चायवाले की बेटी अंजली ने रचा इतिहास: अंतरराष्ट्रीय जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत को दिलाया रजत, अनिल विज ने दिया आशीर्वाद

अंबाला: अंबाला की बेटी अंजली ने थाईलैंड में आयोजित जूनियर वूमेन कॉन्टिनेंटल फेज 2025 हैंडबॉल चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है. प्रतियोगिता में नौ देशों की टीमों ने हिस्सा लिया और फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया का सामना उज़्बेकिस्तान से हुआ, जहां संघर्षपूर्ण मैच में भारत दूसरा स्थान हासिल कर सका. अंजली के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने न सिर्फ अंबाला बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है. गरीब परिवार की बेटी अंजली: अंजली एक साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उनके पिता चाय की दुकान पर काम करते हैं, जबकि मां एक निजी अस्पताल में नौकरी करती हैं. मूल रूप से बिहार से संबंध रखने वाला यह परिवार पिछले 30 साल से अंबाला के लालकुर्ती क्षेत्र में रह रहा है. आर्थिक परेशानियों के बावजूद माता-पिता ने अंजली के खेल को पूरा समर्थन दिया, जिसकी बदौलत आज अंजली इस मुकाम तक पहुंच सकीं. अंतरराष्ट्रीय जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत को दिलाया रजत (ETV Bharat) 11 साल की उम्र से की थी शुरुआत: अंजली ने 11 वर्ष की उम्र से हैंडबॉल खेलना शुरू किया था. वह रोज सुबह और शाम लगभग तीन घंटे की प्रैक्टिस करती हैं और साथ ही अंबाला के एसडी कॉलेज में अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए हैं. अंजली इससे पहले भी कई स्टेट और नेशनल लेवल प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुकी हैं. गुजरात में आयोजित साई इंटरनेशनल कैंप में प्रशिक्षण लेने के बाद उनके खेल में और निखार आया, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का अवसर मिला.