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IPL के बीच 7 क्रिकेट स्टेडियमों पर गिरेगी गाज! पानी के बचत के लिए दिए गए निर्देशों का नहीं हुआ पालन

इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ ( IANS )

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के बीच, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के आधे दर्जन से ज्यादा बड़े क्रिकेट स्टेडियमों पर कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है. इन स्टेडियमों पर आरोप है कि इन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के उस निर्देश का पालन नहीं किया, जिसमें उनसे ग्राउंड की सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी की मासिक और वार्षिक मात्रा, और STP (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) से ट्रीट किए गए पानी व ताजा पानी के अनुपात के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था. केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) ने इन स्टेडियमों से इस संबंध में रिपोर्ट जमा करने के लिए बार-बार किए गए अपने अनुरोधों का पालन न होने पर संज्ञान लेते हुए, ट्रिब्यूनल से उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है. NGT ने पहले सभी स्टेडियमों और क्रिकेट संघों को निर्देश दिया था कि वे CGWA को उसकी गाइडलाइन के अनुसार अपनी रिपोर्ट जमा करें. यह निर्देश 2021 की एक याचिका पर संज्ञान लेते हुए दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि क्रिकेट के मैदानों के रखरखाव के लिए भूजल (पीने का साफ पानी) का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसके विकल्प के तौर पर STP से ट्रीट किए गए पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है और बारिश के पानी को जमा करने के लिए वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) प्रणाली लगाई जा सकती है. अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली (IANS) क्या है पूरा मामला?

याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया था कि भूजल से ग्राउंड को सींचाई करने से आम लोगों को सुरक्षित पीने का पानी मिलने में दिक्कत होती है. याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से IPL क्रिकेट मैचों से जुड़े मामले को उठाया था. ये मैच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा व्यावसायिक और मनोरंजन के उद्देश्यों से आयोजित किए जाते हैं, और आरोप है कि ऐसा करते समय पानी के संरक्षण के महत्व को नजरअंदाज किया जाता है. NGT ने 15 अप्रैल, 2021 के अपने आदेश में कहा था कि पीने के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए. उसने कहा कि क्रिकेट या इस तरह के अन्य मैदानों का रखरखाव, जहां तक संभव हो, उच्च गुणवत्ता वाले STP से ट्रीट किए गए पानी से किया जाना चाहिए, जिसमें कोई हानिकारक तत्व न हों. वर्षा जल को जमा करने और उसका भंडारण करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए. भूजल का कम होना एक गंभीर पर्यावरणीय संकट है, और इसके संरक्षण के लिए एक टिकाऊ प्रबंधन की आवश्यकता है. सात स्टेडियमों ने NGT के निर्देश का उल्लंघन किया

बुधवार (15 अप्रैल) को NGT को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में, जिसकी एक कॉपी ईटीवी भारत को मिली है, CGWA ने कहा कि 27 मार्च और 7 अप्रैल को भेजे गए ईमेल के बावजूद, जिनमें मैदान की सिंचाई के लिए पानी की मासिक और वार्षिक खपत, और STP से ट्रीट किए गए पानी और ताजे पानी के अनुपात के बारे में रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन सात स्टेडियम ये जानकारी देने में नाकाम रहे हैं.