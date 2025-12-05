ETV Bharat / sports

चायवाले की बेटी अंजली ने रचा इतिहास: अंतरराष्ट्रीय जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत को दिलाया रजत, अनिल विज ने दिया आशीर्वाद

अंबाला की अंजली ने थाईलैंड में जूनियर वूमेन कॉन्टिनेंटल हैंडबॉल चैंपियनशिप में रजत पदक जीता.

Ambala Anjali handball silver medal
चायवाले की बेटी अंजली ने रचा इतिहास (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 5, 2025 at 3:32 PM IST

|

Updated : December 5, 2025 at 4:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अंबाला: अंबाला की बेटी अंजली ने थाईलैंड में आयोजित जूनियर वूमेन कॉन्टिनेंटल फेज 2025 हैंडबॉल चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है. प्रतियोगिता में नौ देशों की टीमों ने हिस्सा लिया और फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया का सामना उज़्बेकिस्तान से हुआ, जहां संघर्षपूर्ण मैच में भारत दूसरा स्थान हासिल कर सका. अंजली के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने न सिर्फ अंबाला बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है.

गरीब परिवार की बेटी अंजली: अंजली एक साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उनके पिता चाय की दुकान पर काम करते हैं, जबकि मां एक निजी अस्पताल में नौकरी करती हैं. मूल रूप से बिहार से संबंध रखने वाला यह परिवार पिछले 30 साल से अंबाला के लालकुर्ती क्षेत्र में रह रहा है. आर्थिक परेशानियों के बावजूद माता-पिता ने अंजली के खेल को पूरा समर्थन दिया, जिसकी बदौलत आज अंजली इस मुकाम तक पहुंच सकीं.

अंतरराष्ट्रीय जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत को दिलाया रजत (ETV Bharat)

11 साल की उम्र से की थी शुरुआत: अंजली ने 11 वर्ष की उम्र से हैंडबॉल खेलना शुरू किया था. वह रोज सुबह और शाम लगभग तीन घंटे की प्रैक्टिस करती हैं और साथ ही अंबाला के एसडी कॉलेज में अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए हैं. अंजली इससे पहले भी कई स्टेट और नेशनल लेवल प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुकी हैं. गुजरात में आयोजित साई इंटरनेशनल कैंप में प्रशिक्षण लेने के बाद उनके खेल में और निखार आया, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का अवसर मिला.

UP कैंप से चयन और थाईलैंड तक का सफर: अंजली का चयन यूपी के अलीगढ़ में लगे विशेष ट्रेनिंग कैंप में हुआ, जहां उन्होंने एक महीने तक कड़ी मेहनत की. इसी आधार पर चयनकर्ताओं ने उन्हें टीम इंडिया में शामिल किया. इसके बाद अंजली थाईलैंड रवाना हुईं, जहां नौ देशों की टीमों के बीच खेले गए टूर्नामेंट में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया.

कैबिनेट मंत्री अनिल विज से मिलीं: रजत पदक जीतने के बाद अंजली अपने परिवार के साथ हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मिलीं. मंत्री ने अंजली को आशीर्वाद दिया और उज्ज्वल भविष्य की कामना की. उन्होंने कहा, “अंजली जैसा संघर्ष और जुनून हर खिलाड़ी के लिए प्रेरणा है.”

भारत के लिए गोल्ड लाना अंजली का सपना: अंजली ने बताया, “मेरा अगला लक्ष्य भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना और एक दिन ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करना है. मेरी मां और परिवार ने हर कदम पर साथ दिया है. मंत्री अनिल विज से मिलकर बहुत अच्छा लगा, उन्होंने आशीर्वाद दिया.”

संघर्ष और समर्पण की मिसाल: अंजली की कहानी साबित करती है कि मेहनत, लगन और हिम्मत के सामने कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती.

ये भी पढ़ें:विश्व दिव्यांग दिवस पर भिवानी में भारत–नेपाल दिव्यांग यूनिटी कप का आगाज, खिलाड़ियों में दिखा उत्साह

Last Updated : December 5, 2025 at 4:50 PM IST

TAGGED:

INDIA JUNIOR WOMEN HANDBALL 2025
CONTINENTAL PHASE THAILAND 2025
AMBALA HANDBALL PLAYER ANJALI
TEA SELLERS DAUGHTER ACHIEVEMENT
AMBALA ANJALI HANDBALL SILVER MEDAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.