है कि RMC, माधपर STP से प्रतिदिन 1 लाख लीटर ट्रीट किया हुआ पानी उपलब्ध कराएगा, जिससे स्टेडियम के मैदान और आउटफील्ड के लिए पानी की अधिकांश ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी.
महाराष्ट्र क्रिकेट संघ ने अपने जवाब में कहा कि उसने CGWA के निर्देशों के अनुसार, पुणे के गहुंजे स्थित MCA अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में वर्षा जल संचयन (rainwater harvesting) परियोजना लागू की है. इसमें कहा गया है कि क्रिकेट मैचों के दौरान हम जल संरक्षण और हरित पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं, जिसमें पानी बचाने की शपथ लेना भी शामिल है.
पर्यावरणविद् बी.एस. वोहरा ने क्या कहा?
इस मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए, पर्यावरणविद् बी.एस. वोहरा ने ईटीवी भारत से कहा, 'अरुण जेटली स्टेडियम और एकाना क्रिकेट स्टेडियम जैसे बड़े क्रिकेट स्टेडियमों का राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों का पालन करने में विफल रहना, खराब पर्यावरणीय जवाबदेही को दर्शाता है. पानी की कमी वाले क्षेत्रों में, मैदान के रखरखाव के लिए पीने योग्य पानी का उपयोग करना अनुचित है, जबकि STP और वर्षा जल संचयन (rainwater harvesting) इसके व्यवहार्य विकल्प हैं.'
उन्होंने ये भी कहा कि इससे कमजोर प्रवर्तन, प्रशासनिक देरी और स्थिरता को कम प्राथमिकता दिया जाना जाहिर होता है. पर्यावरणविद् ने आगे कहा, 'सार्वजनिक सुविधाओं को मिसाल कायम करनी चाहिए, न कि नियमों का उल्लंघन करना चाहिए. भारत में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के लिए नियमों का पालन सुनिश्चित करना, पानी बचाने के तरीके अपनाना और ताजे पानी को एक दुर्लभ संसाधन के तौर पर महत्व देना जरूरी है.'